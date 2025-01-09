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Новости Татарстана и Казани
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Татарстанцев предупредили об осторожности на дорогах из-за дальнейшего ухудшения погоды
Из-за ухудшения погоды водителям необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.
В Госавтоинспекции Татарстана отметили, что при движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.
Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.
«Татар-информ» рассказывал, что в Казани сегодня ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, сильный ветер.
На дорогах сильная гололедица, ухудшение видимости, накат, снежная каша, местами возможно образование снежных заносов.
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