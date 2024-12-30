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Происшествия 30 декабря 2024 21:37

Две легковушки столкнулись на новом участке Вознесенского тракта в Казани

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Сегодня в обед 49-летняя жительница Казани за рулем автомобиля Toyota RAV4 пропустила разворот и столкнулась с автомобилем Kia Ria. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

ДТП произошло на новом участке Вознесенского тракта, между Проспектом Победы и улицей Фучика.

Пострадал 8-летний мальчик – пассажир автомобиля Kia Rio. Его на скорой доставили в ДРКБ.

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