Из-за непогоды в Татарстане ограничили движение на участке трассы М5

Из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий в Татарстане ввели временные ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке трассы М5.

Ограничения введены с 10.00 до улучшения погодных условий.

В случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью в Госавтоинспекцию МВД по РТ по телефону (843) 533 38 88 либо в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ по номеру (843) 291 91 91.