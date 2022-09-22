Получите - распишитесь: как в Татарстане будет проходить частичная мобилизация

Кому из жителей республики, находящихся на воинском учете или в запасе, можно покидать пределы населенных пунктов, а кому – нет, кто получит бронь, и касается ли мобилизация личных машин жителей республики - в материале «Татар-информа».

Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о частичной мобилизации. Всего по стране планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старт мобилизации дан

Утро среды, 21 сентября, ознаменовалось обращением к гражданам Президента России Владимира Путина. Глава государства дал оценку ситуации, происходящей на Донбассе, а также ситуации с массовым обучением странами НАТО новобранцев на территориях, подконтрольных Киеву.

«В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение, – оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, – а именно: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», – обратился к россиянам Путин.

Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о частичной мобилизации. Всего по стране планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов – это при общей численности «резерва» России в 25 млн человек. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, эта мобилизация – чуть больше 1 % от общего мобилизационного ресурса.

Также, по словам Шойгу, мобилизация будет проводиться планово и постепенно, а призываться будут лишь жители страны, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Военный комиссар Республики Татарстан исполнил указ главы государства и подписал приказ о частичной мобилизации. Приехать необходимо в сроки и пункты, указанные в персональных повестках или мобилизационных предписаниях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выезд закрыт?

Накануне вечером военный комиссар Республики Татарстан исполнил указ главы государства и подписал приказ о частичной мобилизации. Согласно документу, мобилизация касается офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, а также солдат и матросов запаса, которые постоянно проживают на территории республики и имеют мобилизационные предписания либо получивших персональные повестки из военкоматов. Приехать необходимо в сроки и пункты, указанные в персональных повестках или мобилизационных предписаниях.

Как объяснили «Татар-информу», гражданам, «пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Республики Татарстан» нобходимо «указать в военный комиссариат по месту постановки на воинском учете свое местоположение».

Кроме того, офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток, необходимо согласовать в военкоматах по месту постановки на воинском учете порядок выезда и прибытия.

Другими словами, по данным агентства, «жесткий» запрет на выезд за пределы города либо региона касается лишь тех, кто уже получил повестку либо мобилизационное предписание. В случае попытки покинуть городи или район проживания они будут отвечать перед законом.

Жителям республики, не получившим повестки или мобилизационное предписание, на непродолжительное время – на два-три дня можно выезжать из своего населенного пункта, не уведомляя военкомат. Если поездка планируется на более длительный срок, то предупредить о ней военный комиссариат придется обязательно.

Пятый пункт указа Погодина касается мобилизации транспорта, как госорганизаций и частного бизнеса, так и личных автомобилей граждан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Личные авто НЕ уедут в зону СВО

Накануне военный комиссар Республики Татарстан подписал приказ о частичной мобилизации. Особенно заинтересовал жителей республики и вызвал наибольшее количество вопросов пятый пункт указа Погодина. Он касается мобилизации транспорта, как госорганизаций и частного бизнеса, так и личных автомобилей граждан.

После публикации указа, в соцсетях и мессенджерах началась паника и сразу стали появляться фейки о том, что машину будут изымать буквально на улице.

Как сообщил агентству источник, в соответствии с законом, каждое предприятие, имеющее автотранспорт, получает предписание от Министерства обороны, в котором прописано, какие автомобили в случае необходимости могут быть изъяты для нужд Вооруженных Сил.

«Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам – владельцам транспортных средств по особому распоряжению доставлять исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований», – говорится в дополнении к приказу военкома РТ.

Личные автомобили, по информации источника агентства, массово никто изымать не будет. Информация, которая появилась в соцсетях о том, что у жителей республики будут забирать автомобили, назвали самым настоящим фейком.

При частичной либо полной мобилизации сотрудники некоторых предприятий смогут получить временную отсрочку от «призыва» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А вам – «бронь»

При частичной либо полной мобилизации сотрудники некоторых предприятий смогут получить временную отсрочку от «призыва». Она называется бронированием. «Бронь» могут получить как все сотрудники отдельного предприятия, так и только специалисты. Согласно статьи 23 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ, работодатель вправе бронировать граждан, которые пребывают в запасе, чтобы обеспечить бесперебойную работу организации в случае мобилизации и в военное время.

При мобилизации администрации районов составят списки предприятий, которые «при любой» погоде должны продолжить работу. Их можно разделить на три категории: органы местной власти, военно-промышленный комплекс и сервисные – это водо- и теплоснабжение, а также предприятия энергетического комплекса.

Кто именно получит бронь, будет определяться на Межведомственной комиссии по бронированию граждан (МКБ) ВС РФ и в местной администрации. Стоит отметить, что «забронированные» не получают полное освобождение – они попадают в специальную категорию военнообязанных – так называемый специальный воинский учет и их ждет всего лишь отсрочка.

Помимо трех категорий, озвученных выше, в бронь попадают сотрудники практически всех силовых структур и пожарные.

На бумаге, казалось бы, все легко и понятно. Но как это работает на деле. Корреспонденту «Татар-информа» удалось поговорить с сотрудником одного из оборонных предприятий Татарстана. Источник агентства пожелал остаться инкогнито.

«На предприятие пришел документ, по которому завод обязан освободить от работы, выплатить зарплату и обеспечить явку сотрудникам, получившим повестки. Однако, в случае с нашим предприятием, которое является «частью» оборонного комплекса страны, большая часть работников получат бронь», – рассказал источник агентства.

По его словам, в случае получения повестки, сотруднику нужно будет сообщить об этом в первую очередь своему руководителю. После этого приехать на предприятие и получить справку с бронью, с которой уже явиться в военкомат по месту жительства.

Помимо сотрудников самого предприятия, справка с бронью будет выдаваться также работникам его дочерних организаций, плотно сотрудничающих с заводом.

Накануне в МВД России опровергли информацию о том, что мужчин за рулем автомобилей будут останавливать сотрудники ГИБДД и направлять в военкоматы Фото: © «Татар-информ»

Фейки, слухи, провокации

С момента начала военной спецоперации на Украине в соцсетях, телеграм-каналах и мессенджерах ежедневно стали появляться десятки, а порой и сотни фейков. Слухи стали вырастать, как грибы после дождя.

Настоящее цунами фейковых новостей наполнило российские соцсети после подписания накануне Путиным указа о частичной мобилизации. Сообщения, построенные по примерно одной и той же схеме: «Мой близкий друг из военкомата…» либо «Сестра мужа работает в Минобороне и она точно знает!» стали все чаще мелькать в чатах и пабликах. А новости о якобы «массовом» исходе россиян из страны и закрытии границ как России, так и городов, для всех мужчин в возрасте от 18 до 80, тиражировались и пересылались из группы в группу.

Так, к примеру, накануне в МВД России опровергли информацию о том, что мужчин за рулем автомобилей будут останавливать сотрудники ГИБДД и направлять в военкоматы. Скрин якобы предписания Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения в Министерстве внутренних дел России назвали фейком, а информацию в нем – не соответствующей действительности.

В министерствах и ведомствах обратились к СМИ и рядовым пользователям Сети с просьбой не доверять сомнительной информации и ссылаться только на сведения из официальных источников.