Появились подробности смертельного ДТП в Верхнеуслонском районе РТ

В пресс-службе МВД по РТ рассказали «Татар-информу» подробности смертельного ДТП в Верхнеуслонском районе Татарстана. Ранее агентство со ссылкой на очевидцев сообщало, что на 40-м километре трассы Р241 произошла смертельная авария.

По предварительным данным МВД по РТ, на трассе Казань – Ульяновск водитель BMW не выбрал безопасную скорость и нарушил дистанцию. В результате иномарка влетела в автомобиль «Лада». От удара легковушку выбросило на встречку, где она столкнулась со встречным автомобилем.

В результате ДТП пассажир отечественной легковушки скончался. Водителя автомобиля «Лада» и пассажира встречного авто увезли медики скорой помощи.