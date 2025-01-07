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Руc Тат
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Происшествия 7 января 2025 14:50

Две легковушки столкнулись на дороге в Казани, пострадал ребенок

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В Казани на улице Малая Крыловка водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» перестраивался в правый ряд и столкнулся с «Ларгусом».

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате пострадал пассажир «Ларгуса», 8-летнего мальчика забрали в ДРКБ.

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