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Спорт
28 января 2022  12:00
Артур Халилуллов

Владимир Плющев о хоккее в Пекине-2022: «Назначения в сборной России не поддаются логике»

Сборная России по хоккею 9 февраля стартует на олимпийском хоккейном турнире в Пекине матчем против швейцарцев. Своим мнение о тренерских перестановках в национальной команде, ее составе и шансах рассказал в интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» бывший наставник сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев.

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Владимир Плющев о хоккее в Пекине-2022: «Назначения в сборной России не поддаются логике»
Владимир Плющев: «Всё будет зависеть от того, кого нам привезут в соперники»
Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Все назначения в сборную России настолько были импровизацией, что могут назначить любую фигуру, вплоть до Есмантовича»

Владимир Анатольевич, сейчас главный вопрос даже не в составе сборной России, а в коронавирусе у главного тренера команда Алексея Жамнова. Тренировки проводятся по видеосвязи. Нормально ли это?

– Конечно, коронавирус – это серьезная проблема на сегодняшний день, причем не только у нас, но и во всем мире. Но проводить тренировки по видео… сложно мне комментировать все это. Не знаю, что вам даже сказать по этому поводу.

В Китае строгие антиковидные правила, и Жамнова в Пекин могут просто не пустить. Кто, на ваш взгляд, должен возглавить сборную, если это случится: Федоров, Кудашов или кто-то вне тренерского штаба?

– У нас назначения в сборную России происходят настолько непредсказуемо, что не всегда поддаются логике. Поэтому я затрудняюсь сказать, что может быть в этой ситуации, какая фигура может всплыть на поверхность, чтобы руководить сборной. Все назначения до этого настолько были импровизацией, что могут назначить любую фигуру, вплоть до Есмантовича (президент ХК ЦСКА. – Ред.).

«Думаю, что единственный человек в сборной, кто более-менее имеет тренерский опыт, – это Алексей Кудашов»

Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru 

А на ваш взгляд, кто подойдет в этой ситуации? Кого бы лично вы поставили во главе сборной?

– Думаю, что единственный человек в сборной, кто более-менее имеет тренерский опыт, – это Алексей Кудашов. Я так понимаю, он в тренерском штабе на вторых и третьих ролях, если не на четвертых. В сборной России сейчас вовсю армейцы столицы (ЦСКА, Москва. – Ред.), что отражает состав, который они озвучили. Поэтому чисто с логической точки зрения, наверное, Кудашов. А что случится на практике – я не знаю.

«Чувство не просто посещает, я этот бардак в сборной России сам вижу»

Вы уже частично ответили на вопрос, но я хочу уточнить. На фоне прошлого «фантомного» назначения Знарка вас не посещает устойчивое чувство бардака в российском хоккее?

– Чувство такое не просто посещает, я этот бардак в сборной России вижу. То, что творится, логике не поддается никакой. Кто-то где-то как-то озвучил кандидатуру будущего главного тренера, наверное, на матчах Ночной лиги. Кто-то собрался и утвердил эту кандидатуру, что за орган из четырех человек, кто его тоже утверждал и кто ему дал это право – совершенно непонятно. Насколько я помню, комментариев исполкома Федерации хоккея не было, от олимпийского комитета и спорткомитета тоже не было. Он появился через полтора месяца, что они не возражают, чтобы Жамнов возглавил.

«Раньше фигура главного тренера обсуждалась. В советские времена это было на уровне политбюро, не всё так просто было»

Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru  

Поэтому, конечно, бардаком попахивает. Раньше фигура главного тренера обсуждалась. В советские времена это было на уровне политбюро, не всё так просто было. В новейшей истории России после всех этих перекличек, перестрелок исполком Федерации хоккея этим занимался. Сейчас все прошло таким образом, что я даже не понял, что откуда взялось.

Особенно интереса к хоккею в том нет, есть околохоккейные вопросы. До Олимпиады в Пхенчхане мы проиграли шесть Игр подряд. Вроде никому особенно дела не было. Мы проиграли последние восемь чемпионатов мира. Остались без золотых медалей и даже просто без медалей. И никто не возмущается. Я взял на себя смелость, вел аналитику, готовил ее и отправил одному из руководителей нашего хоккея. Фактически расписал всё, как есть, и всё, как будет. Это было три года тому назад. Всё практически совпало так, что я даже сам не ожидал. Но это тоже никого особенно не заинтересовало.

Мы проигрываем на уровне юниоров, на уровне молодежных команд. А национальная команда формируется как раз из этих ребят. Так что же мы говорим, что у нас всё в порядке? Никаких изменений нет. Никто не предпринимает никаких мер. Мы давно ничего не выигрываем, нас давно уже нет в тройке, хотя Россия была лидером мирового хоккея. На нас вся Европа равнялась. И Америка очень много забрала того, что мы имели. Мы растеряли, а они это взяли на вооружение. И показывают хоккей мощный, с хорошими элементами советского классического стиля. Что здесь говорить? Если это никому не надо, наверное, бардак есть и он будет продолжаться.

«Мы проигрываем на уровне юниоров, на уровне молодежных команд. А национальная команда формируется как раз из этих ребят. Так что же мы говорим, что у нас всё в порядке?»

Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru  

Вы сказали, что предсказывали ход событий. Согласно этому, на Олимпийских играх в Пекине нас ожидает провал?

– От нас мало что может зависеть на больших хоккейных форумах. Всё будет зависеть от того, кого нам привезут в соперники. Если будут ребята, которые были в Пхенчхане, тогда у нас есть шанс. И тогда, наверное, сбудется мечта Вячеслава Ивановича Фетисова: финал Россия – Китай. А если привезут соперников немножко другого плана, то у нас будут большие проблемы. Раньше всё зависело от нас, мы диктовали. Нам было всё равно, кого нам привезут на спарринг. А сейчас иногда читаешь прессу – обсуждается, на кого нам лучше попасть в плей-офф чемпионатов мира. Раньше об этом вообще не думали. Выходили и работали на том уровне, который был необходим.

«Непонятно, почему нынешний тренерский штаб сборной России отказывается от ребят, которые умеют забивать голы»

Складывается ощущение, что три из четырех звеньев сборной оборонительные, это видно по набору центрфорвардов. Справедлив ли такой подход на Олимпиаде без энхаэловцев? Не более ли уместен атакующий состав?

– Я обычно не очень люблю комментировать составы, это ответственность тренерского штаба. Но здесь просто есть определенная нестыковка. Тренеры заявляли в интервью, что мы будем играть в атаке. Естественно, совершенно непонятно, когда отказываются от игроков, которые имеют хорошую статистику голеадоров. И мне действительно немножко непонятно заявление об игре в атаке по заданию. В атаке решает импровизация. По заданию играют в обороне.

«Галимов попал в ту обойму хоккеистов, которых не видят в сборной. Любой тренер имеет право на свою точку зрения»

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Много было шуму по исключению Галимова из сборной. Но тут есть и другой нюанс. Другой представитель «Ак Барса» – Воронков уступает Галимову по системе «гол + пас», но он в составе. Справедливо ли это?

– Всегда тренер подбирает игроков под свою систему. Галимов попал в ту обойму хоккеистов, которых не видят в сборной. Любой тренер имеет право на свою точку зрения и отвечает за свой выбор. Но еще раз скажу: странно отказываться от хороших ребят, которые умеют забивать. Тренеру тоже нужно порой наступать на свое эго, потому что он представляет сборную страны, а не просто на лавочке стоит за хоккеистами.

«Не думаю, что Бурдасову и Толчинскому было бы западло выходить в третьем или четвертом звене сборной»

Обычно в сборных других стран состав собирают из сильнейших игроков…

– Я, например, не понял, что в первых двух звеньях тренеры не видят Бурдасова, Толчинского и так далее. Я не думаю, что им было бы непрестижно выходить в майке сборной в третьем или четвертом звене. Главное, приносить пользу. Для первых двух троек подобрали игроков, а в третьем и четвертом звене у нас «ширпотреб» выйдет? Здесь сложно всю эту логическую цепочку выстроить, потому что тренерский штаб сборной России сам себе противоречит.

Основными соперниками российской сборной в Пекине, по мнению Плющева, будут финны и шведы

Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru  

 Кого видите основными соперниками российской сборной в Пекине на основании опубликованных составов других национальных команд?

– Это будут финны, конечно же, шведы. Мне сложно сказать, что привезут североамериканцы, но, судя по последним чемпионатам мира, какой бы состав они ни привозили…

То есть они все равно сильнее нас?

– По крайней мере, они никогда не вешают нос и играют до конца. Сильнее наших или не сильнее – площадка определяет всё. Как на прошлом чемпионате мира и восьми первенствах до этого. Шведы, и финны, и чехи будут очень приличными. В этой же компании, я думаю, будут и швейцарцы, и Германия. У сборной России не будет простых игр даже на групповом этапе.

#олимпиада в Пекине #сборная россии по хоккею #хоккей
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