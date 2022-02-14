В Татарстане хотят создать Всемирную исламскую хоккейную лигу

В Татарстане разрабатывается проект по созданию Всемирной исламской хоккейной лиги. Уже проработаны многие вопросы, практически утвержден даже устав соревнований. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал вице-президент Федерации хоккея Республики Татарстан Андрей Рябов.

«Вышли с идеей создания исламской хоккейной лиги в Татарстане. У меня уже есть стартовые документы, даже проект устава. Мне уже неоднократно говорили, что мусульмане из разных стран готовы участвовать. Желаний масса, но пока тяжело с конкретикой. Ведем переговоры с 20 государствами», — отметил собеседник агентства.

При этом спортивный функционер отметил сложности с экономической составляющей. По его словам, хоккей — это довольно дорогой вид спорта. Соответственно, взваливать затраты по организации турнира на республику неправильно, поэтому сначала нужно будет проработать экономическую основу состязаний.

«Хоккейной инфраструктуры в Татарстане хватит для проведения такого турнира. Организовать лигу тоже не проблема, но упираемся в вопросы финансирования», — заключил Рябов.