Журналистка «Интертат» и «Татар-информ» Энже Габдуллина победила в конкурсе «Татар кызы»
Обладательницей Гран-при республиканского конкурса «Татар кызы-2022» стала представительница Актанышского района – журналист изданий «Татар-информ» и «Интертат» Энже Габдуллина. Ей вручили нагрудное украшение хасите, калфак и сертификат на 60 тысяч рублей.
Обладательницей титула «Мисс Казань-2022» в рамках республиканского конкурса «Татар кызы» стала Зарина Аглиуллина из Казани.
Энже Габдуллина выразила слова благодарности организаторам, родителям, коллегам.
Номинации:
«Самая умелая девушка» — Регина Шайгарданова (Муслюмовский район);
«Самая нежная девушка» — Язгуль Миннуллина (Казань);
«Самая интеллигентная девушка» — Зиля Мингазова (Верхнеуслонский район);
«Самая старательная» — Язиля Аглиуллина (Муслюмовский район);
«Самая загадочная девушка» — Рамиля Шамсумухаметова (Набережные Челны);
«Самая милая девушка» — Камиля Сунгатова (Лаишевский район);
«Самая милая девушка» — Айгуль Шакирова (Рыбно-Слободский район);
«Самая смелая девушка» — Сирина Насибуллина (Зеленодольский район);
«Самая целеустремленная девушка» — Гулия Хакимова (Атнинский район);
«Самая мудрая девушка» — Зарина Аглиуллина (Казань);
«Самая музыкальная девушка» — Энже Габдуллина (Актанышский район).
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»