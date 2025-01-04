Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе в Казани, она в больнице

На улице Лукина в Авиастроительном районе Казани водитель «КамАЗа» сбил 73-летнюю женщину. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда пешеход получила ушиб плеча левой руки. С травмами ее увезли в горбольницу №7. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.