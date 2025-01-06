Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За новогодние праздники на дорогах Казани поймали 80 пьяных водителей
Скопировать ссылку
В период новогодних праздников на дорогах Казани поймали 80 нетрезвых водителей, 26 из них отказались от медицинского освидетельствования.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано шесть водителей.
Еще шесть водителей и пассажиров были доставлены в полицию за перевозку наркотиков.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400