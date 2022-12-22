«ТИ-Спорт» признан лучшей спортивной редакцией года в Республике Татарстан
В Казани состоялась церемония «Спортсмен года», где подводились республиканские итоги уходящего сезона в мире спорта.
В номинации «Лучшая спортивная редакция Республики Татарстан» победил спортивный отдел «Татар-информа». Памятную награду получил редактор отдела спорта Артур Халилуллов.
Лучшим спортивным журналистом РТ признан корреспондент «Татар-информа» Арсений Каримов.
Вручение памятных наград прошло в стенах Поволжской академии спорта.
Напомним, 16 сентября «Татар-информ» запустил новый информационный проект, который посвящен спортивной тематике – «ТИ-Спорт».