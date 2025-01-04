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Происшествия 4 января 2025 10:56

Уроженец Турции на легковушке влетел в мини-погрузчик в Казани

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Сегодня в районе четырех утра на Вознесенском тракте Skoda Octavia столкнулся с движущимся впереди мини-погрузчиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По предварительным данным, гражданин Турции, находившийся за рулем легковушки, не выбрал безопасную дистанцию, обеспечивающую безопасность дорожного движения, которая позволила бы избежать столкновения.

В результате ДТП 31-летний водитель погрузчика получил ушиб мягких тканей лобной и теменной области. После осмотра в больнице его отпустили домой.

#дтп в казани #госавтоинспекция казани
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