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Происшествия 7 января 2025 23:30

Hyundai выскочил на встречку и влетел в грузовик на трассе в РТ, два человека погибли

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Сегодня в 21.40 водитель Hyundai Solaris попал в смертельное ДТП на трассе М7 в Татарстане.

На 2-м километре трассы в Елабужском районе РТ водитель Hyundai не справился с управлением, выскочил на встречку, столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте аварии. По данным прокуратуры РТ, Елабужская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

#погиб в дтп
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