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Минниханов призвал водителей быть аккуратными за рулем
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал автовладельцев быть аккуратными на дорогах. Об этом республиканский лидер написал в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь ко всем, кто сегодня в дороге, погодные условия в ближайшее время в республике прогнозируются сложные - дождь, мокрый снег, местами гололед и метель. Возможен туман. Берегите себя и окружающих, будьте внимательны и аккуратны за рулем», – написал Минниханов.
Ранее в Гидрометцентре РТ предупредили об ухудшении погодных условий в республике.
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