Сбежавший с места смертельного ДТП в Высокогорском районе водитель назвал причины аварии

Сбежавший с места смертельного ДТП в Высокогорском районе РТ водитель BMW рассказал собственную версию случившегося.

ДТП произошло в минувший понедельник, 6 января, на трассе М7 «Волга» недалеко от деревни Яшь Кеч. По предварительным данным МВД по РТ, водитель BMW не выбрал безопасную скорость, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада». В результате 57-летний водитель отечественной легковушки скончался. В свою очередь водитель BMW скрылся с места происшествия.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным МВД по РТ, накануне виновник смертельного ДТП, 36-летний водитель BMW, явился в полицию. По словам мужчины, он находился в сильном шоке и поэтому скрылся с места ДТП. Ведомство установило, что за последние два года он получил 27 штрафов. Большинство из них связаны с превышением скорости.

Мужчина рассказал, что занимается частной юридической практикой, однако официально свою деятельность не оформил. Он заявил, что ДТП произошло не на встречной полосе, а посреди дороги. По его словам, причиной ДТП стала занесенная снегом обочина. Мужчина также уверяет, что не превышал допустимой скорости. Пассажир, находившийся вместе с ним в BMW, не пострадал.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики. В ближайшее время водителя BMW доставят в суд, где ему изберут меру пресечения. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.