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Руc Тат
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Происшествия 6 января 2025 11:16

В одном из дворов Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП с трактором и легковушками

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Накануне во дворе дома на улице Павлюхина 25-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в припаркованный трактор, а после влетел в легковушку.

Мужчина уехал с места аварии и, следуя по Вознесенскому тракту, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, а затем влетел в Hyundai Solaris.

После двух столкновений, легковушка, под управлением нетрезвого водителя, опрокинулась.

На мужчину составили административный протокол и доставили в полицию. К счастью, обошлось без пострадавших.

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