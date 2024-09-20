Минлесхоз: РТ станет пилотном по ведению лесного хозяйства по примеру Беларуси

Татарстан должен стать пилотным регионом по ведению лесного хозяйства по примеру Беларуси. Речь идет об эффективности управления лесами. Об этом заявил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров за круглым столом, организованным в Казани с участием делегации Республики Беларусь.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы хотим внести инициативу, чтобы Татарстан определили как пилотный регион с определенным режимом сроков, в пять — десять лет, по рассмотрению возможности ведения лесного хозяйства как в Республике Беларусь. Считаю, что будут кардинальные изменения. Мы это уже обсуждали на уровне Рослесхоза и Минприроды России», — сообщил Кузюров.

Министр заметил, что Татарстан — малолесный регион. Республике необходимо добиваться законодательных изменений для достижения эффективности управления лесами.

Первый заместитель главы Минлесхоза РТ Ильгизар Зарипов рассказал гостям из Беларуси о ведении лесного хозяйства в Татарстане. Он напомнил, что эта деятельность направлена на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (как и другие национальные проекты в их нынешнем виде, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

«Ключевым показателем проекта является отношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Плановое значение показателя на этот год составляет 100%, на сегодня он успешно перевыполнен. Лесохозяйственные мероприятия выполняются в рамках государственного задания», — пояснил Зарипов.

По данным спикера, в этом году лесовосстановительные работы на землях лесного фонда проведены на площади более 2,6 тыс. гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление осуществлено на площади 1,4 тыс. гектаров.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова действует отраслевая программа „Развитие лесного хозяйства РТ“, на основании которой при взаимодействии с Минсельхозом РТ проведены работы по созданию защитных противоэрозионных насаждений на площади 1,4 тыс. гектаров. Работы по воспроизводству лесов и лесоразведению на сегодняшний день проведены на площади 4 тыс. гектаров», — добавил Зарипов.

Министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик в беседе с журналистами отметил, что потенциал развития лесного хозяйства и обмена опытом между союзной РФ страной и российским регионом неисчерпаем.

«Планку нужно поднимать выше — увеличивать долю создания лесных культур по новой технологии закрытой коревой системы. Происходят глобальные климатические изменения. Мы видим, что как в России, так и в Беларуси много [деревьев] подвержено болезням и вредителям леса. Поэтому нужно тесно работать с научными заведениями, создавать новые технологии, чтобы оберегать леса», — подчеркнул он.

Кулик уточнил, что форма управления лесами в Беларуси отличается, это «чисто государственное управление».

«Есть новые технологии по охране лесов от пожаров, в том числе автоматизированная система видеонаблюдения, техническое обеспечение, питомники с закрытым грунтом, механизация ухода за лесными культурами», — перечислил белорусский министр.

Александр Кулик заключил, что в этом году Татарстан стал лидером среди регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства, а это значит, что и у РТ есть чему поучиться.

Делегации Республики Беларусь приехала в Татарстан для обмена опытом в сфере лесного хозяйства. Вчера гости побывали в Сабинском районе, где посетили Сабинское лесничество и учебно-опытный Сабинский лесхоз. Как стало известно на сегодняшней встрече, планируется ответный визит специалистов Минлесхоза Татарстана в Беларусь.