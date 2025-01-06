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Новости Татарстана и Казани
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В одном из дворов Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП с трактором и легковушками
Накануне во дворе дома на улице Павлюхина 25-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в припаркованный трактор, а после влетел в легковушку.
Мужчина уехал с места аварии и, следуя по Вознесенскому тракту, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, а затем влетел в Hyundai Solaris.
После двух столкновений, легковушка, под управлением нетрезвого водителя, опрокинулась.
На мужчину составили административный протокол и доставили в полицию. К счастью, обошлось без пострадавших.
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