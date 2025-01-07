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Новости Татарстана и Казани
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В Казани легковушка влетела в столб, двое детей в больнице
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В Казани на улице Вишневского 46 летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» влетел в столб.
ДТП произошло в направлении улицы Калинина.
Как стало известно «Татар-информу», в результате пострадали 38 летняя женщина и двое детей четырех и восьми лет, которых забрали в ДРКБ.
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