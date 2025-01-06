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Происшествия 6 января 2025 18:06

За новогодние праздники на дорогах Казани поймали 80 пьяных водителей

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В период новогодних праздников на дорогах Казани поймали 80 нетрезвых водителей, 26 из них отказались от медицинского освидетельствования.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано шесть водителей.

Еще шесть водителей и пассажиров были доставлены в полицию за перевозку наркотиков.

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