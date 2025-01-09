Татарстанцев предупредили об осторожности на дорогах из-за дальнейшего ухудшения погоды

Из-за ухудшения погоды водителям необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.

В Госавтоинспекции Татарстана отметили, что при движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани сегодня ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, сильный ветер.

На дорогах сильная гололедица, ухудшение видимости, накат, снежная каша, местами возможно образование снежных заносов.