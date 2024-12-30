Две легковушки столкнулись на трассе в Татарстане, ребенок в больнице

Сегодня днем на 1068-м километре трассы М7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана женщина за рулем автомобиля Lada Granta при развороте не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Nissan X-trail.

Как сообщил «Татар-информу» прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев, в результате ДТП 12-летний мальчик, находившийся в салоне отечественного автомобиля, получил травмы и был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.