Ирина Хакамада 20 апреля в Казани проведет мастер-класс «Дао жизни: Три шага к успеху»

Фото: ИП Ахметзянов Р.Р.

Зарегистрироваться на мероприятие по ссылке

Бизнес – спикер международного уровня Ирина Хакамада 20 апреля в Казани проведёт мастер-класс «Дао жизни: Три шага к успеху»

Ирина Хакамада сейчас автор 14 книг о саморазвитии и бизнесе, ее мастер-классы и семинары посетили уже более 350 000 человек по всей России.

Зарегистрироваться на ее мероприятие 20 апреля в Казани можно по ссылке.

На своем мастер-классе Ирина Хакамада поделится собственным рецептом, который привел ее к успеху. Ее знания – это сочетание восточной философии, западных бизнес-подходов и российской культуры модерна, и постмодерна.

На мастер-классе вы узнаете:

- Как сформировать суперличность в XXI веке. Как развивать главные качества – интеллект, дух, физику.

- Критерии и инструменты для достижения успеха. Методы борьбы с прокрастинацией

- Как повысить самооценку, убрать страхи, избавиться от перегрузок и депрессии.

- Как достичь состояния, когда ничто не мешает быть счастливым. Ведь дао жизни – это пусть к себе.

Фото: ИП Ахметзянов Р.Р.

Присоединяйтесь к «живому» мастер-классу и узнайте, как прийти к успеху, достичь состояния счастья в наше турбулентное время.

Для получения дополнительной информации звоните по номеру 207-24-50 или оставьте заявку на участие на сайте мероприятия.

Организатор мероприятия — школа бизнеса АХЕ Руслана Ахметзянова, одна из лидирующих компаний по организации бизнес-мероприятий.

ИП Ахметзянов Р.Р. Реклама 18+