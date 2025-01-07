Hyundai выскочил на встречку и влетел в грузовик на трассе в РТ, два человека погибли

Сегодня в 21.40 водитель Hyundai Solaris попал в смертельное ДТП на трассе М7 в Татарстане.

На 2-м километре трассы в Елабужском районе РТ водитель Hyundai не справился с управлением, выскочил на встречку, столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте аварии. По данным прокуратуры РТ, Елабужская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.