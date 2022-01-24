«Очень любили друг друга»: в Татарстане простились с убитой девушкой и убившим ее мужем

Жители села Мелекес сегодня проводили в последний путь 21-летнюю Алсу и ее мужа Тимура. Близкие и односельчане супругов в шоке – муж расправился с женой на третий день после свадьбы. Ревность, серьезная ссора или сильнодействующие препараты – в чем причина трагедии, сейчас выясняют следователи.

Тела девушек нашли в частном доме в селе Мелекес Тукаевского района РТ их родственники

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Хроника трагедии

Трагическая гибель двух молодых челнинок шокировала вчера поздно вечером весь Татарстан. Тела девушек – 21-летней Алсу и ее 18-летней двоюродной сестры Сабрины – нашли в частном доме в селе Мелекес Тукаевского района РТ их родственники. Девушек зарезали. Под подозрение попал муж Алсу – 25-летний житель Набережных Челнов Тимур.

По версии следствия, кровавая драма развернулась накануне вечером в одном из домов в селе Мелекес. Тимур сначала зарезал свою жену, после чего набросился и на ее сестру. На теле Алсу эксперты насчитали более десяти ножевых ранений. Шансов выжить у девушки не было.

После того как челнинец жестоко расправился с сестрами, он взломал сейф своего отца, взял оттуда охотничье ружье, сел в машину, уехал и покончил с собой. Авто нашли на трассе в Елабужском районе.

Сыграли свадьбу три дня назад

Буквально три дня назад Тимур и Алсу сыграли свадьбу и были самой счастливой парой. Ничто не предвещало беды – их соцсети пестрят совместными фотографиями, на которых пара сияет счастливыми лицами. Последние несколько снимков супруги выложили у себя на страницах после никаха. Близкие, родственники и друзья погибших до сих пор не верят в случившееся.

«В прошлом году они прочитали никах, жили в доме родителей жениха. И вот на этой неделе они сыграли свадьбу. Это была очень красивая пара. Они дружили давно, начали общаться еще в школе», – рассказывают местные жители, знакомые с Алсу и Тимуром.

После школы Тимур ушел в армию. Год Алсу с нетерпением ждала его возвращения. Вернувшись, Тимур устроился на работу к своему отцу, пара продолжила встречаться. По словам односельчан, Алсу и Тимур очень любили друг друга.

«Несколько лет назад у Тимура после продолжительной болезни умерла мать. Он был спокойным парнем. Его жена, Алсу, была доброй, отзывчивой девушкой. О них можно говорить только с положительной стороны. Жили они хорошо, дружно. В семье царила любовь», – рассказывают соседи погибших.

Соседи добавили, что у Алсу были проблемы со здоровьем, ее недавно отправляли на лечение в Казань и Москву. Тогда Тимур как никто другой поддерживал ее, а вскоре после ее возвращения он сделал ей предложение.

Несмотря на то что именно Тимура подозревают в убийстве, молодых решили похоронить вместе на местном кладбище Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Хоронят вместе

«Что случилось? Зачем он схватился за нож? Какой ужас!» – сокрушались сегодня во время похорон соседи молодой семьи.

Сегодня утром в доме на Центральной улице Мелекеса, где еще несколько дней назад гуляла свадьба, вновь собрались близкие, родственники и друзья семьи. К дому привезли тела погибших Алсу и Тимура. Несмотря на то что именно Тимура подозревают в убийстве, молодых решили похоронить вместе на местном кладбище.

Похороны сестры Алсу Сабрины состоятся завтра на ее родине в Ижевске.

После случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Теперь следствию предстоит выяснить, что же стало причиной кровавой расправы.

Фото на анонсе: соцсети