Владимир Плющев о хоккее в Пекине-2022: «Назначения в сборной России не поддаются логике»

Сборная России по хоккею 9 февраля стартует на олимпийском хоккейном турнире в Пекине матчем против швейцарцев. Своим мнение о тренерских перестановках в национальной команде, ее составе и шансах рассказал в интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» бывший наставник сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев.

Владимир Плющев: «Всё будет зависеть от того, кого нам привезут в соперники»

Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Все назначения в сборную России настолько были импровизацией, что могут назначить любую фигуру, вплоть до Есмантовича»

– Владимир Анатольевич, сейчас главный вопрос даже не в составе сборной России, а в коронавирусе у главного тренера команда Алексея Жамнова. Тренировки проводятся по видеосвязи. Нормально ли это?

– Конечно, коронавирус – это серьезная проблема на сегодняшний день, причем не только у нас, но и во всем мире. Но проводить тренировки по видео… сложно мне комментировать все это. Не знаю, что вам даже сказать по этому поводу.

– В Китае строгие антиковидные правила, и Жамнова в Пекин могут просто не пустить. Кто, на ваш взгляд, должен возглавить сборную, если это случится: Федоров, Кудашов или кто-то вне тренерского штаба?

– У нас назначения в сборную России происходят настолько непредсказуемо, что не всегда поддаются логике. Поэтому я затрудняюсь сказать, что может быть в этой ситуации, какая фигура может всплыть на поверхность, чтобы руководить сборной. Все назначения до этого настолько были импровизацией, что могут назначить любую фигуру, вплоть до Есмантовича (президент ХК ЦСКА. – Ред.).

«Думаю, что единственный человек в сборной, кто более-менее имеет тренерский опыт, – это Алексей Кудашов» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

– А на ваш взгляд, кто подойдет в этой ситуации? Кого бы лично вы поставили во главе сборной?

– Думаю, что единственный человек в сборной, кто более-менее имеет тренерский опыт, – это Алексей Кудашов. Я так понимаю, он в тренерском штабе на вторых и третьих ролях, если не на четвертых. В сборной России сейчас вовсю армейцы столицы (ЦСКА, Москва. – Ред.), что отражает состав, который они озвучили. Поэтому чисто с логической точки зрения, наверное, Кудашов. А что случится на практике – я не знаю.

«Чувство не просто посещает, я этот бардак в сборной России сам вижу»

– Вы уже частично ответили на вопрос, но я хочу уточнить. На фоне прошлого «фантомного» назначения Знарка вас не посещает устойчивое чувство бардака в российском хоккее?

– Чувство такое не просто посещает, я этот бардак в сборной России вижу. То, что творится, логике не поддается никакой. Кто-то где-то как-то озвучил кандидатуру будущего главного тренера, наверное, на матчах Ночной лиги. Кто-то собрался и утвердил эту кандидатуру, что за орган из четырех человек, кто его тоже утверждал и кто ему дал это право – совершенно непонятно. Насколько я помню, комментариев исполкома Федерации хоккея не было, от олимпийского комитета и спорткомитета тоже не было. Он появился через полтора месяца, что они не возражают, чтобы Жамнов возглавил.

«Раньше фигура главного тренера обсуждалась. В советские времена это было на уровне политбюро, не всё так просто было» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Поэтому, конечно, бардаком попахивает. Раньше фигура главного тренера обсуждалась. В советские времена это было на уровне политбюро, не всё так просто было. В новейшей истории России после всех этих перекличек, перестрелок исполком Федерации хоккея этим занимался. Сейчас все прошло таким образом, что я даже не понял, что откуда взялось.

Особенно интереса к хоккею в том нет, есть околохоккейные вопросы. До Олимпиады в Пхенчхане мы проиграли шесть Игр подряд. Вроде никому особенно дела не было. Мы проиграли последние восемь чемпионатов мира. Остались без золотых медалей и даже просто без медалей. И никто не возмущается. Я взял на себя смелость, вел аналитику, готовил ее и отправил одному из руководителей нашего хоккея. Фактически расписал всё, как есть, и всё, как будет. Это было три года тому назад. Всё практически совпало так, что я даже сам не ожидал. Но это тоже никого особенно не заинтересовало.

Мы проигрываем на уровне юниоров, на уровне молодежных команд. А национальная команда формируется как раз из этих ребят. Так что же мы говорим, что у нас всё в порядке? Никаких изменений нет. Никто не предпринимает никаких мер. Мы давно ничего не выигрываем, нас давно уже нет в тройке, хотя Россия была лидером мирового хоккея. На нас вся Европа равнялась. И Америка очень много забрала того, что мы имели. Мы растеряли, а они это взяли на вооружение. И показывают хоккей мощный, с хорошими элементами советского классического стиля. Что здесь говорить? Если это никому не надо, наверное, бардак есть и он будет продолжаться.

«Мы проигрываем на уровне юниоров, на уровне молодежных команд. А национальная команда формируется как раз из этих ребят. Так что же мы говорим, что у нас всё в порядке?» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

– Вы сказали, что предсказывали ход событий. Согласно этому, на Олимпийских играх в Пекине нас ожидает провал?

– От нас мало что может зависеть на больших хоккейных форумах. Всё будет зависеть от того, кого нам привезут в соперники. Если будут ребята, которые были в Пхенчхане, тогда у нас есть шанс. И тогда, наверное, сбудется мечта Вячеслава Ивановича Фетисова: финал Россия – Китай. А если привезут соперников немножко другого плана, то у нас будут большие проблемы. Раньше всё зависело от нас, мы диктовали. Нам было всё равно, кого нам привезут на спарринг. А сейчас иногда читаешь прессу – обсуждается, на кого нам лучше попасть в плей-офф чемпионатов мира. Раньше об этом вообще не думали. Выходили и работали на том уровне, который был необходим.

«Непонятно, почему нынешний тренерский штаб сборной России отказывается от ребят, которые умеют забивать голы»

– Складывается ощущение, что три из четырех звеньев сборной оборонительные, это видно по набору центрфорвардов. Справедлив ли такой подход на Олимпиаде без энхаэловцев? Не более ли уместен атакующий состав?

– Я обычно не очень люблю комментировать составы, это ответственность тренерского штаба. Но здесь просто есть определенная нестыковка. Тренеры заявляли в интервью, что мы будем играть в атаке. Естественно, совершенно непонятно, когда отказываются от игроков, которые имеют хорошую статистику голеадоров. И мне действительно немножко непонятно заявление об игре в атаке по заданию. В атаке решает импровизация. По заданию играют в обороне.

«Галимов попал в ту обойму хоккеистов, которых не видят в сборной. Любой тренер имеет право на свою точку зрения» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– Много было шуму по исключению Галимова из сборной. Но тут есть и другой нюанс. Другой представитель «Ак Барса» – Воронков уступает Галимову по системе «гол + пас», но он в составе. Справедливо ли это?

– Всегда тренер подбирает игроков под свою систему. Галимов попал в ту обойму хоккеистов, которых не видят в сборной. Любой тренер имеет право на свою точку зрения и отвечает за свой выбор. Но еще раз скажу: странно отказываться от хороших ребят, которые умеют забивать. Тренеру тоже нужно порой наступать на свое эго, потому что он представляет сборную страны, а не просто на лавочке стоит за хоккеистами.

«Не думаю, что Бурдасову и Толчинскому было бы западло выходить в третьем или четвертом звене сборной»

– Обычно в сборных других стран состав собирают из сильнейших игроков…

– Я, например, не понял, что в первых двух звеньях тренеры не видят Бурдасова, Толчинского и так далее. Я не думаю, что им было бы непрестижно выходить в майке сборной в третьем или четвертом звене. Главное, приносить пользу. Для первых двух троек подобрали игроков, а в третьем и четвертом звене у нас «ширпотреб» выйдет? Здесь сложно всю эту логическую цепочку выстроить, потому что тренерский штаб сборной России сам себе противоречит.

Основными соперниками российской сборной в Пекине, по мнению Плющева, будут финны и шведы Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

– Кого видите основными соперниками российской сборной в Пекине на основании опубликованных составов других национальных команд?

– Это будут финны, конечно же, шведы. Мне сложно сказать, что привезут североамериканцы, но, судя по последним чемпионатам мира, какой бы состав они ни привозили…

– То есть они все равно сильнее нас?

– По крайней мере, они никогда не вешают нос и играют до конца. Сильнее наших или не сильнее – площадка определяет всё. Как на прошлом чемпионате мира и восьми первенствах до этого. Шведы, и финны, и чехи будут очень приличными. В этой же компании, я думаю, будут и швейцарцы, и Германия. У сборной России не будет простых игр даже на групповом этапе.