Две легковушки столкнулись на дороге в Казани, пострадал ребенок

В Казани на улице Малая Крыловка водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» перестраивался в правый ряд и столкнулся с «Ларгусом».

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате пострадал пассажир «Ларгуса», 8-летнего мальчика забрали в ДРКБ.