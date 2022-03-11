Президент УНИКСа Богачев заявил о возвращении итальянца Списсу в Казань

Президент УНИКСа Евгений Богачев пояснил корреспонденту «Татар-информа» судьбу итальянского разыгрывающего казанской команды Марко Списсу.

«Да, Списсу вновь в нашей команде. Вчера он тренировался в общей группе. Марко не покидал УНИКС. Он просто отвез домой свою жену. Так что в данный момент в нашей команде остаются четыре легионера — итальянец Списсу, хорват Марио Хезонья, нигериец Тони Джекири и американец О Джей Мэйо. Последний не играл в последней встрече чемпионата Единой лиги ВТБ дома с белорусским «Цмоки-Минск» (98:56) из-за небольшой травмы», - сказал Богачев.

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в Евролиге.

С 13 победами при 2 поражениях казанцы уверенно лидируют в Единой Лиге. В следующем туре 14 марта дома УНИКС примет «Нижний Новгород».