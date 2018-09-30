Рустам Минниханов поздравил сборную России с победой на EuroSkills 2018

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил национальную сборную России с победой на чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018.

На своей странице в Instagram Президент республики опубликовал фотографию российской сборной и подписал: «Молодцы!». К поздравлениям присоединились и пользователи соцсети: «Котлыйбыз!», «Гордимся!», «Так держать, молодцы!», «Без булдырабыз!».

Российская сборная впервые заняла первое место в медальном зачете чемпионата EuroSkills. Команда страны также взяла наибольшее число золотых медалей среди 29 стран-участниц.

Также участники из Татарстана принесли несколько золотых медалей в копилку сборной: Альберт Минеев взял первое место в компетенции «Инженерный дизайн CAD», а Павел Фадеев и Андрей Дюбанов стали лучшими в «Мобильной робототехнике».

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