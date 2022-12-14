Триумфаторы «Таткрафта»: кто строил Татарстан во вселенной Minecraft?

Волонтеры проекта Build The Earth и редакция «Миллиард.Татар» подвели итоги турнира «Таткрафт», в рамках которого участники строили во вселенной Майнкрафт достопримечательности Казани и Болгара. Наш корреспондент связался со всеми победителями конкурса и узнал, каково это – строить город, в котором почти никто из них никогда не бывал.

Строитель будущей соборной мечети Казани

Интереснее всего Егору Антонову (во вселенной он присутствует под ником Egor_Ant073) во вселенной Minecraft было строить Пушечный двор в Казанском Кремле. Хотя он себя больше видел первым зодчим будущей соборной мечети в Казани.

Но учеба все-таки взяла свое, и лавры строителя главного дома Аллаха в Татарстана достались… единственной участнице, девушке, скрывающейся под именем DixieCyanide.

DixieCyanide завоевала серебро в турнире «Таткрафт», и на ее счету помимо мечети – Дворец земледельцев, Кремлевская набережная, Национальная библиотека РТ.

«90 процентов Казани во вселенной Minecraft построено при поддержке “Миллиард.Татар”»

Возвращаясь к Егору Антонову, то на его счету помимо нескольких объектов Казанского кремля также здания на главной пешеходной улице Казани – Баумана, сквер у Театра имени Камала и 3-е место в турнире.



Егор учится на 1-м курсе колледжа геодезии и картографии в Москве. И на выбор профессии повлияло именно увлечение Minecraft. Свои первые шаги в проекте Build The Earth он начал делать еще в 2021 году. Егор строил свой родной район в Москве и вложил много сил в него. Помимо этого, он участвовал в строительстве Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара.



Тот объем построек, который был проведен за время конкурса, Егор оценивает очень высоко. По его словам, 90 процентов того, что сейчас построено в Казани, было построено именно в рамках конкурса.



Удивительно то, что в Казани Егор никогда не был, несмотря на то что его прадед был «коренным татарином». Он познакомится со столицей Татарстана в ближайшие новогодние праздники. Будучи здесь, он планирует обязательно посетить все те объекты, к которым приложил руку в Майнкрафте.

Герой из Стерлитамака

Поскольку борьба в «Таткрафт» была нешуточная, то третье место между собой разделили два человека. Вторым, кто взял бронзу, стал Sponge, или же Богдан Ганеев.



Ему 15 лет, живет он в Башкирии, в городе Стерлитамаке, увлекается программированием и, как можно догадаться, игрой в Minecraft. В проект Build The Earth он попал относительно давно, полтора года назад, но к активной стройке подключился меньше полугода назад. В этот проект, кстати, он пришел с подачи своего друга и одноклассника. Но о нем мы расскажем ниже.



Каких-то любимых направлений в строительстве у Богдана нет. По его словам, именно процесс постройки увлекает его больше всего. А что именно строить – центр Стерлитамака или здание экскурсионного отдела в Казанском Кремле, для него не имеет значения.

Но среди своих работ в рамках «Таткрафта» он выделяет КРК «Пирамида». Выбрав ее для строительства, он даже не ожидал, что столкнется с множеством препятствий, поскольку здание оказалось максимально нетипичным и сложным. Ведь в основном сначала строится некая «коробка», и уже от этой основы здание и воссоздается, а здесь так сделать не получилось.



Благодаря работе над «Пирамидой» у Богдана появилось большое желание приехать в Казань и своими глазами взглянуть на этот комплекс в «реале». Да и в целом увидеть город, ведь он считает его очень красивым, а также познакомиться с татарами.

Абсолютный чемпион

Кто же стал обладателем первого места? Приветствуйте – это Slite, он же Артем Леонтьев. Именно он был тем одноклассником, который и привел в игру обладателя бронзы «Таткрафта» Богдана.



Сам Артем в Build The Earth уже более двух лет, с самого его основания. За 8 лет увлечения Minecraft он больше всего полюбил строить города. Случайно наткнувшись на перевод видео зарубежного блогера и инициатора проекта Build The Earth, он загорелся этой идеей.



Еще до того как победить в «Таткрафт», Артем по своей инициативе построил мечеть «Кул Шариф» и медленно готовился продолжить отстраивать столицу. И наш конкурс только мотивировал Slite на более активную работу.



Ранее он уже строил свой родной Стерлитамак, вместе с Богданом они построили центр города. Затем он строил Уфу с командой. Также в списке построек Бирск и Волгоград. Сейчас он ведет работу над питерским аэропортом Пулково и обещает закончить ее уже к концу года.



Своей лучшей работой в виртуальной Казани наш победитель считает Казанский собор. Но помимо него Slite построил еще Спасскую башню Казанского Кремля, Белую мечеть в Болгаре, Казанскую Ратушу, Благовещенский собор, здание Кабинета Министров Татарстана, площадь Свободы. Кстати, в этот раз решил перестроить «Кул Шариф», потому что первая его версия отличалась от оригинала по масштабу.



Казань для Артема очень крутой город. Он был тут лишь будучи совсем малышом и не теряет надежды вновь посетить столицу Татарстана.

Рэхим итегез! Добро пожаловать! Казань ждет тебя, Артем!

Посмотреть скриншоты работ победителей вы можете здесь

«Миллиард.Татар»