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Руc Тат
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Происшествия 7 января 2025 13:38

В Казани легковушка влетела в столб, двое детей в больнице

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В Казани на улице Вишневского 46 летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» влетел в столб.

ДТП произошло в направлении улицы Калинина.

Как стало известно «Татар-информу», в результате пострадали 38 летняя женщина и двое детей четырех и восьми лет, которых забрали в ДРКБ.

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