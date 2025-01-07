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Руc Тат
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Происшествия 7 января 2025 20:49

В Авиастроительном районе Казани столкнулись две легковушки, двое детей в больнице

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В Казани на улице Олега Кошевого автомобиль Ford Mondeo столкнулся с Hyundai Solaris.

Как рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, водитель Ford Mondeo выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

7-летняя пассажирка Ford и 4-летняя пассажирка Hyundai доставлены в ДРКБ.

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