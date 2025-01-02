Водитель и пассажир Hyundai погибли в массовом ДТП на встречке на трассе в РТ

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями — Toyota и Audi.

«В результате водитель и пассажир автомобиля Hyundai скончались на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы», — сообщили в пресс-службе ГАИ РТ.

На место происшествия также выезжал прокурор Лаишевского района Антон Васютин. Прокуратура района организовала проверку после гибели двух человек, ее ход и результаты взяты на контроль.

Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ.