Вернувшиеся из зоны СВО в Казань Герои России: «Это не подвиг, а наша работа»

Еще два выпускника Казанского танкового училища получили высокое звание Героев России. Награды за подвиги в спецоперации на Украине татарстанцам вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня ночью оба военных прилетели в Казань. Как встречали Героев России в столице – подробности в репортаже «Татар-информа».

Сегодня ночью Казань торжественно встречала двоих Героев России Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Это непередаваемые ощущения. Сложно сдержать слезы. Дни ожидания тянулись очень тяжело. Мы очень долго ждали этой встречи. Звания Героя России мы даже не ожидали. Только те семьи, чьи мужья и сыновья участвуют в военной спецоперации, могут понять, насколько тяжело ждать их возвращения», – едва сдерживая слезы, сжимая букет роз в руках, делилась впечатлениями о последних минутах перед встречей с сыном мать Героя России Татьяна.

Золотую медаль Героя ее сыну Ивану Додосову вручили накануне.

Сегодня ночью Казань встретила двоих татарстанцев, получивших звание Героя России – жителя Пестрецов Ивана Додосова и уроженеца Алькеевского района Раиля Габдрахманова. Оба выполняли боевые задачи во время специальной военной операции на Украине.

Под звуки военного оркестра Героев России встречали их родные и близкие, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, представители военкомата республики, десятки активистов народного фронта Татарстана.

«Только те семьи, чьи мужья и сыновья участвуют в военной спецоперации, могут понять, насколько тяжело ждать их возвращения», – рассказала Татаьяна Додосова Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В будущем только вперед!»

«Понравилась форма военных…так получилось», – именно так с улыбкой объяснил свое решение уйти на военную службу командир танкового батальона воинской части Ново-Черкасского Южного военного округа Иван Додосов. Майор признался, что даже не предполагал, что встречать его из зоны СВО будут так торжественно.

«Понравилась форма военных…так получилось», – улыбаясь, объяснил свое решение стать военным командир танкового батальона Иван Додосов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Едва он вышел из терминала, как его окружили родные, близкие и друзья. Мать, отец, супруга, дочка, братья и сестры – каждый хотел обнять и рассказать, как сильно его здесь ждали. Некоторые выкрикивали вслед: «Спасибо, что вернулся. Главное, что живой».

«Шикарный праздник, неожиданный. Эмоции переполняют. В двух словах это не объяснить. Гордость берет не только за полученную награду, но и за тех, кто пришел меня поддержать. Меня здесь встречала вся семья», – делился своими впечатлениями Герой России.

Иван Додосов родился 7 сентября 1989 года в Пестречинском районе Татарстана. После окончания школы решил поступить в Казанское танковое училище. Тогда, став курсантом одного из элитных военных вузов страны, молодой человек и не подозревал, что спустя много лет ему присвоят высокое звание Героя России.

«Я не ожидал, что получу эту награду. К такому моменту подготовиться нельзя. Неожиданно присвоена, но заслуженно», – рассказал Иван Додосов.

Рассуждая о своих планах на будущее, Иван ответил коротко: «Только вперед!».

Едва Иван вышел из терминала, как его окружили родные, близкие и друзья Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«С детства говорил, что будет начальником»

Путь от простого курсанта училища до Героя России был сложен, но со всеми трудностями Иван Додосов справился достойно, отметила его мать Татьяна. Она рассказала, что лидерские качества ее сын начал проявлять с детства.

«Он с детства говорил, что будет начальником, что будет галстуки носить. Он справедливый, честный, добрый. Он никогда не будет прятаться за спиной своих подчиненных. Он всегда будет идти вперед», – рассказала Татьяна.

Она добавила, что по службе на Украине ее сын оказался не впервые. Он участвовал в боевых действиях в 2014 году. Тогда за заслуги перед Отечеством Додосов был награжден медалью «За отличную стрельбу», Медалью Суворова и Медалью «За возвращение Крыма».

Отдых с близкими, потом снова на службу

Герой России Раиль Габдрахманов вернулся со спецоперации домой в день своего рождения. Сегодня ему исполнилось 33 года. В аэропорту под звуки военного оркестра майора встречали его родители, братья и сестры.

«То, что я сделал, не считаю подвигом. Это моя работа», – сдержанно ответил Габдрахманов.

Уйти на военную службу Раиль решил по совету своего дяди. Окончив школу, молодой человек поступил в Казанское танковое училище. Сомнений не было, добавил майор. Еще в девятом классе он поставил себе цель и начал готовиться к вступительным экзаменам. После вуза молодой человек служил в войсковых частях Новосибирска, Кемеровской области и Алтайского края. В феврале 2022 года уехал в зону специальной военной операции на Украине.

«То, что я сделал, не считаю подвигом. Это моя работа», – сказал Раиль Габдрахманов. Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Я не видела его почти год. Даже не верится, что он – Герой. Мы гордимся им», – сказала журналистам мать Раиля Габдрахманова Лира.

Сразу после торжественной встречи оба майора отправились по домам. Впереди несколько недель в кругу семьи, после чего оба вернутся на службу.