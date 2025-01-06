За новогодние праздники на дорогах Казани поймали 80 пьяных водителей

В период новогодних праздников на дорогах Казани поймали 80 нетрезвых водителей, 26 из них отказались от медицинского освидетельствования.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано шесть водителей.

Еще шесть водителей и пассажиров были доставлены в полицию за перевозку наркотиков.