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Руc Тат
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Происшествия 4 января 2025 13:28

Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе в Казани, она в больнице

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На улице Лукина в Авиастроительном районе Казани водитель «КамАЗа» сбил 73-летнюю женщину. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда пешеход получила ушиб плеча левой руки. С травмами ее увезли в горбольницу №7. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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