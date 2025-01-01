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Происшествия 1 января 2025 18:23

В Верхнеуслонском районе РТ водитель и пассажир погибли в ДТП на встречке

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Сегодня в Верхнеуслонском районе Татарстана водитель автомобиля Lada Kalina на подъездной дороге к селу Ключищи выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Duster. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

По данным пресс-службы ведомства, водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте.

На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова, прокуратурой организована проверка.

В ГИБДД РТ, уточнили, что водитель и пассажир Renault Duster с различными травмами госпитализированы в больницу.

фото: Прокуратура РТ, Госавтоинспекция МВД по РТ

#ДТП #Татарстан #выезд на встречку
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