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В Лаишевском районе водитель выехал на встречку и погиб, врезавшись в легковушку
В Лаишевском районе Татарстана водитель Daewoo Matiz проигнорировал требования знака «Обгон запрещен», выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем Volvo.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП произошло накануне вечером. В результате столкновения 59-летний водитель Daewoo скончался на месте, его 43-летний пассажир получил травмы.
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