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Происшествия 30 декабря 2024 12:39

В Казани пьяный водитель влетел в легковушку, а после врезался в дерево

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Накануне ночью на улице Тэцевская 38-ти летний водитель внедорожника Land Rover, будучи пьяным, влетел в Kia Rio. От удара легковушка наехала на бордюр, а затем влетела в дерево. Внедорожник после удара выехал на встречку и тоже врезался в дерево.

В результате ДТП двух пассажиров автомобиля Kia Rio, 49-летнюю женщину и 12-летнего ребенка, доставили в больницу. После осмотра их отпустили домой.

На нетрезвого водителя составили административные материалы по статьям: «Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения», «Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им». Кроме того, он не был вписан в полис ОСАГО.

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