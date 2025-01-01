В Верхнеуслонском районе РТ водитель и пассажир погибли в ДТП на встречке

Сегодня в Верхнеуслонском районе Татарстана водитель автомобиля Lada Kalina на подъездной дороге к селу Ключищи выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Duster. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

По данным пресс-службы ведомства, водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте.

На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова, прокуратурой организована проверка.

В ГИБДД РТ, уточнили, что водитель и пассажир Renault Duster с различными травмами госпитализированы в больницу.

фото: Прокуратура РТ, Госавтоинспекция МВД по РТ