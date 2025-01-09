«Дорога ошибок не прощает»: за праздники в ДТП в Татарстане вдвое выросло число погибших

Едва ли не каждый день в новогодние каникулы в Татарстане происходили смертельные ДТП или аварии с пострадавшими. Среди тех, кто получил травмы на дорогах, к сожалению, оказались и дети. В Госавтоинспекции водителей и пешеходов просят быть максимально бдительными, тем более в непогоду. «Татар-информ» – о смертельных ДТП первых дней нового года.





Череда смертельных аварий омрачила новогодние праздники в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Четверо погибших на трассе в Актанышском районе

Череда смертельных аварий омрачила новогодние праздники в Татарстане. За каникулы на дорогах республики погибло 10 человек. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. В Госавтоинспекции бьют тревогу и просят и водителей,, и пешеходов быть максимально бдительными.

28 декабря, в последний рабочий день 2024 года, на трассе в Актанышском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погибли 4 человека.

Водитель Volkswagen влетел в бетонное ограждение – причиной происшествия стала небезопасная скорость. После столкновения иномарку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в грузовик. Трое пассажиров скончались на месте, водитель – по пути в больницу в карете скорой.

Машину, в которой ехал ребенок, отбросило на берево

29 декабря в Казани ДТП устроил нетрезвый водитель. Ночью на улице Тэцевской 38-летний мужчина за рулем внедорожника Land Rover столкнулся с Kia Rio. От удара легковой автомобиль отбросило сначала на бордюр, а затем в дерево. Машина виновника также отлетела в сторону, где тоже влетела в дерево. В салоне корейского автомобиля находился 12-летний ребенок, за рулем сидела 49-летняя женщина. Обоих доставили в больницу, после осмотра отпустили домой.

За езду в нетрезвом виде, управление автомобилем без прав водителю-виновнику грозят серьезные штрафы и лишение прав. Кроме этого, выяснилось, что он не был вписан в полис ОСАГО.

30 декабря в аварии пострадал еще один ребенок – ДТП произошло днем на 1068-м километре трассы М7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана. Женщина за рулем автомобиля Lada Granta при развороте не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Nissan X-trail.

Как сообщил «Татар-информу» прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев, в аварии пострадал 12-летний мальчик – пассажир отечественного автомобиля.

Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются, проверку контролирует прокуратура.

В первый день нового года два человека погибли в Верхнеуслонском районе РТ Фото: прокуратура РТ

Два человека погибли в первый день нового года на трассе в Верхнеуслонском районе

Еще один ребенок пострадал в этот же день в Казани. ДТП произошло на новом участке Вознесенского тракта, между проспектом Победы и улицей Фучика. 49-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota RAV4 пропустила разворот и столкнулась с автомобилем Kia Ria. Оба автомобиля получили сильные повреждения. Пострадал восьмилетний мальчик – пассажир автомобиля Kia Rio. Его на скорой доставили в ДРКБ.

В первый день нового года два человека погибли в Верхнеуслонском районе РТ. По данным прокуратуры, водитель автомобиля Lada Kalina на подъездной дороге к селу Ключищи выехал на встречку, где столкнулся с Renault Duster. Водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте. Водитель и пассажир второго автомобиля с различными травмами госпитализированы в больницу.

2 января в Лаишевском районе произошло массовое ДТП Фото: t.me/gibddtatarstan

Массовое ДТП: Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями – Toyota и Audi

Уже на следующий день погибли еще два человека, на этот раз в Лаишевском районе. Там произошло массовое ДТП: Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями — Toyota и Audi.

«В результате водитель и пассажир автомобиля Hyundai скончались на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГАИ РТ.

3 января в Алексеевском районе погибла женщина-пешеход. Она переходила дорогу там, где это не разрешено, и оказалась под колесами автомобиля Kia.

3 января в Алексеевском районе погибла женщина-пешеход Фото: t.me/gibddtatarstan

В этот же день еще одна смертельная авария произошла в Лаишевском районе. Там водитель Daewoo Matiz проигнорировал требования знака «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Volvo. Водитель корейского автомобиля – 59-летний мужчина – скончался на месте. Вместе с ним в салоне находился 43-летний пассажир, который в результате ДТП получил травмы.

Водитель Daewoo Matiz выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Volvo Фото: t.me/gibddtatarstan

Пассажир «Лады» погиб на трассе в Верхнеуслонском районе

На следующий день в Казани произошла авария с пострадавшими. Около четырех утра на Вознесенском тракте автомобиль Skoda Octavia столкнулся с движущимся перед ним мини-погрузчиком. За рулем легкового автомобиля находился гражданин Турции. Он не выбрал безопасную дистанцию, поэтому столкновения избежать не удалось.

В результате аварии 31-летний водитель погрузчика получил травмы.

В этот же день в Казани 73-летняя женщина попала в больницу после неосторожного маневра водителя «КАМАЗа». Как сообщили в городской Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора, когда по дороге проезжал «КАМАЗ», который нарушил правила и сбил пешехода. С различными травмами ее доставили в горбольницу №7

4 января в Верхнеуслонском районе Татарстана, на 40-м километре трассы Казань – Ульяновск произошла смертельная авария. Водитель BMW не выбрал безопасную скорость и нарушил дистанцию. В результате своей неосторожности иномарка влетела в автомобиль «Лада». От удара легковушку выбросило на встречку, где она столкнулась со встречным автомобилем. В результате ДТП пассажир отечественной легковушки скончался. Водителя автомобиля «Лада» и пассажира встречного авто увезли медики скорой помощи.

Водитель BMW Х5 не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора» Фото: © «Татар-информ»

Водитель BMW Х5 скрылся с места смертельного ДТП, в трагедии он обвинил сугробы

6 января в Высокогорском районе на 4-м километре трассы М7 у деревни Яшь Кеч в 7 утра произошла смертельная авария. Водитель BMW Х5 не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора».

В результате ДТП водитель отечественной легковушки, 57-летний мужчина, скончался. В этот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель иномарки скрылся с места аварии.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД РТ, в полицию он явился 8 января. Сообщил, что все это время находился в состоянии шока, поэтому и скрылся. Как выяснилось, за 36-летним мужчиной за последние два года числилось 27 штрафов за нарушение ПДД. В основном все они за превышение скорости. Он объяснил полицейским, что занимается частной юридической практикой, правда, официально свою деятельность нигде не регистрировал.

По словам водителя BMW, столкновение произошло не на встречной полосе, а посередине дороги. Причиной случившегося, по его мнению, стала заметенная снегом обочина. Он добавил, что скорость не превышал. Вместе с ним в салоне иномарки находился пассажир, который в этом ДТП, так же как и водитель, не пострадал.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина за рулем BMW пьет что-то из водочной бутылки, после чего садится за руль и отправляется в путь. Действительно ли на видео водитель-участник ДТП в Высокогорском районе РТ, что именно он пьет и когда было снято видео, предстоит выяснить следователям.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для водителя BMW. Если его вина в процессе следствия будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

За новогодние праздники на дорогах Казани поймали 80 нетрезвых водителей, 26 из них отказались от медицинского освидетельствования Фото: © «Татар-информ»

Нетрезвый водитель влетел в трактор и устроил массовое ДТП

За новогодние праздники на дорогах Казани поймали 80 нетрезвых водителей, 26 из них отказались от медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения были задержано шесть человек. Еще шесть водителей и пассажиров были доставлены в полицию за перевозку наркотиков.

5 января нетрезвый 25-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Focus устроил массовое ДТП. Сначала, во дворе дома на улице Павлюхина он не справился с управлением и врезался в припаркованный трактор, а после влетел в легковушку. С места аварии он поспешил скрыться, но когда ехал по Вознесенскому тракту, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, а затем влетел в Hyundai Solaris. После этого машина опрокинулась.

На мужчину составили административный протокол и доставили в полицию. К счастью, обошлось без пострадавших.

7 января произошла смертельная авария на 2-м километре трассы М7 в Елабужском районе РТ Фото: прокуратура РТ

В Рождество пять детей-пассажиров пострадали в авариях в Казани

7 января, в день празднования Рождества, в дорожных авариях в одной только Казани пострадали пятеро детей.

Травмы получили двое ребят, четырех и восьми лет, в аварии, которая произошла на улице Вишневского. 46-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» влетел в столб. Пострадала также 38-летняя женщина.

Спустя несколько часов еще один ребенок был травмирован в аварии на улице Малая Крыловка. Водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» перестраивался в правый ряд и столкнулся с «Ладой Ларгусом». В салоне «Ларгуса» находился восьмилетний мальчик. С травмами его доставили в ДРКБ.

На улице Олега Кошевого автомобиль Ford Mondeo столкнулся с Hyundai Solaris. Водитель первой иномарки выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В салоне автомобиля находился семилетняя девочка, а в Hyundai – четырехлетняя пассажирка. Обе были доставлены в ДРКБ.

В этот же день произошла смертельная авария на 2-м километре трассы М7 в Елабужском районе РТ. Водитель Hyundai не справился с управлением, выскочил на встречку, столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет. Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте аварии.

Рустем Гарипов: «Число погибших в этом году выросло вдвое! Основной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Халатное отношение к ПДД может стоить жизни»

В Госавтоинспекции Татарстана призывают быть максимально внимательными на дорогах и приводят трагическую статистику как пример последствия халатности водителей.

С 1 по 8 января 2025 года в Татарстане произошло 41 ДТП, в которых погибли 10 человек. За такой же период в прошлом году произошло 46 ДТП, в которых погибли 5 человек. С 29 по 31 декабря в авариях погиб один человек и 27 получили травмы, приводит данные Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

«Число погибших в этом году выросло вдвое! Основной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах», – сообщил Рустем Гарипов.

Рустам Минниханов в своем Telegram-канале попросил водителей быть предельно внимательными на дорогах Фото: © «Татар-информ»

«Обращаюсь ко всем, кто сегодня в дороге: погодные условия в ближайшее время в республике прогнозируются сложные»

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале попросил водителей быть предельно внимательными на дорогах.

«Обращаюсь ко всем, кто сегодня в дороге: в ближайшее время в республике прогнозируются сложные погодные условия – дождь, мокрый снег, местами гололед и метель, возможен туман. Берегите себя и окружающих, будьте внимательны и аккуратны за рулем», – написал Минниханов.

Сегодня из-за непогоды в Татарстане временно ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовиков на участке трассы М5. Ограничения, сообщили в Госавтоинспекции, будут действовать до улучшения погодных условий.

В ближайшие сутки на дорогах ожидается образование снежной каши, а значит, создадутся благоприятные условия для заносов.

«В сложных метеорологических условиях водители должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся дорожной обстановке. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», – отметил замначальника отдела Госавтоинспекции Казани подполковник полиции Артур Газизов.

В ГАИ также напомнили, что при движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. Водителям рекомендуют уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.

«Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. Особое внимание необходимо уделить техническому состоянию автомобиля. Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями. Халатное отношение к правилам может стоить жизни. Помните: дорога не прощает ошибок», – подчеркнул Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.