«Вынудить остановить атомные энергоблоки»: что дают удары по электростанциям Украины

«Удары наносятся в основном по подстанциям сетевой инфраструктуры» Фото: стоп-кадр видео

«Прежде всего, остановить работу транспорта»

Игорь Валерьевич, в чем смысл массированных ударов по энергосистеме Украины? Какова логика вывода из строя именно генерирующих объектов, а не, к примеру, крупных подстанций? Тем самым достигается только ли военная цель?

В первые дни, когда начались массовые удары, и до сих пор бьют только по топливным электростанциям, то есть выбивают газовые и угольные станции. И удары наносятся в основном по подстанциям сетевой инфраструктуры. Насколько мы видим из открытых источников, есть удары и по генерирующей инфраструктуре. Бьют и туда, и туда. Сначала били по инфраструктуре небольшой мощности.

В чем здесь логика? По всей видимости, не трогать атомные станции и крупные ГЭС и попробовать вынудить системного оператора самому остановить атомные энергоблоки. То есть создать критическое напряжение во всей энергосистеме, чтобы ей было уже невозможно управлять-маневрировать, чтобы возникали постоянные перегрузки. В этих условиях в целях безопасности системный оператор может сам начать останавливать ядерные энергоблоки. Потому что атомные станции должны работать все время на одном и том же уровне. А маневрируют в основном за счет топливных электростанций – газовых и угольных.

То есть с утра все проснулись, чайники включили, пошел пик потребления. И вот этот пик гасится включением в работу именно топливных электростанций. А атомные всегда идут на одном и том же уровне выработки. А если у вас топливных станций уже нет, то приходится постоянно пытаться сманеврировать уже крупными атомными и гидростанциями. Я думаю, что логика именно в том, чтобы вынудить остановить атомные станции.

Пока этого не происходит.

Но к этому все идет. Сейчас радикально снижается надежность работы энергосистемы. Некий запас прочности постоянно сгорает. Пока еще украинская энергетика функционирует как единая энергосистема, мы видим, что есть перетоки. Но их возможностей в условиях, когда одна станция остановлена, а ее подменяет другая, становится все меньше и меньше. Как раз таки за счет того, что выбивают подстанции и по 110 КВт, и по 330 КВт, и последние удары, насколько мы знаем, были уже по крупным подстанциям под 750 КВт.

Цель прежде всего – прервать коммуникации, связи и отвлечь ресурсы Украины на попытки восстановления энергосистемы. Во-вторых, подготовка к отопительному сезону начинается совершенно по-другому, когда у тебя не работают тепловые электростанции. Туда уходят ресурсы. Соответственно, меньше ресурсов достается фронту.

«Сейчас радикально снижается надежность работы энергосистемы. Некий запас прочности постоянно сгорает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Логика ударов понятна. Прежде всего, остановить работу транспорта – железных дорог. Второй момент – это связь. Любая связь работает за счет электричества. Вообще любые системы работают за счет электричества. И если его нет, не будет работать и энергосистема, коммуникации, телевидение. Главное, что пытаются остановить железную дорогу. Пускай Украина использует тепловозы. Но их тоже не хватит, и они не смогут нормально работать, если не будет электротяги. Поэтому удары наносятся еще и по депо и инфраструктуре железных дорог. Чтобы не было подвоза боевой техники, боеприпасов, людей и так далее к линии фронта.

Пока что все функционирует хорошо. И все эти месяцы свободно работала и железная дорога, и интернет, и все остальное. В связи с этим много вопросов возникало даже не у специалистов в военном деле: «Почему?!» Тем самым преследуется и другая цель с точки зрения не только каких-то военных задач, а любой борьбы. Даже когда проходят выборы, штабы разных кандидатов делают друг с другом примерно то же самое. Не надо заканчивать военных академий, чтобы понимать: чем больше ты создаешь проблем оппоненту, тем сложнее ему с тобой бороться. Условно говоря, если у тебя в крупных городах не будет электроэнергии, водоснабжения и не будет работать канализация, то руководство твоего оппонента, в данном случае Украины, будет занято восстановлением нормальной жизнедеятельности мегаполисов и меньше внимания будет уделять вопросам фронта и военных действий. Видимо, задача стоит максимально напрячь всю экономику, всю систему управления Украины, чтобы она работала на пределе и испытывала сбои. Я не военный эксперт, могу ошибаться. Но, наверное, логика такая.

Газовый контракт с Украиной может быть разорван до Нового года

Какая была структура энергетики Украины до специальной военной операции? На чем базировалась энергосистема?

Некий базис в энергетике раньше составляли крупные атомные электростанции. Та же самая Запорожская АЭС, которая сейчас находится под контролем России. Она вообще крупнейшая атомная станция в Европе, поэтому, конечно, давала много электроэнергии. Далее ГЭС и тепловые станции, работающие на угле и газе. С углем и газом с каждым годом становилось все сложнее и сложнее. Потому что и уголь был дорогой, и, собственно, Украина его потеряла – он остался на Донбассе. Приходилось его закупать в отдаленных странах: ЮАР, США. А это очень дорогие с точки зрения логистики поставщики угля. Сейчас продолжается базовая работа атомных электростанций, гидроэлектростанций. Но выбивают уже и тепловые станции.

«Экспорт электроэнергии приносил Украине больше 100 млн долларов в месяц» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Украина на начало 2022 года была энергодефицитной страной. Она покупала много электроэнергии у Белоруссии, частично приобретала ее даже у России. После начала СВО промышленность остановилась, поэтому энергопотребление на Украине снизилось. И она из страны-импортера электроэнергии стали страной-экспортером.

После начала массированных ударов по генерации Украина больше не может экспортировать электроэнергию, значит, не может зарабатывать на экспорте. Экспорт электроэнергии приносил ей больше 100 млн долларов в месяц: электричество в Европе дорогое, там кризис. Таким образом, остановился еще и приток дохода. Останавливаются все те заводы, которые еще как-то более-менее работали. Окончательно встали металлургические предприятия, потому что энергии не хватает и в итоге невозможно работать.

Почему не выводят из строя ГРС или сами газопроводы к станциям?

Пока что, наверное, нет такой цели. Российское руководство не ставит ее перед военными. Все-таки через газораспределительную станцию «Суджа» проходит транзит российского газа в Европу. Мы тоже зависим от этого транзита в плане доходов. Россия по-прежнему много зарабатывает, продавая газ в Европу. Если через Украину сейчас его не качать, мы лишимся части дохода. Да, может быть, сейчас суммарно объемы поставки газа снизились настолько сильно, что эти потери будут уже не столь значительны. Через Украину сейчас идет 42 миллиона «кубов» в сутки. Не такие уж большие объемы. Тем не менее российское руководство позиционирует страну как надежного поставщика: мы первые ничего намеренно не отключаем. Поэтому, наверное, и ударов нет.

Хотя вполне возможно, что в ближайшее время сам по себе транзит через Украину остановится, потому что оператор украинской газотранспортной системы считает, что «Газпром» ему недоплачивает, нарушает контрактные обязательства. Поэтому контракт может быть разорван. Может быть, даже до Нового года. Это проблема больше волнует европейцев, чем Россию. Но вполне логично, если транзит будет остановлен. Прежде всего, логично с точки зрения интересов США, на которые ориентируется Украина. Потому что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы вообще остановить поставки газа из России в Европу, обрубить это более чем пятидесятилетнее сотрудничество: сначала в Европу шел советский газ, потом — российский.

Для нас это потеря определенных доходов. А для Украины?

Для Украины это тоже определенные проблемы. Как они сейчас снабжаются газом? Из транзитных объемов отбирают его там, где им нужно, для внутреннего потребления в своих регионах. А потом с Запада либо из собственной добычи, либо из подземных хранилищ сдают его обратно в трубу. Поэтому, по идее, на счетчике отражается, что сколько газа зашло, столько и вышло. Но в реальности не весь российский газ проходит территорию Украины. То есть они тоже пользуются транзитными объемами для внутреннего газоснабжения. Если не будет транзита, им придется собственный газ из регионов добычи гнать в регионы потребления. Для этого нужно будет перестраивать всю газотранспортную систему. Налаживать ее работу — это тоже довольно затратно и сложно. Конечно, они в итоге это сделают, тем не менее это тоже для них будет проблематично.

«Вполне возможно, что в ближайшее время сам по себе транзит через Украину остановится, потому что оператор украинской газотранспортной системы считает, что «Газпром» ему недоплачивает» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда промышленность закрылась, нет потребителей — нет проблем»

Промышленность на Украине фактически остановилась. И это тоже проблема?

С точки зрения общей экономики меньше рабочих мест — меньше налогов. Но, с другой стороны, Украина чуть ли не выходит на самообеспечение по газу. Раньше она потребляла около 30 миллиардов «кубов», при этом добывала около 20 миллиардов. Недостающий объем им приходилось импортировать. Сейчас, когда промышленность остановилась, Украина по крайней мере может приблизиться к самообеспечению по газу. Меньше его импортировать, учитывая, что он сверхдорогой, импортировать сложно. А значит, нужно не так много газа для прохождения отопительного сезона. У них сейчас очень мало газа в подземных хранилищах. Туда закачано только около 13-14 миллиардов «кубов». В предыдущем своем положении, с промышленностью, им было бы очень сложно пройти отопительный сезон, не отключая ничего. А теперь, когда промышленность закрылась, нет потребителей — нет проблем. Вполне нормально могут пройти отопительный сезон.

Но, опять же, посмотрим, в каком состоянии будет находиться энергетика хотя бы к началу ноября: какая еще будет возможность потреблять. Украина сегодня де-факто деиндустриализированная страна. Это аграрное государство. Хотя это тоже востребовано. В принципе, она к этому шла очень много лет, начиная где-то с 2000-х годов, когда встал вопрос о том, что надо переходить на мировые цены на газ. Существенная доля украинской промышленности уже в ранний постсоветский период продолжала успешно функционировать за счет того, что газ для Украины из России продавался со скидкой. Как только они начали переходить на рыночное ценообразование, стоимость продукции начала повышаться.

В ранний постсоветский период газ из России продавался со скидкой. Как только начали переходить на рыночное ценообразование, стоимость продукции начала повышаться. Раз становится дорогой газ, дорожает и энергия. Соответственно, повышается себестоимость. И тогда встает вопрос: нужна ли Европе продукция украинской металлургии? К примеру, у немцев есть своя трубная промышленность. Зачем им украинские трубы, когда у них есть свои выше качеством по такой же цене? Динамика потребления газа в разных секторах показывает, что промышленность Украины постоянно снижалась, снижалась и сейчас фактически обнулена.

«Трансформаторы и оборудование для электростанций — это довольно штучный товар, его долго производить, долго монтировать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На восстановление украинской энергетики уйдут годы

Отразится ли как-то разрушение энергообъектов на Украине на России?

С точки зрения энергетики здесь и сейчас это никак не влияет на Россию. Сложно загадывать, что будет потом: как все мы будем взаимодействовать между собой. Но в любом случае на восстановление энергетики Украины, тем более если подобная интенсивность ударов будут продолжаться хотя бы еще месяц, уйдут годы.

Трансформаторы и оборудование для электростанций — это довольно штучный товар, его долго производить, долго монтировать. Поэтому для украинской экономики, и прежде всего, конечно же, энергетики, это эффект на годы вперед. Предположим такой сценарий, при котором мы через несколько лет вернемся к какой-то торговле. Тогда Россия может поставлять электричество на Украину — если будут такие условия. Белорусы могут поставлять туда электроэнергию. Посмотрим, что будет дальше.

Что будет происходить с промышленностью в Европе?

Европа пока что тоже идет по пути деиндустриализации, потому что у тоже очень дорогая энергия. Но этот путь для них только начался. Причем не сейчас, а еще в 2021 году. Тогда они начали испытывать дефицит углеводородов на своем рынке, и цены пошли вверх.

Из-за того, что стоимость электроэнергии высокая, ты вынужден закладывать ее в стоимость конечной продукции. Как результат европейские товары становятся неконкурентоспособными на глобальном рынке. Поэтому в Европе предприятия тоже закрываются, но по экономическим причинам. Их переносят в другие регионы и страны. Даже Volkswagen заговорил о том, что перенесет свои автозаводы в США, потому что там газ и энергия дешевле.

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