Великобритания в рамках сегодняшнего расширения антироссийских санкций ввела ограничительные меры против молодежного центра «Сәләт – Ак Барс», находящегося в крымском поселке Форос. Перечень опубликован на сайте Правительства Соединенного Королевства.

МЦ «Сәләт – Ак Барс» расположен на чернрморском побережье Крыма в самой западной и самой отдаленной части Форосского парка. Его общая площадь составляет 7,2 гектара. Строительство комплекса началось в 2021 году, первую смену он принял летом 2022-го. Лагерь работает при поддержке Правительства РТ и Минмолодежи РТ.

В общей сложности Британия ввела рестрикции против 85 лиц и организаций. Ограничительные меры затронули Агентство социального проектирования и 49 сотрудничавших с ним лиц (авторов, переводчиков и видеооператоров), Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», Институт развития интернета, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, а также Севастопольский государственный университет и евпаторийский санаторий «Здравница».

Кроме того, санкции введены против генерального директора АНО «Диалог» Владимира Табака, начальника главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, руководителя Росмолодежи Григория Гурова и ряда других лиц, связанных с молодежной политикой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила вызвать к Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру санитаров из-за новых антироссийских санкций.