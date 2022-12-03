Фанис Хусаинов, угнавший БТР ВСУ: «Мама родила нас не для того, чтобы прятались дома»

Информация о смелом парне, угнавшем БТР у украинской армии, появилась в телеграм-каналах еще в сентябре. На этом его подвиги не заканчиваются: он спас раненого земляка, а на угнанном БТР вывез раненого генерал-майора в безопасное место. Имя героя – Фанис Хусаинов, родом из татарского села Новокайпаново Татышлинского района Республики Башкортостан.

Фанис Хусаинов: «Либо они меня, либо я их… Там не было возможности раздумывать» Фото: из личного архива Фаниса Хусаинова

«Не подвиг, как-то само собой получилось»

– Фанис, о твоем подвиге пишут интернет-каналы и различные издания. Расскажи нам, пожалуйста: как тебе удалось угнать БТР?

– Я бы не назвал это подвигом, как-то само собой получилось. Нам нельзя разглашать детали операций. Если бы я сейчас был в отпуске, я бы мог поделиться с вами, но передавать такую информацию по телефону может быть опасно.

По информации различных интернет-ресурсов, Фанис был отправлен на спецзадание для добычи «языка». Произошло боестолкновение – на военнослужащего на БТР напали семь человек. Фанису удалось уничтожить двоих, одного взять в плен, остальные сбежали. После этого он угнал БТР и вывел пленного в расположение своих.

Через два дня базу российских военных обстреляли ракетами «Хаймарс». Земляк Фаниса в это время ремонтировал автомобиль. Снаряд попал в это здание, он получил осколочные ранения. Несмотря на то что Фанис и сам был ранен, он смог доставить земляка в военный госпиталь.

Через сутки во время очередной вражеской атаки Фанис вывез раненого генерала-майора на БТР в безопасное место, сообщили «Казанские ведомости».

– Я лишь могу спросить: откуда в тебе столько храбрости?

– Либо они меня, либо я их… Там не было возможности раздумывать. Поначалу все это было сложно. Постепенно привыкли.

– Тебя не наградили?

– Пока награждения не было. Насколько мне известно, об этом есть информация, сейчас рассматривают документы.

Фото: из личного архива Фаниса Хусаинова

– Почему ты решил участвовать в спецоперации?

– Я хотел защищать свою Родину. Смотрел я на все это по телевизору и пришел к выводу, что мне нужно туда. Для меня это дело чести. Мама родила нас не для того, чтобы прятались дома. О деньгах я вообще не думал. Уехал 26 июня, в течение месяца проходили военные учения в Казани, потом уже отправили в зону СВО.

– Ты служишь вместе с земляками?

– Да, нас здесь из Татышлинского района человек 60. Среди нас есть и добровольцы, и мобилизованные. Мы попали к хорошим, понимающим командирам – нас, земляков, не стали разлучать, оставили всех вместе. Здесь парни, с которыми вместе бегали мальчишками, вместе учились, вместе гуляли по вечерам. Двоюродный брат тоже со мной.

В нашей роте 96 человек. Есть ребята из Учалов, других соседних районов, из Татарстана. Вот рядом стоит Роберт Никитин из Набережных Челнов. Передает вам привет.

– Большое спасибо, и вам привет из Челнов.

«Стараюсь не думать, что я нахожусь в зоне спецоперации»

– Фанис, расскажи нам об условиях пребывания. Где вы живете?

– У нас тут все хорошо, нет причин жаловаться. Глава нашего Татышлинского района постоянно отправляет гуманитарную помощь. Живем в палатках в обычных военных условиях.

– А в этих палатках вам не холодно?

– Нет, в каждой палатке есть обогреватель, мы не мерзнем.

Фото: из личного архива Фаниса Хусаинова

– Как проходит обычный день военнослужащего? Чем занимаетесь в течение дня? Дисциплина жесткая, каков режим?

– Встаем, умываемся, кушаем. Я бы не сказал, что у нас есть какой-то определенный режим. Живем, как нам удобно.

– Но это не исключает того, что вам запрещено делать какие-то вещи? Что вам нельзя делать?

– То, что нельзя делать в армии, запрещено и здесь. Нельзя баловаться спиртными напитками, покидать расположение без разрешения командиров.

– А как вы питаетесь? Еды хватает? Не сидите на одних консервах?

– Нет, на консервах не сидим, конечно, у нас ведь есть свои повара. Среди вновь прибывших мобилизованных тоже нашлись ребята, которые вкусно готовят. Перед нами стоит горячая еда.

– А везде ли такой порядок? Долетали слухи, что военным иногда приходится ходить голодными…

– Мне кажется, жалуются в основном те, кто хочет уехать домой. Как я уже говорил, здесь вполне терпимые обычные военные условия. Очень много ложной информации, что «всего не хватает, всё ужасно, условия невыносимые». Услышав такое, матери дома начинают еще больше переживать за своих сыновей.

Вот у нас тут ребята начали строить баню на колесах. Так что удобства предусмотрены, мы не жалуемся.

– Опасные моменты часто бывают?

– Бывают и опасные моменты. Но мы – мобилизованные и добровольцы – не всегда находимся в горячей точке. Пока мы на границе, и нас вводят в зону не всех вместе – вводятся отдельные роты.

– О чем ты думаешь в такие опасные, тревожные минуты?

– Я вообще стараюсь не думать о том, что нахожусь в зоне спецоперации. Если зациклиться на этом, можно очень быстро впасть в депрессию. Нужно постоянно быть на позитиве. Я, например, думаю абсолютно о других вещах. Например, представляю себя игроком компьютерной игры…

Фото: из личного архива Фаниса Хусаинова

– Для чего нужна эта спецоперация? Вам объясняют ее цели?

– Командиры стараются поддерживать боевой дух, говорят, что наша задача – защищать Родину. Но я сам все понимаю. Я должен защищать беззащитных стариков, детей.

– Все это время проводится сбор гуманитарной помощи. Она до вас доходит?

– Конечно. Лично нам постоянно отправляет гуманитарную помощь глава Татышлинского района Фанур Рафисович Шайхисламов. Посильную помощь оказывают односельчане. Помощь приходит и из других районов Башкортостана. Вместе с ребятами обсуждаем, что нам требуется, и сообщаем руководству района.

– В чем вы сейчас особенно нуждаетесь?

– Сейчас нам очень нужны тепловизоры и ночники. Можно сказать, любая помощь лишней не будет. Мы очень благодарны, нам отправляют всё, что нам необходимо.

«Меня воспитали дедушка и бабушка»

– Вам удается отдыхать? В мирное время какие-то мероприятия организовываете?

– Нет, проводить какие-то культурные мероприятия не получается. Но у нас тут парень на гитаре так душевно играет – бывает, что сидим и поем песни под гитару.

– Татарские песни тоже поете?

– Бывает, что и татарские поем. Я ведь татарин, вырос в татарском селе. В целом в Татышлинском районе проживает очень много татар.

– У вас большое село? Есть ли Дом культуры, школа?

– Не могу точно сказать, сколько людей проживает в Новокайпаново. Дом культуры закрыли, пока сохраняют начальную школу.

– Фанис, а где ты учился после окончания школы? Где-то работал до ухода добровольцем?

– Выучился на тракториста-машиниста в сельскохозяйственном колледже в селе Буль-Кайпаново и работал в Уфе в организации, занимающейся газопроводами.

Фото: из личного архива Фаниса Хусаинова

– В роду военных не было? Где ты сам служил?

– Насколько мне известно, в роду не было. Служил разведчиком в Цхинвале (Южная Осетия).

– У тебя есть братья или сестры?

– Сестренке Энже 15 лет. Маму зовут Фарида, она домохозяйка. К сожалению, я был совсем ребенком, когда отца не стало, я его и не помню. Позже мама вышла замуж.

– Тебе не было тяжело с отчимом?

– У нас сложились хорошие отношения. В целом детство у меня прошло без каких-либо трудностей. Мама с семьей жила в Пермской области, я воспитывался в селе с дедушкой и бабушкой.

– Вы не в обиде за это на маму?

– Нет, конечно, мама всегда помогала. Бабушка уже скончалась, а дед еще живой, немного приболел.

– Оказывается, ты приезжал в отпуск. Удалось отдохнуть?

– Я в сентябре приезжал на 10 дней, в этот раз отпустили на неделю. Успел увидеться с родными, друзьями. Все очень скучали. По приезде сразу же приехал к маме и дочери. У меня ведь еще маленькая дочурка есть. Амине три годика. К сожалению, с женой мы разошлись спустя год брака. Не сошлись характерами. Но дочку я люблю больше жизни. Постоянно разговариваю с ней по видеосвязи. Хочу вернуться живым и здоровым ради моей малышки.

– Фанис, благодарю тебя. Желаем, чтобы ты вернулся к родным живым и невредимым!

На угнанном БТР Фанис написал название родного села Фото: из личного архива Фаниса Хусаинова

«Фанис – вся моя надежда»

Мы вышли на связь с матерью Фаниса – Фаридой ханум Хусаиновой.

– Фанис очень рано заговорил. Уже в 2-3 года он говорил, что будет солдатом и пойдет в армию. Но я и не представляла, что когда-нибудь он уйдет служить добровольцем. Признаться честно, я очень испугалась, не хотела его отпускать. «Судьба такая, мама, ты главное, проси за меня Всевышнего, и я вернусь здоровым», – сказал он мне.

Он с детства был самостоятельным, не боялся трудностей, любой труд ему был по плечу. Когда я говорила ему: «Сынок, ты ведь еще маленький», то он отвечал: «Мама, я ведь мужчина!» Дочка с ограниченными физическими возможностями, а Фанис – моя опора и вся моя надежда.

Фото: из личного архива Фаниса Хусаинова

– Фарида ханум, Фанис рос вдали от вас. Вы не жалели, что не могли дать ему материнскую теплоту?

– Я ведь не бросала его, Гульназ, постоянно приезжала. С 5 по 9 класс он учился в городе, живя с нами. На каникулах скорее бежал в село – он очень сильно любил бабушку и дедушку.

Здесь у него тоже много друзей. Учителя и сейчас звонят, интересуются, как у него дела.

Приехав в отпуск, он первым делом поспешил к нам. Друзья сказали ему, что сами встретят, а он ответил, что сначала хочет увидеться со мной, с сестрой и со своей дочкой. Привез к нам мою внучку Амину, – поделилась Фарида ханум.

«Фаниса в селе очень уважают»

Очень тепло о своем соседе высказалась и жительница Новокайпанова Мунира апа Саяпова.

«Фанис рос вместе с моими сыновьями, я их в детстве вместе в баню водила. Такого отзывчивого, доброго человека на свете не сыщешь. Постоянно помогал нам по хозяйству. Решительным, смелым парнем он вырос. У него всегда глаза горят, рот улыбается. Сызмальства приучился к труду, помогая дедушке, не боясь, садился и за трактор, и за любую машину.

Приехал в отпуск и тут же с гостинцами ко мне заглянул. Добродушный, очень хороший у нас Фанис. Его и в селе все уважают, мы все желаем ему скорого возвращения. Моей матери 82 года, и она каждый раз молится за Фаниса. Пусть вернется живым и здоровым», – рассказала Мунира апа.

Видеоролик о Фанисе можно найти в телеграм-канале «Илгиз «Уршак» Султанмуратов».

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского