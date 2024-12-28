Легковушка врезалась в грузовик после наезда на ограждение в РТ, есть погибшие

На трассе в Актанышском районе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

Предварительно, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость и влетел в бетонное ограждение. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в грузовик.

В результате водитель и трое пассажиров автомобиля Volkswagen скончались.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, ДТП произошло недалеко от села Поисево. С их слов, на момент прибытия скорой помощи погибших было трое. По данным прокуратуры РТ, четвертый погибший – водитель легковушки – скончался по пути в больницу. По факту ДТП организована проверка, на место происшествия выехал прокурор Актанышского района Сергей Назаров.