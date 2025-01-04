В Лаишевском районе водитель выехал на встречку и погиб, врезавшись в легковушку

В Лаишевском районе Татарстана водитель Daewoo Matiz проигнорировал требования знака «Обгон запрещен», выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем Volvo.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП произошло накануне вечером. В результате столкновения 59-летний водитель Daewoo скончался на месте, его 43-летний пассажир получил травмы.