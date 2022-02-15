Валиева победила в короткой программе на Олимпиаде, Щербакова вторая, Трусова четвертая

Российская фигуристка Камила Валиева стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

После исполнения своей короткой программы Валиева расплакалась. Уроженка Казани допустила ошибку при исполнении тройного акселя. Остальные элементы Валиева исполнила чисто. Судьи выставили ей 82,16 балла за прокат.

Фигуристки из России не смогли занять три первых места по итогам прокатов. Второе место заняла Анна Щербакова. Она безошибочно откатала все элементы и получила за прокат 80,20 балла.

Третье место досталось японке Каори Сакамото, у нее 79,84 балла. Александра Трусова упала при исполнении тройного акселя. По итогам выступления она заняла четвертое место с 76,60 баллами.

Олимпиада в Пекине. Короткая программа. Женское одиночное катание

1. Камила Валиева (Россия) – 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) – 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) – 79,84

4. Александра Трусова (Россия) – 76,60

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 73,51

6. Ю Ен (Южная Корея) – 70,34

7. Луна Хендрикс (Бельгия) – 70,09

8. Алиса Лью (США) – 69,50

9. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 67,78

10. Анастасия Губанова (Грузия) – 65,40

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал удачи Камиле Валиевой и поддержал ее на фоне допингового скандала.

Напомним, что только накануне стало известно, что Валиева сможет выступить в личных соревнованиях, несмотря на положительную допинг-пробу. Это стало возможным благодаря решению РУСАДА снять временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой, а также вердикту CAS на соответствующую апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о всех аспектах решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.

С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.