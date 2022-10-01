Шамиль Садыков: «Самое важное в медиа – это живая качественная авторская журналистика»

Шамиль Садыков: «Татмедиа» – это самый передовой, самый крупный, технически оснащенный региональный медиахолдинг в России» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Представители многих регионов изучают опыт “Татмедиа”, чтобы создать нечто похожее у себя»

Не секрет, что Татарстан опережает многие регионы страны по количеству газет и журналов. Как возникла идея объединить районные и городские издания в единую государственную структуру?

Если вернуться к событиям 15-летней давности, то АО «Татмедиа» было создано не от хорошей жизни. В то время накопилось большое количество проблем в медиасфере Татарстана. Я об этом знаю не понаслышке, поскольку работал в то время главным редактором муниципальной телекомпании. Перед руководством республики стояла задача развивать СМИ и делать это системно. Поэтому было принято решение о создании медиахолдинга.

Первое время было огромное сопротивление со стороны районных и городских газет, телекомпаний. Думаю, что не все главы городов и районов понимали важность такого шага. Но сейчас, по прошествии 15 лет, все понимают, что это было абсолютно верное решение, которое позволило сохранить СМИ Татарстана и обеспечить их развитие. В некотором смысле это решение опередило свое время – в регионах России ничего подобного не было. Сейчас АО «Татмедиа» – это самый передовой, самый крупный, технически оснащенный региональный медиахолдинг в России.

Учитывая материальную базу районных изданий тех лет, можно предположить, что редакции пришлось полностью переоснащать в техническом плане.

Так и было. СМИ входили в медиахолдинг «Татмедиа» в очень непростом состоянии. Телекомпании работали на ленточных магнитофонах, в редакциях газет была устаревшая оргтехника, которая не позволяла использовать новые форматы работы. Контент изданий оставлял желать лучшего. При этом главам районов не хватало понимания, как развивать СМИ, им не хватало кругозора. Здесь нужен был профессиональный подход и значительные инвестиции. Ничего этого районы обеспечить не могли, поэтому решение руководства республики о системном подходе к развитию изданий, теле- и радиокомпаний было очень верным. Сейчас представители многих крупных регионов России приезжают в Татарстан, изучают опыт «Татмедиа», чтобы создать нечто похожее у себя. Но не всем это удается, поскольку ситуация в стране изменилась, оптимальный момент, которым смогли воспользоваться в Татарстане, сегодня упущен.

«Татарстан – один из самых читающих регионов России по количеству экземпляров газет и журналов на численность населения» Фото: © «Татар-информ»

«Главное в том, что татары, живущие в регионах России, имеют возможность купить печатную продукцию на родном языке»

Аудитория печатных изданий уходит в интернет. Какова динамика тиражей у изданий «Татмедиа» по итогам первого полугодия 2022 года?

Аудитория уходит в интернет, это правда. Но я бы не сказал, что это ведет к сокращению тиражей печатных СМИ. Аудитория старше 55 лет продолжает читать газеты и журналы. Татарстан – один из самых читающих регионов России по количеству экземпляров газет и журналов на численность населения. У нас есть определенное падение подписных тиражей: у газет – порядка 3%, у журналов немного побольше. Это в основном связано с работой «Почты России», которая постоянно повышает свои расходы. К тому же у них возникли проблемы с доставкой – не хватает почтальонов и режим работы отделений не везде устраивает наших подписчиков.

В то же время мы наращиваем часть тиражей, которая продается в розницу. Мы видим, что, создавая качественный контент и доступность печатной продукции, можно поднимать тиражи, такие примеры есть. Подписка падает, но мы в АО «Татмедиа» стараемся компенсировать это развитием сетей розничного распространения наших газет и журналов. Мы продвигаем продукцию через онлайн-ресурсы, через киоски, службы альтернативной подписки. В целом нам удается сохранять печатные тиражи.

Какие новые способы использует медиахолдинг для того, чтобы сделать свою продукцию более доступной?

Самый главный инструмент стимулирования подписки – это создание шаговой доступности печатной продукции как в больших городах, так и в небольших населенных пунктах. Для нас это ключевая задача.

Для повышения доступности мы развиваем сразу несколько направлений. Для Казани мы закупили вендинговые автоматы, которые устанавливаются в самых посещаемых местах: на станциях метро, на железнодорожном и автомобильном вокзалах. На сегодняшний день в Казани 17 автоматов, в ближайшее время их число будет доведено до 20.

Вендинговые автоматы доказали свою эффективность, поскольку реализация через эти каналы продаж выше, чем в газетных киосках. Я думаю, что будущее за этими аппаратами.

И второе – мы повышаем онлайн-доступность нашей продукции. Сейчас в каждом населенном пункте от Калининграда до Камчатки есть постаматы маркетплейсов Wildberries, Ozon, KazanExpress, Яндекс.Маркет. И мы уже полгода активно реализуем печатную продукцию через сети маркетплейсов.

Сейчас объем реализации газет, журналов и книг через каналы электронной коммерции догнали объем продаж через киоски. Это очень существенный результат. Но самое главное в том, что татары, живущие в регионах России, имеют возможность купить печатную продукцию на родном языке.

«Вендинговые автоматы доказали свою эффективность, поскольку реализация через эти каналы продаж выше, чем в газетных киосках» Фото: © «Татар-информ»

«Современная аудитория более охотно потребляет короткую, емкую, лаконичную информацию»

У холдинга «Татмедиа» есть проекты по развитию собственной сети реализации печатной продукции?

Перед нами стоит задача создавать свою систему реализации печатной продукции. Мы работаем со всеми киосками Казани, во всех почтовых отделениях стараемся ставить свои стойки. Система приоритетной выкладки в магазинах и отделениях связи дала нам рост реализации журналов и газет в несколько раз.

Кроме этого, каждая районная газета создает альтернативные точки продаж. В некоторых районах их количество доходит до 40. Сотрудники редакций на своих машинах развозят газеты по магазинам, социальным объектам. Все это дает результат. В итоге мы приходим к тому, что подписные тиражи падают, а розничные – растут и компенсируют это падение.

В России растет число людей, которые потребляют медиаконтент в цифровой среде. Как изменилось количество просмотров интернет-версий «Татмедиа»?

Еще 5 лет назад мы выстраивали такую политику, чтобы все районные издания активно развивали сайты. Но сейчас время сайтов проходит. Развитие социальных сетей и мессенджеров привело к тому, что активного роста аудитории у сайтов уже нет. Потребление контента все больше переходит в Telegram, WhatsApp, социальные сети. Читателям более удобно пользоваться такими площадками, и мы учитываем это в работе. Тем не менее мы стараемся развивать и сайты. Недавно в АО «Татмедиа» модернизировали сайты всех филиалов, перевели их на новую админку, оптимизировали пользовательские интерфейсы.

«Перед нами стоит задача создавать свою систему реализации печатной продукции» Фото: © «Татар-информ»

Каковы предпочтения современной аудитории в плане потребления контента?

Современная аудитория более охотно потребляет короткую, емкую, лаконичную информацию. В то же время сейчас мы наблюдаем огромный спрос на большие форматы – лонгриды, которые объясняют суть происходящего в республике, в стране, в мире. Очень востребовано авторское мнение. Люди хотят получать ответы на вопросы, которые их волнуют. Люди устали от новостей, они хотят понимать, почему происходят те или иные факты.

Особым интересом пользуются статьи в формате «сторителлинг», это статьи-истории, в которых описывается жизнь конкретного человека. Это может быть история успеха или, наоборот, трагедия жизни.

Мы недавно провели семинар для журналистов «Татмедиа» по сторителлингу, на который пригласили представителей федеральных СМИ. Одновременно к обучению подключилась медиашкола «Татмедиа», чтобы журналисты районных изданий более активно осваивали это направление работы.

Если молодежь предпочитает получать новости из соцсетей и телеграм-каналов, как налажена работа в АО «Татмедиа» с этим сегментом аудитории? Какие проекты реализуются в этом направлении?

Современная картина медиапотребления выглядит таким образом. Молодая аудитория в возрасте до 30 лет полностью аккумулируется в соцсетях, люди в возрасте 30-40 лет интересуются как соцсетями, так и сайтами, а люди старше 55 лет продолжают пользоваться традиционными медиа. Это газеты, телевидение, радио.

Такая картина показывает сегментацию аудитории, а это влечет за собой разделение СМИ на определенные ниши. В этом направлении очень востребованными становятся так называемые новые медиа, которые не всегда связаны с сайтом или с газетой. Это могут быть площадки в соцсетях, мессенджерах, которые реагируют на определенные запросы аудитории.

Ключевая медиаплатформа в России, которая формирует новостную повестку, – это Telegram. Данный мессенджер стоит в самом верху пирамиды медиапотребления. Всю оперативную информацию люди узнают в первую очередь оттуда.

Telegram создает информационный фон, поэтому современные СМИ сначала размещают информацию в своих телеграм-каналах, затем в соцсетях и только потом на сайте. Поэтому индекс развития Telegram – это показатель эффективности медиа.

В Татарстане один из лидеров в области развитии Telegram – это АО «Татмедиа». У нас есть сетка из 40 каналов, общее число подписчиков превышает 110 тыс. человек. Мы создаем не только русскоязычные, но и татароязычные телеграм-каналы, чтобы подстроиться под запросы пользователей.

«Индекс развития Telegram – это показатель эффективности медиа» Фото: © «Татар-информ»

«Уже сейчас на нашем сайте “Снег” новости пишет робот, для нас это своего рода эксперимент»

Аудитория медиахолдинга «Татмедиа» не ограничивается территорией Татарстана, ведь татарские диаспоры расположены во многих регионах России. Как выстраивается работа в этой части?

Медиахолдинг «Татмедиа» работает на все регионы России. Новости информационного агентства «Татар-информ» или татароязычного издания «Интертат» читают по всей стране. У нас есть проект «Без берге» – это приложение, которое выходит по всей России, во всех татароязычных газетах в регионах, где живут татары. Год назад мы создали проект «Миллиард.Татар» – он оказался очень успешным. Его читают и в Новосибирске, и на Камчатке, и на Урале.

Как отражаются тенденции на состоянии рынка рекламы? Сам рекламный рынок в Татарстане растет?

Рекламный рынок меняется, он становится более регулируемым. На первый план с точки зрения эффективности выходит нативная реклама. Прямая реклама уже не работает так успешно, как раньше. Мы стараемся ориентироваться на современные тенденции, которые складываются в отрасли. Доля АО «Татмедиа» на рынке рекламы не снижается за счет того, что в медиахолдинге представлены все виды СМИ, все жанровые форматы. За счет своих широких возможностей мы охватываем большую часть рынка.

Сейчас объем печатной рекламы падает, но это компенсируется ростом рекламы в интернете и в социальных сетях. В последнее время основная динамика роста приходится на интернет-сайты, на втором месте – радиостанции. Радио продолжает оставаться ключевым инструментом размещения рекламы для малого и среднего бизнеса. В этом сегменте также есть стабильный рост. Падение рекламы мы наблюдаем в телевизионной сфере и в «печатке», но все это компенсируется за счет соцсетей и интернета.

Как, на ваш взгляд, будет меняться медиапотребление в будущем? Готово ли АО «Татмедиа» к этим переменам? Какие инновационные проекты готовит медиахолдинг?

Потребление медиапродукции со временем все сильнее будет делиться на ниши, а палитра СМИ будет расширяться. Со временем каждый человек исходя из личных интересов все активнее будет расширять набор инструментов потребления информации при помощи гаджетов. Это уже происходит. И мы в этом направлении работаем.

«Взяв в руки журнал «Салават Купере», ребенок сначала читает его, затем рисует в нем, потом клеит наклейки, наконец переходит по QR-коду на сайт и смотрит видеоконтент» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мы понимаем, что 70% инвестиций сейчас нужно вкладывать в новые медиа, поскольку думать о будущем нужно уже сегодня. Для нас, безусловно, важно инвестировать в развитие традиционных медиа – в газеты, радио, телевидение, поскольку вокруг них со временем будут формироваться свои экосистемы медиапотребления – это интернет-площадки, соцсети.

В целом я бы выделил следующие направления развития, которые для нас приоритетны. Первое – это развитие проектов в мессенджерах, второе – видеопроекты, третье – развитие детских медиа.

Современные дети выросли с гаджетами в руках, и мы запустили для них более 30 разных проектов, которые позволяют ребятам изучать язык, культуру, традиции татарского народа. Эти проекты сейчас очень успешны, их несомненный плюс – мультимедийность.

К примеру, взяв в руки журнал «Салават Купере», ребенок сначала читает его, затем рисует в нем, потом клеит наклейки, наконец переходит по QR-коду на сайт и смотрит видеоконтент. Такие образом, формируется новый формат медиапотребления.

Четвертое важное для нас направление – развитие мем-журналистики, поскольку молодое поколение в возрасте от 20 до 30 лет потребляет новости в формате мемов, через юмор. Для этого мы запустили проект KARA.

«Журнал «Казан Утлары» не так давно начал выпускать книги в очень удобном формате PocketBook» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пятое ключевое направление – развитие литературы. Журнал «Казан Утлары» не так давно начал выпускать книги в очень удобном формате PocketBook – карманной книги. Сегодня издано более 15 книг тиражом более 40 тыс. экземпляров, и около 70% этой продукции уже распродано. В чем успех? Содержание наших книг очень легкое и востребованное. Во-вторых, у изданий очень удобный формат, в-третьих – мы рекламируем эти книги на своих площадках в соцсетях и в интернете. Продаем их через маркетплейсы и вендинговые автоматы. Новый формат продвижения книг позволяет нам расширять аудиторию.

Кроме этого, в АО «Татмедиа» есть литературное радио «Китап», на котором татарстанцы могут слушать стихотворения, литературные произведения, аудиоспектакли. Также мы развиваем печать почтовых открыток, это очень перспективное направление, которое популяризирует татарскую культуру.

Мы всегда ищем новые методы работы, изучаем новые технологии создания и продвижения контента. Этим занимается Медиашкола «Татмедиа». Мы создали свой учебник о том, как работать в эпоху новых медиа. Его также можно купить на маркетплейсах. Мы видим, что жизнь очень быстро меняется. Будущее новостей – это роботизация. Уже сейчас на нашем сайте «Снег» новости пишет робот, для нас это своего рода эксперимент. В то же время мы понимаем, что самое важное в медиа – это живая качественная авторская журналистика. Поэтому работа профессиональных журналистов будет востребована всегда.