В Авиастроительном районе Казани столкнулись две легковушки, двое детей в больнице

В Казани на улице Олега Кошевого автомобиль Ford Mondeo столкнулся с Hyundai Solaris.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель Ford Mondeo выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

7-летняя пассажирка Ford и 4-летняя пассажирка Hyundai доставлены в ДРКБ.