Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Уроженец Турции на легковушке влетел в мини-погрузчик в Казани
Сегодня в районе четырех утра на Вознесенском тракте Skoda Octavia столкнулся с движущимся впереди мини-погрузчиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
По предварительным данным, гражданин Турции, находившийся за рулем легковушки, не выбрал безопасную дистанцию, обеспечивающую безопасность дорожного движения, которая позволила бы избежать столкновения.
В результате ДТП 31-летний водитель погрузчика получил ушиб мягких тканей лобной и теменной области. После осмотра в больнице его отпустили домой.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников