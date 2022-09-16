У него всегда все было четко, по-военному: в зоне СВО погиб священник из РТ отец Анатолий

Новость о гибели на Украине священника из Татарстана отца Анатолия появилась сегодня на сайте Татарстанской митрополии. Батюшка «в погонах» пал в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей по духовному окормлению военнослужащих. О том, каким был отец Анатолий, а также выдержки из его последнего интервью «Татар-информу».

Отец Анатолий погиб в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей Фото: tatmitropolia.ru

«Нужно всегда благодарить Бога»

Отец Анатолий (Григорьев) был настоятелем храма Богоявления Господня села Исаково Зеленодольского района республики. Улыбчивый, светлый, с прекрасным чувством юмора. Такого священника, вспоминаю его близкие и прихожане, хотелось слышать и слушать.

Об Анатолии Григорьеве известно немного. Не удивительно, священники не любят афишировать свою жизнь. Он родился 23 марта 1977 года в чувашской деревне Албахино. После окончания школы поступил в училище в Канаше на тракториста-машиниста. После окончания, как и большинство ребят того времени, отправился в армию. С местом службы повезло – Анатолия направили в Севастополь в часть ВМФ.

В Казань Анатолий Григорьев приехал в 1998 году. Его пригласил настоятеля храма вмц. Параскевы Пятницы протоиерей Михаил Григорьев для помощи в восстановлении храма.

В начале этого года отец Анатолий стал настоятелем храма Положения Ризы Господней в селе Тихий Плёс Фото: из личного архива настоятеля Кизического монастыря игумена Пимена (Ивентьева)

2001 год для Анатоллия Григорьева оказался наполнен яркими радостными событиями. Он женился, а в конце ноября этого же года был рукоположен в сан диакона и назначен на диаконское место к храму вмц. Параскевы Казани. Спустя ровно три года Анатолий становится настоятелем Богоявленского храма в селе Исаково Зеленодольского района РТ.

В начале этого года отец Анатолий стал настоятелем храма Положения Ризы Господней в селе Тихий Плёс Верхнеуслонского района РТ.

Помимо своих обязанностей как настоятеля церкви, отец Анатолий всегда находил время на общественную жизнь. Восстанавливал храм, участвовал в радиопередачах, проводил лекции с детьми и подростками. К примеру, в молодежном пространстве «Росток», действующем при Петропавловском храме Зеленодольска, он встречался с православной молодежью. Ребята с интересом слушали рассказы «батюшки в погонах» о службе в военно-морском флоте, армейские байки о буднях военных, истории о пастырском служении. В качестве небольшого сюрприза, отец Анатолий показывал мальчишкам некоторые приемы самообороны.

Ребята с интересом слушали рассказы «батюшки в погонах» о службе в военно-морском флоте Фото: vk.com/isakovo

В июне этого года священнослужитель стал участником фестиваля «Звуки под сводом» в Тихом Плесе, где состоялся концерт ансамбля Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря. Перед началом концерта отец Анатолий в сослужении с благочинным Верхнеуслонского округа игуменом Пименом (Ивентьев) совершили молебен.

Тогда фестиваль собрал под сводами древнего храма более 400 слушателей. Люди ехали из Казани, Зеленодольска, а также соседних сел.

«Нужно всегда благодарить Бога. Именно поэтому и сегодняшний концерт предварял молебен. Тихий Плёс, Каинки, Юматово, Кильдеево, Коргузы, Егидерево, Верхний Услон — это очень красивые места. Там потрясающая природа. Надеюсь, через некоторое время Литургия будет служиться во всех сельских храмах», — сказал тогда отец Анатолий.

В июне этого года священнослужитель стал участником фестиваля «Звуки под сводом» в Тихом Плесе Фото: из личного архива настоятеля Кизического монастыря игумена Пимена (Ивентьева)

«Я для себя решил еще в самом начале и понял, что я там нужен»

Лично познакомиться и пообщаться с отцом Анатолием корреспонденту «Татар-информа» удалось в июле этого года. Тогда священнослужитель собирался с военнослужащими отправиться в «учебку», а дальше – уехать в зону СВО на Украину. Перед отъездом нам удалось взять небольшое интервью у батюшки. Как оказалось, оно стало последним…

Тогда в разговоре с журналистом отец Анатолий рассказал, что с первого дня военной спецоперации точно знал, что его помощь необходима военнослужащим. По его словам, в первую очередь поддержка нужна тем, кто оказался в таких условиях впервые.

«В то время как воины будут выполнять задачу, мы будем за них молиться» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как говорят: "Без Бога ни до порога". Наши воины – это добрые, вежливые люди. Именно они дают уверенность в завтрашнем дне. Если наши солдаты делают добро, то в первую очередь для защиты людей, стариков и детей. Хочу сказать, ведь не все бывали в местах боевых действий несколько раз. Кто-то окажется там впервые, им нужна будет наша помощь. В то время как воины будут выполнять задачу, мы будем за них молиться», – прокомментировал священнослужитель.

Сложностей спецподготовки в полевых условиях и армейской жизни священнослужитель не боялся, ведь за плечами у отца Анатолия несколько лет службы. По его словам, любой, кто служил, выполнял поставленные задачи и держал в руках оружие – имеет определенные навыки.

Сложностей спецподготовки в полевых условиях и армейской жизни священнослужитель не боялся Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я не боюсь трудностей. Конечно, здесь нужны жизненный опыт и выносливость, чтобы достойно нести службу и не умереть. Страх, безусловно есть. Но стимул вернуться домой живым и невредимым мне придают родные, близкие и прихожане», – с улыбкой ответил батюшка.

В конце беседы отец Анатолий сказал, что дома его будут ждать жена и дети. И, конечно, прихожане.

«Конечно же, мои родные волнуются. Моего возвращения ждут и прихожане. Но я для себя решил еще в самом начале и понял, что я там нужен. Без Бога там будет сложно, воинам нужна наша поддержка», – добавил батюшка.

С первого дня военной спецоперации отец Анатолий точно знал, что его помощь необходима военнослужащим Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Второго такого больше не будет…»

Настоятель Кизического монастыря игумен Пимен (Ивентьев) об отце Анатолии.

«С отцом Анатолием мы знакомы уже очень давно. Он приехал в Казань в конце 90-х совсем еще молодым парнем. Помогал отцу Михаилу в восстановлении храма Параскевы Пятницы. Через некоторое время женился, стал диаконом в храме Параскевы в Казани», – начал свой рассказ отец Пимен.

Через некоторое время отцу Анатолию предложили восстановить храм в селе Исаково и стать в нем настоятелем. Место хоть и на виду, на дороге, но идти туда хотели не многие. Храм после стольких лет разорения был отдан верующим. Да и верующих в то время в селе почти не оставалось – почти все отлучены.

Игумен Пимен: «Ему хватало времени, доброты на каждого, кто к нему приходил» Фото: из личного архива настоятеля Кизического монастыря игумена Пимена (Ивентьева)

«Мало кто хотел этот храм «брать». А вот отец Анатолий не испугался. Все четко, по-военному. Сказал – сделал. Ему ведь пришлось буквально с каждым жителем села разговаривать, знакомиться. Но он любил свои приход. И люди отвечали ему тем же – дружбой и любовью. К нему ехали с других деревень, с Казани приезжали. Это о многом говорит», – продолжил рассказ священнослужитель.

Большое внимание отец Анатолий уделял занятиям с православной молодежью. Он организовал интереснейшие экспедиции по заброшенным храмам республики, где рассказывал ребятам историю мест.

«Он многим принес пользу, особенно жителям села, которые хотели вернуться к своим истокам, но не знали, с чего начать. Он помог, направил, рассказал. Ему хватало времени, доброты на каждого, кто к нему приходил», - подчеркнул отец Пимен.

Весть о гибели отца Анатолия оказалась для игумена Пимена громом среди ясного неба.

«Ходило много слухов. Старались верить в лучшее, жили надеждой, что он жив. Это огромная потеря – для семьи, для прихода. Второго такого больше не будет. И теперь нам лишь остается молиться об упокоении его души», –закончил отец Пимен.

Большое внимание отец Анатолий уделял занятиям с православной молодежью Фото: vk.com/isakovo

«Мое сердце просто в клочья..»

Как только информация о гибели отца Анатолия появилась на странице Татарстанской митрополии, она тут же разлетелась по соцсетям и телеграм-каналам. На странице храма Богоявления Господня села Исаково в соцсети, где батюшка был настоятелем, тоже опубликовали печальную весть. В считанные минуты под публикацией появились десятки комментариев со словами соболезнований и поддержки семье Анатолия Григорьева. Многие не могут поверить, что Анатолия больше нет…

«Мое сердце просто в клочья…соболезнования всем – близким, родным, кто знал отца Анатолия. Это человек с огромной душой и большими человеческими качествами», - пишет под новостью о гибели священника одна из подписчиц группы храма.

Отпевание священнослужителя состоится 18 сентября в Богоявленском храме. Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Начало литургии в 8.00. Начало отпевания в 10.30.

Отцу Анатолию было 45 лет. У него остались жена и четверо детей, старшему из которых 20 лет, а младшему – 6.