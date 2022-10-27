Наиль Магдеев: «И заказные статьи против руководства города были, пытались волну поднять»

Наиль Магдеев: «Набережные Челны, по сути, это мировой центр автомобилестроения. КАМАЗ сегодня входит в десятку лидеров мирового автомобилестроения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ситуация, скажем так, стабильно непростая»

С февраля этого года в результате западных санкций российская экономика переживает непростые времена. Как макроэкономическая ситуация отражается на Набережных Челнах, на КАМАЗе, других предприятиях? Какие контрмеры, возможно, удалось предпринять для решения возникающих проблем?

Набережные Челны уже давно встроены в российскую и мировую экономику. Так же, как и вся наша страна, мы были интегрированы в международные экономические связи. Набережные Челны, по сути, это мировой центр автомобилестроения. КАМАЗ сегодня входит в десятку лидеров мирового автомобилестроения. У предприятия были совместные проекты с компанией Daimler AG, другими крупными корпорациями. Конечно, все эти международные связи после 24 февраля оказались под угрозой. Санкции против России затронули поставки технологического оборудования, программного обеспечения. Это касается не только КАМАЗа, но и многих предприятий пищевой и обрабатывающей промышленности, машиностроительных предприятий, компаний с участием иностранного капитала, расположенных на территории опережающего социально-экономического развития. Произошло то, что произошло... КАМАЗ и многие другие предприятия сумели найти внутренние резервы для того, чтобы в достаточно короткие сроки провести замену технологической цепочки. Сейчас ведется поиск внутренних поставщиков, прежде всего из числа челнинских предприятий, предприятий из соседних регионов. КАМАЗ работает! Выпускаются автомобили поколения К3, но с двигателем Euro 5. Эти машины востребованы и экономикой, и оборонным комплексом страны. Одновременно с этим службы снабжения работают над тем, чтобы заменить зарубежных поставщиков комплектующих. Это им удается.

Сегодня предприятием поставлена задача вернуть производство автомобилей поколения К5 с 1 января 2023 года. Да и в настоящее время ведется работа по выпуску небольших партий грузовиков пятого поколения. По заверению технических служб замена поставщиков идет достаточно успешно. В целом у руководства завода есть уверенность в том, что с начала следующего года грузовик опять вернется на главный конвейер завода. Работа идет достаточно успешно: конвейер не останавливался ни на один день, ни дня не было задержки в выплате заработной платы, не был сокращен ни один работник. Зарплата даже увеличивается.

Мы неоднократно подчеркиваем, что Набережные Челны – это КАМАЗ. На градообразующем предприятии сегодня трудятся 30 тысяч челнинцев. Доля КАМАЗа в общем объёме производства составляет более 40%. Технологическая цепочка производства КАМАЗа завязана на многие предприятия города. Мы отмечаем, что как только на предприятии выплачивается заработная плата, то сразу же наблюдается рост числа посетителей торговых центров, кафе и ресторанов и т.д. Поэтому, безусловно, от самочувствия КАМАЗа зависит самочувствие экономики города в целом. Кроме того, и другие промышленные предприятия города работают над установлением связей с поставщиками из азиатских стран. Все это способствует тому, что пока сколько-нибудь значительного спада в экономике не видно. Ситуация, скажем так, стабильно непростая. Не могу сказать, что стабильно тяжелая, потому что нет всплеска безработицы. Число рабочих вакансий не уменьшается. Задержек выплаты заработной платы нет, налоги собираются достаточно ритмично, идет даже некоторый рост налоговых отчислений во все уровни бюджетов.

«КАМАЗ и многие другие предприятия сумели найти внутренние резервы для того, чтобы в достаточно короткие сроки провести замену технологической цепочки» Фото: president.tatarstan.ru

По данным налоговой службы мы видим, что у нас практически не уменьшилось количество юридических лиц, не сократилось количество предприятий малого и среднего бизнеса. Мы смотрим, как говорят, «по кассе» – налогоплательщиков меньше не стало.

Рост налоговых поступлений происходит, во-первых, за счет роста заработной платы. Во-вторых, за счет контингента уплачивающих подоходный налог, то есть работающих меньше не стало. Я иногда сравниваю данные госстатистики и налоговой: если эти цифры «бьются», то это хорошо. А если нет, то мы ищем причины. Не уменьшилось и количество плательщиков налога на имущество физических лиц. Это означает, что люди приобретают загородные дома, квартиры, машины. Это тоже служит индикатором состояния экономической жизни города.

Экономика города имеет достаточную степень устойчивости, индекс промышленного производства в настоящий момент составляет 97%. Посмотрим, какой будет динамика к концу года. Я бы больше не на цифры смотрел, а на платежеспособный спрос населения, на товарооборот, который в принципе не упал и составляет сегодня около 99% в действующих и сравнительных ценах. Все это говорит о том, что экономика, несмотря на определенные трудности, работает.

Нынешний год – неплохой для предприятий обрабатывающей промышленности. Собран неплохой урожай. Например, предприятие «Челны-хлеб» полностью обеспечило себя на следующий год собственным зерном. Это важный фактор обеспечения продовольственной безопасности города. В этом году собран хороший урожай не только зерна, но и овощей, что, безусловно, повлияет на стабильную работу предприятий пищевой и обрабатывающей промышленности. Значит, не нужно будет покупать сырье со стороны, оно не будет дорожать. Кроме этого, мы сегодня продолжаем проводить сельскохозяйственные ярмарки, что также стабилизирует стоимость продовольственной корзины граждан.



«Есть разные суждения о ТОСЭР – мол, в коня ли корм? Вот, пожалуйста, ответ»

Как себя чувствуют предприятия ТОСЭР, в частности, компании с иностранным участием, та же китайская компания Haier?

По итогам 2021 года ТОСЭР Набережных Челнов стала лучшей в России. Территория опережающего социально-экономического развития создана первой в стране, в январе 2016 года. Мы – пионеры в данном направлении. Старт удачный, более шести лет ее работы показывают, что проект «взлетел». Сегодня насчитывается уже 39 резидентов ТОСЭР, в город пришло 24 млрд 800 млн рублей инвестиций, создано почти 7 тысяч новых рабочих мест. А ранее было чистое поле, где гулял ветер. Мы привлекли инвесторов, которые вложили в копилку городского бюджета без малого 25 млрд рублей. За шесть лет резиденты заплатили почти полмиллиарда рублей налогов в городской бюджет. Кроме того, перечислили более 12 млрд рублей налогов во все уровни бюджета, что в два раза больше преференций, которые они получили от государства. Есть разные суждения о ТОСЭР – мол, в коня ли корм? Вот, пожалуйста, ответ на этот вопрос. Причем из 39 резидентов 33 – российские компании.

Мы создали эту площадку для всех, у кого есть возможность инвестировать, есть желание работать на территории Набережных Челнов. На сегодняшний день ни один из резидентов ТОСЭР не заявил о намерениях сворачивать бизнес.

Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью

Доля резидентов ТОСЭР в объеме промышленного производство постепенно растет. Если в 2017 году доля была 1,5%, то сегодня уже более 10%. Здесь мы видим важный результат политики диверсификации экономики. Если в свое время доля КАМАЗа в экономике города составляла 80%, то сегодня – 45-50%. Так и будет, потому что город создавался под КАМАЗ, а КАМАЗ строился вместе с городом. Это судьба моногорода, но в то же время мы развиваем и другие промышленные производства. В этом плане рост доли ТОСЭР – очень неплохой показатель.

Кто бы мог раньше подумать, что в городе Набережные Челны собираются не только КАМАЗы, но производятся и холодильники, телевизоры, стиральные машины. Это высокотехнологичные производства, способствующие и росту профессиональной компетенции работников.

Кстати, в этом году появилось три новых резидента ТОСЭР. Постановлением Правительства Российской Федерации режим ТОСЭР продлили еще на два года, то есть до 2028 года. Уверен, что мы будем использовать все возможности для дальнейшего развития ТОСЭР.

Помимо ТОСЭР в Набережных Челнах сегодня работает двенадцать промышленных парков. Мы первые в республике по этому количеству. Причем если в некоторых районах и городах республики есть проблемы по заполняемости промпарков, то у нас не хватает имеющихся площадок, они переполнены. Поэтому мы вышли с предложением к Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, и он поддержал наше предложение по строительству 3-й очереди промпарка «Развитие». Две первые очереди уже полностью заполнены резидентами. Определена территория для строительства, вскоре начнется проектирование. В листе ожидания стоят около десятка предприятий малого и среднего бизнеса, готовые прийти на эту площадку.

«Идея застройки этой промзоны, находящейся в черте города, витает в воздухе уже несколько лет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно, чтобы ипотека была доступной!»

Как в этом году развивается строительный сектор?

Если говорить об объемах жилищного строительства в деньгах и квадратных метрах, то мы выходим на объем в 330 тыс. кв. метров, в прошлом году было 320 тыс. кв. метров. Конечно, за счет неопределенности в части выдачи ипотечных кредитов реализация жилья несколько снизилась, но мы надеемся, что ситуация выправится. Чтобы рынок строительства жилья развивался дальше, нужно, чтобы ипотека была доступной. Я уверен, что руководство страны примет в этом плане необходимые решения.

В городе есть перспективные проекты застройки, перспективные микрорайоны. Одно из них – это Орловское поле. В ближайшее время мы приступаем к строительству моста через реку Челнинка, а затем и дороги. Это будет четырехполосная дорога, что обеспечит безопасную транспортную доступность этого микрорайона. Мы уже построили там детский сад, предусмотрено строительство школы. В ближайшей перспективе – застройка перспективного микрорайона в Замелекесье. Сейчас там проживает около 40 тысяч человек, после застройки будет 55 тысяч жителей.

Еще один перспективный микрорайон застройки – территория бывшего завода ЗЯБ, которая занимает 29 гектаров. Сейчас там идут проектные работы. Будут возводиться дома высотностью в 7-10 этажей, не выше, появятся объекты социально-культурной сферы, необходимая инфраструктура. Микрорайон выходит на Набережночелнинский проспект. Думаю, что это место будет достаточно привлекательным для горожан.

А когда начнется застройка территории ЗЯБ?

Сейчас идет разборка производственных зданий. Проект начнет реализовываться в 2023 году поэтапно, частями. Застройщик достаточно активно привлекает горожан к обсуждению концепции застройки, проектов планировки территории. Думаю, что проект будет успешным.

«Проект генплана вынесен на суд общественности и городских властей. Мы обязательно проведём открытые публичные слушания» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По факту у нас сейчас точно есть 600 тысяч жителей»

Мы знаем, что проходили публичные обсуждения генплана Набережных Челнов. В каком направлении будет развиваться город? Ведь территория для его роста достаточно ограничена. Тем более что вы говорили о росте населения Челнов до 600 тысяч человек.

Я думаю, что по факту у нас сейчас точно есть 600 тысяч с учетом маятниковой миграции. Что касается разработки генерального плана, то мы ждем, когда нам его представят разработчики. Проект генплана вынесен на суд общественности и городских властей. Мы обязательно проведем открытые публичные слушания, выслушаем мнение авторитетных архитекторов.

Сегодня и ежегодно до 2030 года у города есть возможности строить жилье в объемах 330-350 тыс. квадратных метров, то есть на ближайшие десять и даже пятнадцать лет территории для застройки достаточно. Если говорить о перспективе, то есть за горизонтом 2030 года, то, конечно, без расширения территории Набережных Челнов за счет Тукаевского района не обойтись. Это сложный вопрос, но я думаю, что руководство города и Тукаевского района найдет взаимоприемлемое решение. Вот такие практичные и реалистичные подходы вырисовываются на ближайшие годы.

«На территории, прилегающей к проспекту Чулман, уже открыли свои двери детский сад, школа «Адымнар» Фото: «Челнинские известия»

«Что хорошо КАМАЗу, то хорошо и городу»

Какие новые объекты будут строиться на территории, прилегающей к проспекту Чулман? Это очень важная территория для многих челнинцев, и в последние годы там уже построено немало объектов.

На этой линии планируется строительство дворца единоборств, нового здания 5-й городской больницы. Здесь уже открыли свои двери детский сад, школа «Адымнар». Эта территория в своё время была возвращена городу и сегодня служит челнинцам. 12 гектаров из возвращенных в муниципальную собственность земель мы бесплатно передали КАМАЗу для строительства полигона. Всё, что хорошо КАМАЗу, то хорошо и городу. Если бы мы выставили эту территорию на продажу, то в бюджет города поступило бы около 200 миллионов рублей. Но мы пошли навстречу КАМАЗу. Город заинтересован в том, чтобы КАМАЗ динамично развивался. Всё, что мы сегодня делаем, безусловно, в интересах города.

«Распахнул двери долгожданный театр «Мастеровые» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Да, называется красиво – бюджет города. Но мы сегодня живем по смете»

Вы назвали целый ряд объектов социальной инфраструктуры, которые либо уже были построены, либо планируются. Челны всегда были городом, в котором рост численности населения опережал темпы строительства социальных объектов. Очень яркий пример – история с театром, который долгие годы ютился не в очень приспособленных помещениях.

В бывшем здании горкома и в интерклубе.

Наконец для театра построено полноценное здание. Насколько сегодня в городе достаточно объектов социальной инфраструктуры? Все ли построено, что нужно? Есть еще какие-то значимые объекты, которые необходимы городу и которые уже планируются?

Мы только в начале пути. Нельзя сказать, что эта тема закрыта. Двумя, тремя или пятью объектами, которые мы построили благодаря поддержке Президента нашей республики Рустама Минниханова, проблема с повестки не снимается. Новые микрорайоны, то же самое Замелекесье, 63-й, 69-й комплексы, сегодня не имеют объектов спорта, культуры. Представьте, в Замелекесье сегодня проживает население, сопоставимое с двумя Менделеевсками. Поэтому в Замелекесье нужны физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника. Поэтому, безусловно, я как руководитель города и дальше буду настойчиво работать с Правительством Республики Татарстан, убеждать Президента нашей республики в том, что эта история еще не закончилась.

Когда говорят, что нам нужно заниматься привлечением кадров, закреплять молодежь, мы с этим согласны. Мысли правильные, но ведь деньги сегодня не у нас. Да, называется красиво – бюджет города. Но мы сегодня живем по смете, при этом все инвестиционные ресурсы сегодня находятся или в Москве, или в Казани. Дадут деньги на строительство какого-то объекта – хорошо. Не дадут – не очень хорошо. Поэтому в данном случае призывать к сохранению кадров – это правильно, но должна быть еще и финансовая поддержка со стороны федерального центра, со стороны республики.

Город Набережные Челны имеет особое экономическое и стратегическое значение для республики, поэтому помимо внимания к городу нужны еще и банально деньги, финансовые ресурсы на строительство необходимых объектов. К счастью, до сегодняшнего дня такое понимание у руководства республики, лично у Рустама Минниханова есть. Я еще никогда не получал отказа по своим обращениям. Современный онкологический диспансер нужен был – построили. Театры нужны были – татарский театр построили год назад, в этом году русский театр построили. Дороги нужны были в Челнах – сегодня в городе одни из самых лучших дорог в стране. Можно на любой дороге написать: «заслуга Минниханова». Магдеев – да, ходил, Магдеев просил. Но в данном случае первую скрипку играет Рустам Минниханов. Хочу всех предупредить, что и дальше буду ходить, просить, убеждать. Успокаиваться точно не буду, это не в моем характере, тем более не для себя прошу, а для полумиллионного города Набережные Челны.

«Сейчас мы занимаемся парком «Прибрежный». Парк испытывает серьезную антропогенную нагрузку» Источник: бюро «Архдесант»

Город в советское время построили, КАМАЗ построили, а социально-культурные объекты оставили на потом. Я помню, я тогда еще не работал руководителем Челнов, ЗАГС располагался на первом этаже малосемейного общежития. Это в ХХ веке! Здание ЗАГСа построили всего лишь лет 10-15 тому назад во времена руководства городом Ильдара Халикова. Вы спрашивали про социальные объекты, ютившиеся в плохо приспособленных помещениях. Потом мы говорим о культуре, о закрепляемости людей, об отрицательном миграционном потоке. Это все оттуда. Сегодня невозможно удержать человека только хорошей работой, комфортным жильем. Нужна среда. А в формирование среды нужно вкладывать деньги. Поэтому мы и дальше будем работать для этого. Должна быть инфраструктура: и больницы, и дороги, и скверы, и парки.

Сейчас мы занимаемся парком «Прибрежный», который занимает более 300 гектаров. Пригласили специалистов – лесопатологов. И сегодня по каждому дереву, по каждому насаждению они ставят диагноз, дают свои рекомендации. Мы будем работать в рамках этих рекомендаций. Парк испытывает серьезную антропогенную нагрузку, поэтому ни о каком строительстве каких-то капитальных сооружений, жилых домов, объектов в самом парке нет. Мы его обязательно сохраним как место отдыха горожан. Это тоже один из наших важных экологических проектов.

«Ежегодно ремонтируем более 100 дворов. В первый год немножко буксовали… Сегодня эта система отработана» Фото: nabchelny.ru

«В нашем «дворе» все нормально»

Программа «Наш двор» тоже тесно связана с благоустройством общественных пространств. Как она сегодня развивается?

В нашем «дворе» все нормально. Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова мы реализуем эту программу уже третий год. Ежегодно ремонтируем более ста дворов. В первый год немножко буксовали, нужно было выработать алгоритм действий, понять, как мы будем учитывать мнение жильцов. Сегодня эта система отработана. Например, уже сейчас, осенью, идет обсуждение проектов благоустройства дворов на следующий год. Мы в октябре, ноябре, декабре все это обсуждаем, все вопросы снимаем и уже к апрелю выходим с готовыми проектами, под которыми подписалось большинство жителей. Всем угодить невозможно, так не получается, так и в жизни не бывает, так и в семье не бывает.

Если большинство решило, что во дворе должны быть зеленые насаждения, а не парковка, так тому и быть. Если большинство приняло решение, что зеленые насаждения переносим, вырубаем и потом будем делать компенсационные посадки, а здесь должно быть расширение парковки, безусловно, мы делаем парковку. Учитываем мнение большинства, хотя бывают и крайние точки зрения. Дворы приобретают совсем другой вид. Мы синхронизируем программу «Наш двор» с программой капитального ремонта жилых домов, в рамках которой ежегодно приводится в порядок около 120-130 домов. Важно обновить фасад, кровлю, внутренние коммуникации, и плюс к этому – благоустроить двор. Это дает свой положительный эффект. Причем мы не ограничиваемся только периметром двора, хотя средства выделяются только на это. За счет местного бюджета мы соединяем наши микрорайоны, соседние комплексы асфальтовыми дорогами. Находим для этого около 200-250 миллионов рублей в год. В результате большая часть дорог в Челнах стали лучше. Ежегодно по разным источникам финансирования мы привлекаем в город на дороги более 2 миллиардов рублей.

«Построили мост и крупную четырехполосную транспортную артерию-магистраль в Замелекесье стоимостью 1 млрд 86 млн рублей» Фото: телеграм-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

«Решили проблему «Бермудского треугольника»

Какие крупные дорожные проекты вы бы упомянули?

В этом году построили мост и крупную четырехполосную транспортную артерию-магистраль в микрорайон Замелекесье стоимостью 1 млрд 86 млн рублей. Сразу улучшился трафик в утреннее и вечернее время. Завершаем капитальный ремонт улицы Шамиля Усманова, в границах от проспекта Дружбы Народов до Королева. Расширили проезжую часть проспекта Дружбы Народов от проспекта Сююмбике до проспекта Чулман. Решили проблему «Бермудского треугольника» на пересечении проспектов Дружбы Народов и Сююмбике. Это был такой запутанный перекресток, на котором ежемесячно происходило минимум по 5-6 аварий. Два-три года назад сделали четырехполосную дорогу с выездом в сторону Сарманово в район Картонно-бумажного комбината имени С. П. Титова. Год назад сделали четырехполосным проспект Залесный. В этом году решили проблему по расширению выезда в поселки Азьмушкино и Новый. Там тоже появилась четырехполосная дорога. На следующий год мы «зайдем» с этим проектом в Тукаевский район с тем, чтобы продлить эту дорогу дальше. Я попросил у руководства республики разрешения строить дальше. По утрам и вечерам здесь сейчас возникает транспортный коллапс. Крупные проекты влияют на нормализацию автомобильного и пешеходного трафика, поэтому в этом плане мы будем продолжать работу.

«Крупные проекты влияют на нормализацию автомобильного и пешеходного трафика, поэтому в этом плане мы будем продолжать работу» Фото: телеграм-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

«Нам нужен технический вуз»

Мы очень много сейчас говорим про объекты, реконструкцию, про ремонт, про стройку. Но в городе всегда была проблема, свойственная любым городам - молодежь часто стремится уехать в другие, более крупные города – Москву, Казань, Петербург и т.д. А как сделать не то чтобы они не уезжали, а наоборот, чтобы приезжали в город? Например, некоторое время назад прозвучала информация, что в городе на базе КФУ будет строиться крупный инженерный центр. Городу действительно, наверное, не хватает крупного технического вуза. Проект реализуется?

Нужна соответствующая среда. Под средой мы подразумеваем не только дороги, общественное пространство, учреждения культуры, досуга, развлечений. Под средой я подразумеваю и возможность у молодых людей получить качественное образование. Безусловно, нам нужен технический вуз. Я думаю, что в ближайшее время проект «Передовая инженерная школа» на базе Казанского федерального университета будет реализован при поддержке Правительства России, Правительства Татарстана и КАМАЗа. Проектная документация готова, сейчас проходит государственную экспертизу. Есть все основания полагать, что строительство двух общежитий и инженерного корпуса начнется в 2023 году.

«Проект появился благодаря настойчивости руководства республики, руководства КАМАЗа, депутата Госдумы РФ от города Набережные Челны Альфии Когогиной» Фото: vestikamaza.ru

«Сделали лучше для Казани, хуже для Челнов»

А уже известно где?

Да, на проспекте Мира. Под строительство выделено более 4 га федеральной земли. Надеемся, что все это послужит дальнейшему развитию высшего образования. Нам важно, чтобы в Челнах была достаточно широкая линейка учебных заведений. Я считаю, что в свое время была допущена определенная ошибка, когда Поволжский институт физической культуры и спорта перевели в Казань. Это было неправильно для Челнов. Давайте откровенно говорить: сделали лучше для Казани, хуже для Челнов. Никакой компенсации город не получил. Мы же тем самым лишили возможности молодых людей учиться, ухудшили среду. Тем самым приложили руку к тому, чтобы отток молодежи стал больше. Когда у нас работал этот институт, то в Челны приезжали учиться со всех городов и районов РТ. Они получали определенную специальность, кто-то оставался здесь. Может быть, было бы неплохо открыть в Челнах филиал Поволжской академии спорта… Поэтому мы считаем, что решения органов власти должны быть выверенными, действия должны быть направлены на то, чтобы не ухудшать положение в том или ином городе.

Что касается проекта создания Передовой инженерной школы – проект появился благодаря настойчивости руководства республики, руководства КАМАЗа, депутата Госдумы РФ от города Набережные Челны Альфии Когогиной. Наш депутат свое назначение оправдывает. Надеемся, что проект получится и даст определенный импульс закреплению молодых людей в городе.

Мы видим по балансу: сколько молодых людей уезжает, сколько прибывает в Челны. У нас есть ряд техникумов, ресурсных центров, институтов, поэтому баланс пока положительный. Если в прошлом учебном году выехало 1789 человек, то приехало 2323 человека. Уезжают в медицинские вузы, в вузы гуманитарного профиля. Кто-то поступает в военные училища. Мы все это отслеживаем. Подчеркну, что, безусловно, в Набережных Челнах должен быть хороший технический вуз.

«КАМАЗ – это мировая компания. Я думаю, любой город России пожелал бы, чтобы у него на территории расположился такой мировой гигант» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне нравится энергия города, она для меня»

Вы говорите, что люди приезжают. А представим себе такую ситуацию: вы разговариваете с человеком, который выбирает между Челнами и каким-то другим городом. Что бы вы ему сказали, почему он должен приехать именно в Челны?

Во-первых, Набережные Челны – это молодой город, здесь есть определенный драйв, особая атмосфера.

Есть точка зрения, что все те комсомольцы, которые в свое время приезжали сюда, сейчас, наоборот, «подняли» средний возраст горожан.

Тем не менее среди крупных промышленных центров страны город остается молодым и по духу, и по возрасту. Второе – здесь созданы возможности для самореализации. КАМАЗ – это мировая компания. Я думаю, любой город России пожелал бы, чтобы у него на территории расположился такой мировой гигант. КАМАЗ сегодня имеет крупный научно-технический центр. КАМАЗ, в принципе, одна из лучших компаний в плане создания нового модельного ряда автомобилей. Для молодых людей, которые имеют определенные амбиции, желают самореализоваться, автогигант представляет такую возможность. Мы сегодня видим, что директорам заводов КАМАЗа по 40-50 лет. Все они – молодые ребята, родились в Челнах, владеют иностранными языками, компетенциями, управляют тысячными коллективами, работают с иностранными компаниями из дружественных стран.

Кроме КАМАЗа есть ряд крупных предприятий пищевой промышленности – «Камский бекон», «Челны-бройлер». Есть достаточно крупные строительные компании, там тоже работает много молодежи. На этих примерах я хочу показать, что в Набережных Челнах имеются возможности для профессионального роста и самореализации.

Здесь замечательные природно-климатические условия, простор и ширь реки Кама. Я, приехав сюда 8 лет назад, по сути, уже стал челнинцем, чувствую себя, что я как будто здесь родился и вырос. Мне нравится энергия города, она для меня. Поэтому я посоветовал бы остановить свой выбор на городе Набережные Челны.

«Я считаю, что нужно и дальше активно создавать комфортную среду для жителей» Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«Есть спрос на автомобили, нет спроса – чем мэр может повлиять?»

Вы упомянули, что работаете руководителем города уже восемь лет. Кроме того, что уже сделано за это время, что хотелось бы еще сделать? Хотелось бы, но пока не было возможности?

Нужно дальше развивать социальную сферу. Совместно с КАМАЗом, руководством республики развивать проект передовой инженерной школы. Когда мы говорим о создании среды, то это во многом зависит от настойчивости мэра города. Понятно, что у него денег нет, но свои лоббистские возможности любой руководитель города должен использовать в интересах города. Я считаю, что нужно и дальше активно создавать комфортную среду для жителей. Рыба ищет, где глубже, бизнес, где лучше. Поэтому если в городе будут созданы комфортные условия для жизни людей, то, безусловно, и бизнес будет дальше развиваться. Он сможет привлекать дополнительные кадры. Он сможет реализовать новые проекты с людьми, которые здесь родились, здесь работают. Задача мэра города – чтобы город был комфортным. Все должно быть на высшем уровне – и дороги, и школы, и театры, объекты досуга. В городе должен быть спорт высоких достижений, я имею в виду футбол, хоккей, ряд других видов спорта. Поэтому впереди стоит задача – активно двигаться дальше, может быть, еще более крупными шагами.

Очень важно – не мешать бизнесу. Он все равно будет работать по своим законам. Все определяет мировая конъюнктура рынка: есть спрос на автомобили, нет спроса на автомобили – чем мэр может повлиять? Мэр может повлиять тем, что предоставит возможность построить в данном случае современный полигон, бесплатно выделить землю.

Или говорят, что нужно помогать малому бизнесу. Но я всегда отвечаю: малый бизнес – это же не инвалиды. Это инвалидам надо помогать, детям, малоимущим нужно помогать. Малому бизнесу нужно для начала не мешать, а во-вторых, научить пользоваться уже имеющимися инструментами поддержки. Их достаточно много, нужно только не лениться. Я имею в виду те же электронные площадки по госзакупкам, маркетплейсы.

Многое зависит от того, как быстро соображает малый бизнес, как он умеет воспользоваться возможностями электронной торговли. Количество людей, которые сегодня пользуются маркетплейсами, растет. Это один из инструментов, который нужно подсказать малому бизнесу. Сказать: «Иди учись, дорогой мой. Вот тебе адрес, заходи и учись». Поэтому все-таки задача руководителя города – заниматься городским хозяйством.

«Да, раздавалась критика, что вот, мол, электросамокат – это современное средство передвижения, а в городе Набережные Челны ставят преграды. Мэр города архаичен, жизни не понимает…» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы ни перед кем не собираемся «казаться»

Проблема электросамокатов. Мы знаем, что это такой новый, очень популярный вид транспорта, но с ним связана масса проблем. То есть, как и в Казани, так и в других городах, наверное, и в Челнах тоже, происходят различные инциденты. Есть ощущение, что не отрегулирована эта тематика в целом пока в стране. Мы слышали, в Челнах есть какие-то планы того, как ее упорядочить.

Мы пытаемся разумно подойти к этому вопросу. Не сначала сделать, а потом думать, а сначала подумать, а потом сделать. С учетом этого мы приняли решение приступить к созданию инфраструктуры для велосипедистов и для тех, кто пользуется электросамокатами. Пешеходы – отдельно, велосипеды и электросамокаты – отдельно. Никакой совместимости в принципе быть не должно. Мы знаем достаточно много случаев, когда на пешеходных дорожках людей сбивают электросамокатами и велосипедами. Такая статистика, к сожалению, имеет место быть.

Второй момент: мы пока не можем для себя сказать, это не определено и в плане законодательства, – что такое электросамокат? В ПДД такого понятия нет, ответственности нет. Электросамокат – это источник повышенной опасности. Это транспортное средство или не транспортное средство? Если транспортное средство, то должны быть определенные права на управление электросамокатом. Далее – какая ответственность и на кого возлагается в случае совершения дорожно-транспортного происшествия? В случае управлением электросамокатом в нетрезвом состоянии? В случае нарушения правил? Если там пострадали несовершеннолетние дети, кто несет ответственность? Вот в прошлом году произошло несчастье, у нас погибла девушка.

Эта система не отрегулирована. Воспользовавшись этим, одна из компаний, которая занимается прокатом электросамокатов, пришла в Набережные Челны, посчитав, что можно, не ответив на все эти острые вопросы, не создав инфраструктуру, реализовать свой проект. У них одна задача – получить прибыль. Все остальные вопросы они оставляют нам. Ты, мэр, разбирайся, отвечай людям на их вопросы. Поэтому мы пошли по другому пути. Да, раздавалась критика, что вот, мол, электросамокат – это современное средство передвижения, а в городе Набережные Челны ставят преграды. Мэр города архаичен, жизни не понимает…

Мы все понимаем в этой жизни. Я посмотрел данные за последние восемь месяцев по количеству инцидентов с участием электросамокатов. В Казани – шесть, в Альметьевске – пять, в Нижнекамске – два, в Челнах – ноль. Мне жизнь ребенка дороже или возможность казаться перед кем-то современным? Мы ни перед кем не собираемся «казаться». Мы немножко жизнь понимаем. Поэтому я своим коллегам поставил задачу: давайте начнем со следующего года создавать инфраструктуру. Возможности для этого в городе имеются. У нас есть широкие проспекты и тротуары, поэтому есть пространство для создания специальной инфраструктуры. К этому времени федеральный законодатель определит – что такое электросамокат.

«Мне жизнь ребенка дороже или возможность казаться перед кем-то современным?» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если ты управляешь городом, так управляй как положено!»

На самом деле удивительно. Уже несколько лет они активно во всех городах присутствуют, их огромное количество, но ничего не отрегулировано.

Да, поэтому это тема для наших депутатов Государственной Думы РФ, для ГИБДД. Нужно этот вопрос решать. Электросамокаты в Челнах, безусловно, будут. Наступит такое время. И это будет при нашей жизни. Но, не создав инфраструктуру, я на себя как мэр города не могу взять ответственность и сказать – ну пусть будет как будет. Это было бы безответственно. Если ты управляешь городом, так управляй как положено!

Всякое происходило, и заказные статьи против руководства города были, пытались волну поднять. Но в городе есть власть. Мы создадим условия для всех. Вот такой у меня подход к этому вопросу: спокойный, прагматичный, понятный.

Самое главное: до того, как принимать решение, мы обратились к жителям. Провели опрос. И получилось, что более 60 процентов жителей города Набережные Челны против проката электросамокатов. Мы же всегда к жителям обращаемся и говорим – давайте посмотрим. Вот посмотрели. Жители говорят: нет, не надо. Сейчас в городе в принципе нет проката электросамокатов. У частников есть, а прокатных нет. Подчеркиваю – пока нет. Ключевое слово – пока. Но мы к этому придем. Мы же не можем быть закрытым городом, так не бывает. Но нужно создать инфраструктуру – это уже за нами. Мы этим вопросом должны заниматься, и мы будем заниматься.

Будем надеяться, что всё получится.

Да, безусловно.

Спасибо.