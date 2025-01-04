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Появились подробности смертельного ДТП в Верхнеуслонском районе РТ
В пресс-службе МВД по РТ рассказали «Татар-информу» подробности смертельного ДТП в Верхнеуслонском районе Татарстана. Ранее агентство со ссылкой на очевидцев сообщало, что на 40-м километре трассы Р241 произошла смертельная авария.
По предварительным данным МВД по РТ, на трассе Казань – Ульяновск водитель BMW не выбрал безопасную скорость и нарушил дистанцию. В результате иномарка влетела в автомобиль «Лада». От удара легковушку выбросило на встречку, где она столкнулась со встречным автомобилем.
В результате ДТП пассажир отечественной легковушки скончался. Водителя автомобиля «Лада» и пассажира встречного авто увезли медики скорой помощи.
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