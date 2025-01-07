Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Hyundai выскочил на встречку и влетел в грузовик на трассе в РТ, два человека погибли
Сегодня в 21.40 водитель Hyundai Solaris попал в смертельное ДТП на трассе М7 в Татарстане.
На 2-м километре трассы в Елабужском районе РТ водитель Hyundai не справился с управлением, выскочил на встречку, столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет.
Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте аварии. По данным прокуратуры РТ, Елабужская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников