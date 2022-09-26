«Главное – вернись живым!»: в Казани близкие и родные провожают мобилизованных

В Казани полным ходом идет отправка мобилизованных. Сегодня из Приволжского и Вахитовского районного военкомата Казани на учебный полигон отправилась очередная партия призывников. Истории тех, кто поедет защищать рубежи нашей Родины, в репортаже «Татар-информа».

Из Приволжского и Вахитовского районного военкомата Казани на учебный полигон отправилась очередная партия призывников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К военкомату на улице Кулагина в Казани с самого утра начали стягиваться люди. Кто-то пришел один, но большую часть призывников провожали целыми семьями. Жены с малышами в колясках прятались от назойливого моросящего дождя под небольшим навесом, а мужчины, как им и подобает, стойко сносили превратности погоды, переговариваясь о чем-то на улице.

У большинства с собой небольшие спортивные сумки или рюкзаки, в которых все необходимое: термос или бутылка с водой, термобелье, мобильник и зарядное устройство к нему, сменное белье. Кто-то взял с собой из дома небольшой сухпаек, чтобы перекусить, пока ожидает отправки.

Несмотря на то что людей у стен военкомата собралось немало, неразберихи и толкучки не было. Все строго и четко, по-военному.

«Отправка сегодня будет в течение всего дня. Первый автобус с мобилизованными отправился на пункт сбора в девять утра, потом будут следующие. Призывники прибывают к определенному времени, поэтому очередей удается избежать», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» представитель военкомата.

Призывники прибывают к определенному времени, поэтому очередей удается избежать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам сотрудника военкомата, на учебный полигон будут отправлены мобилизованные жители Казани в возрасте до 35 лет. У всех за спиной срочная служба, некоторые имеют боевой опыт.

«Граждане, которые попали под частичную мобилизацию, получат статус и все те же выплаты, которые положены контрактникам. При этом контракт у них считается с того дня, когда они пришли по повестке в военкомат и оформили все необходимые бумаги», – уточнил представитель военного комиссариата.

Другими словами, мобилизованным гражданам положены все те же выплаты, что и контрактникам, то есть с первого дня ежемесячное денежное довольствие, а после попадания в зону СВО ежесуточные, а также дополнительные выплаты за проявленное мужество, уничтожение техники противника и так далее.



«Ты там держись. И вернись живым домой»

Один из мобилизованных сегодня – 36-летний казанец Рустам. Улыбчивый оптимист, на вопросы старается отшучиваться, но по слегка нервным движениям видно, что мужчина переживает.

Рустам из большой дружной семьи – у бабушки было 15 детей. Сам мужчина – третий, самый младший у своих родителей. Так сложилась жизнь, что из троих детей он единственный, кто в настоящее время жив…

«Дома меня будут ждать жена, мама и двое детей. Конечно, у близких был шок, переживают, особенно мама. Но посидели, подумали, приняли ситуацию. Только сказали мне: “Ты там держись, вернись живым”», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» призывник.

Конечно, родные и близкие мобилизованных переживают. И сами призывники признаются, что нервничают, ведь «не боятся только дураки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За плечами у Рустама служба во внутренних войсках. Последнее время работал на пивзаводе. Коллеги по цеху новость о его мобилизации приняли положительно, поддержали и с достоинством проводили.

«Я ведь вообще первый, кто под призыв попал с завода, со двора, из друзей», – с улыбкой сказал Рустам.

Уже не на камеру мужчина признался, что, конечно, нервничает, переживает – ну а как иначе, ведь не боятся только дураки. И попросил нас сделать фото с приятелем, который тоже сегодня отправляется на учебный полигон. Как сказал: «На долгую память»…

На учебный полигон будут отправлены мобилизованные жители Казани в возрасте до 35 лет. У всех за спиной срочная служба, некоторые имеют боевой опыт Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неподалеку от Рустама женщина под зонтиком пытается высмотреть среди мужчин кого-то из близких.

«А вы не знаете, их сразу на Украину повезут или вначале на учебу куда-то?» – слегка растерянно обратилась она ко нам.

Во время короткого разговора удалось узнать, что женщина пришла провожать племянника. Мужчине 30 лет, и, как у всех здесь, у него есть военный опыт, он проходил срочную службу.

«Он ведь у нас сирота, ни мамы, ни папы нет. Всю жизнь его мы воспитывали. Вот повестка пришла. Переживаем, конечно. Но он воспринял все по-мужски, успокоил. Собрал вещи, и вот мы тут», – с волнением проговорила женщина.

Молодой человек, который в прошлом прошел службу в рядах Росгвардии, сразу решил – пойдет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Бегать не стал. Как людям потом в глаза смотреть?»

21-летнего Илью в военкомат пришли провожать родители. Семья держалась поодаль от остальных мобилизованных, будто стараясь поймать каждое мгновение, проведенное с сыном.

Повестка с вызовом в военкомат юноше пришла вечером в субботу. Молодой человек, который в прошлом прошел службу в рядах Росгвардии, сразу решил – пойдет. Бегать или скрываться не в его правилах.

«Сын сам все решил, у него своя голова на плечах. Да и сказал нам: “Как я людям потом в глаза смотреть буду”. Ну а что нам с матерью ему в напутствие сказать? Ты себя береги, сынок, и возвращайся живым», – еле сдерживая слезы, сказал отец Ильи.

«Мне повестка не приходила, я сам пришел, по велению сердца… Отец поддержал сразу, мама волнуется, но решение приняла» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди мобилизованных оказались и те, кто пришел в военкомат не по повестке, а как говорится, по велению сердца. Среди таких совсем еще юный Антон. Молодому человеку всего 19 лет. Через месяц он отметит свой первый маленький юбилей.

Несмотря на еще, казалось бы, «нежный» возраст, у юноши по-настоящему военная выправка. Да и среди мобилизованных он выделяется – одет в камуфляжный костюм, на ногах берцы, а за спиной полный военный рюкзак со всем необходимым.

«Мне повестка не приходила, я сам пришел, по велению сердца. До этого проходил срочную службу в Калининграде, морская пехота. Конечно, родители переживают. Отец поддержал сразу, мама волнуется, но решение приняла. Только попросила вернуться живым», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» Антон.

«Они не хотят допустить в нашей стране того, что творится сейчас в мире. Главное, чтобы берегли себя, защищали Россию» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будьте достойны своей Родины»

Перед отправкой нам удалось побеседовать с начальником АХЧ Военного комиссариата Приволжского и Вахитовского районов Казани Ахатом Галямовым. Он пожелал всем ребятам быть достойными своей страны, своей Родины и, конечно, вернуться домой живыми.

«Ребятам, которые сейчас уезжают, я хочу пожелать, чтобы они вели себя нормально, достойно. Воевали за Россию. Очень много желающих, которые сами захотели и пришли добровольно. Я уверен, они не хотят допустить в нашей стране того, что творится сейчас в мире. Главное, чтобы берегли себя, защищали Россию», – обратился к мобилизованным Галямов.

За автобусом с призывниками вслед шли жены и матери Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спустя несколько минут всех мобилизованных выстроили в шеренгу рядом с автобусом. Представитель военного комиссариата громко называл имена и фамилии призывников. И те, обняв на прощание близких, садились в автобус. Как только все расселись, двери закрылись, и автобус стал медленно выезжать с территории военкомата. А за ним вслед шли жены и матери, пытаясь еще раз через окно прикоснуться к любимым, которые обязательно вернутся живыми…