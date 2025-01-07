Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Две легковушки столкнулись на дороге в Казани, пострадал ребенок
Скопировать ссылку
В Казани на улице Малая Крыловка водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» перестраивался в правый ряд и столкнулся с «Ларгусом».
Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате пострадал пассажир «Ларгуса», 8-летнего мальчика забрали в ДРКБ.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400