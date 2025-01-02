Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель и пассажир Hyundai погибли в массовом ДТП на встречке на трассе в РТ
Сегодня в Лаишевском районе Татарстана женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями — Toyota и Audi.
«В результате водитель и пассажир автомобиля Hyundai скончались на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы», — сообщили в пресс-службе ГАИ РТ.
На место происшествия также выезжал прокурор Лаишевского района Антон Васютин. Прокуратура района организовала проверку после гибели двух человек, ее ход и результаты взяты на контроль.
Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников