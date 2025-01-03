Водитель Kia сбил на зебре женщину в Татарстане, она скончалась

Сегодня в Алексеевском районе Татарстана водитель Kia сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.