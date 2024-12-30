Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани пьяный водитель влетел в легковушку, а после врезался в дерево
Накануне ночью на улице Тэцевская 38-ти летний водитель внедорожника Land Rover, будучи пьяным, влетел в Kia Rio. От удара легковушка наехала на бордюр, а затем влетела в дерево. Внедорожник после удара выехал на встречку и тоже врезался в дерево.
В результате ДТП двух пассажиров автомобиля Kia Rio, 49-летнюю женщину и 12-летнего ребенка, доставили в больницу. После осмотра их отпустили домой.
На нетрезвого водителя составили административные материалы по статьям: «Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения», «Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им». Кроме того, он не был вписан в полис ОСАГО.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников