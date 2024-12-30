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Две легковушки столкнулись на трассе в Татарстане, ребенок в больнице
Сегодня днем на 1068-м километре трассы М7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана женщина за рулем автомобиля Lada Granta при развороте не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Nissan X-trail.
Как сообщил «Татар-информу» прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев, в результате ДТП 12-летний мальчик, находившийся в салоне отечественного автомобиля, получил травмы и был доставлен в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.
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