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Происшествия 3 января 2025 19:52

Водитель Kia сбил на зебре женщину в Татарстане, она скончалась

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Сегодня в Алексеевском районе Татарстана водитель Kia сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

#погибла женщина в дтп
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