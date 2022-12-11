Журналистка «Интертат» и «Татар-информ» Энже Габдуллина победила в конкурсе «Татар кызы»

Обладательницей Гран-при республиканского конкурса «Татар кызы-2022» стала представительница Актанышского района – журналист изданий «Татар-информ» и «Интертат» Энже Габдуллина. Ей вручили нагрудное украшение хасите, калфак и сертификат на 60 тысяч рублей.

Обладательницей титула «Мисс Казань-2022» в рамках республиканского конкурса «Татар кызы» стала Зарина Аглиуллина из Казани.

Энже Габдуллина выразила слова благодарности организаторам, родителям, коллегам.

Номинации:

«Самая умелая девушка» — Регина Шайгарданова (Муслюмовский район);

«Самая нежная девушка» — Язгуль Миннуллина (Казань);

«Самая интеллигентная девушка» — Зиля Мингазова (Верхнеуслонский район);

«Самая старательная» — Язиля Аглиуллина (Муслюмовский район);

«Самая загадочная девушка» — Рамиля Шамсумухаметова (Набережные Челны);

«Самая милая девушка» — Камиля Сунгатова (Лаишевский район);

«Самая милая девушка» — Айгуль Шакирова (Рыбно-Слободский район);

«Самая смелая девушка» — Сирина Насибуллина (Зеленодольский район);

«Самая целеустремленная девушка» — Гулия Хакимова (Атнинский район);

«Самая мудрая девушка» — Зарина Аглиуллина (Казань);

«Самая музыкальная девушка» — Энже Габдуллина (Актанышский район).

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»