Итоги-2024 от «Татар-информа»: вопрос Путину, нейрожурналистика и поездки в зону СВО

Саммит БРИКС, выборы в стране и республике, перелом в ходе СВО и новости из повседневной жизни — как обычно, хорошие и не очень: рассказываем о том, чем запомнится нам уходящий год, через призму публикаций «Татар-информа».





Для Татарстана 2024 год прошел под знаком прежде всего больших международных событий. Их «Татар-информ» освещал по традиции подробно

Фото: © «Татар-информ»

«Я пережил тысячелетие Казани саммит БРИКС»

Для Татарстана 2024 год прошел под знаком прежде всего больших международных событий. Их «Татар-информ» освещал по традиции подробно, создав в том числе во многом уникальный фотобанк. «Игры будущего», KazanForum, Игры БРИКС, «РОСТКИ» и венчавший год не хронологически, но фактически октябрьский саммит стран БРИКС — на каждом из этих мероприятий наши журналисты буквально дневали и ночевали, стараясь дать и официальную картинку, и оживить ее. Запечатлев, например, звездный час чак-чака, который он пережил в эти дни.

Октябрьский саммит стран БРИКС, на котором наши журналисты буквально дневали и ночевали, стараясь дать и официальную картинку, и оживить ее Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Второй год подряд на итоговой пресс-конференции Владимира Путина, совмещенной с «Прямой линией», прозвучал вопрос «Татар-информа». Его снова задал наш зам главного редактора Артур Халилуллов, и помогла ему в этом, конечно, не только фартовая тюбетейка, но и роль «ворот России на Восток», которую Казань выполняла исторически и которая снова стала востребованной в последние годы. Что и вылилось в проведение в ней серии мероприятий БРИКС (вопрос «Татар-информа» Президенту был именно об этом).

Второй год подряд на итоговой пресс-конференции Владимира Путина, совмещенной с «Прямой линией», прозвучал вопрос «Татар-информа». Его снова задал Артур Халилуллов Фото: kremlin.ru

Важнейшими внутренними событиями для Татарстана стали выборы Президента РФ 15-17 марта и Государственного Совета Татарстана 8 сентября. В обеих процедурах волеизъявления татарстанцы участвовали активно (явка составила 84,6% и 71,6% соответственно), и, смеем предположить, в этом есть и заслуга «Татар-информа». Так, в день парламентских выборов на площадке «ТИ» работал Единый информационный центр. В целом наша работа в выборный период была отмечена Благодарственным письмом ЦИК РТ.

Вся страна в уходящем году была вовлечена в происходящее на западных границах России. По оценке Владимира Путина, 2024-й стал переломным для специальной военной операции. «Татар-информ» не мог остаться в стороне от этих событий — в целом на его страницах было опубликовано более 3 тысяч материалов на эту тему. Самыми яркими из них стали созданные прямо «там»: фильм «Железные/Тимерләр» о военных татарстанского батальона «Тимер» тележурналиста Равиля Мукменова (на канале «Татар-информа» можно найти еще три его мини-фильма, привезенных из командировки в зону СВО) и текст корреспондента отдела происшествий «ТИ» Кирилла Гумирова о его волонтерской поездке в Курскую область.

2024-й указом Президента РФ был объявлен в России Годом семьи. В «Татар-информе» вышла серия публикаций под таким тегом. Мы постарались творчески подойти к освещению Дня матери, Дня отца, многочисленных мероприятий Года семьи, прошедших в республике, и собственно проблем демографии, которые на страницах издания поднималась, к сожалению, с завидной регулярностью.

В Татарстане уходящий год был объявлен указом Раиса РТ Рустама Минниханова Годом научно-технологического развития. К нему мы приурочили серию интервью с молодыми учеными Татарстана — с химиком Иреком Мухаматдиновым, физиком Ильнуром Гимазовым, ветеринаром Евгением Крупиным и др.

Новым выстрелившим проектом «Татар-информа» стали видеоподкасты «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом», выходящие по очереди каждое воскресенье Фото: скриншот

Новым выстрелившим проектом «Татар-информа» стали видеоподкасты «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом», выходящие по очереди каждое воскресенье. В первом на вопросы «ТИ» отвечает руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин, во втором – имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

В конце года проект «Кофе с батюшкой» занял первое место в номинации «Свеча на приходе» регионального творческого конкурса «Верное слово», проводимого Московской митрополией РПЦ. А ранее журналист «Татар-информа» Елена Фенина заняла с этим же проектом первое место в конкурсе «Православие и СМИ» на одноименном фестивале, проходившем в Тобольске.

Количество просмотров и посетителей. Топ-5 материалов

Заметно выросло количество просмотров публикаций на сайте «Татар-информа»: 44,6 млн против 33,9 млн в прошлом году. Увеличилось, хотя и не так сильно, и количество уникальных посетителей – 15,4 млн против 14,7 млн. По цитируемости «ТИ» стабильно второй в республике на протяжении трех первых кварталов, по которым «Медиалогия» успела подвести итоги.

За год существенно подрос телеграм-канал «Татар-информа» — у него стало 11,3 тыс. подписчиков (годом ранее — 6,5 тыс.). Публикации канала просмотрели 13,8 млн раз. Наш канал на Дзене вырос примерно в такой же пропорции – с 19 до 34,6 тыс. подписчиков.

Количество подписчиков «ТИ» на Ютьюбе выросло до 455,6 тыс., увеличившись на 238 тыс. За 2024 год наши видео посмотрели без малого 110 миллионов раз.

В целом аудитория соцсетей сайта «Татар-информ» составила 653 тыс. подписчиков, а всех соцсетей информагентства – 1,4 млн.

В топ-5 самых читаемых материалов «ТИ» вошли:

1. Поджигатели релейных шкафов в суде: «Неважно, что делать, главное – сколько нам заплатят» – 277 365.

2. «97 лет, 30 кило веса – и так все понятно»: можно ли в Татарстане похоронить без вскрытия – 220 018.

3. Возврат призовых, выход из МОК и сокращение дисквалификации: Анцелиович – о деле Валиевой – 210 635.

4. «Можно ли есть макароны, ведь в них яйца?»: священник о том, что запрещено в Великий пост – 171 600.

5. Мама бойца СВО: «В его телефоне я нашла последнее видео, он словно все чувствовал» – 160 471.

Как и год назад, более всего наших читателей интересовало происходящее вокруг специальной военной операции. При этом по просмотрам три первых материала выше самой популярной публикации прошлого года («Жена геройски погибшего на СВО офицера: «У него за спиной был ад, а он меня жалел» – 200 540 просмотров).

Отметим, что и в 2022-м самым популярным был текст об СВО, а именно — о Фанисе Хусаинове, угнавшем БТР ВСУ.

Наши профессиональные победы

На профессиональных журналистских конкурсах был замечен не только проект «Кофе с батюшкой».

Так, в июле все тот же Кирилл Гумиров занял первое место в номинации «Лучшая работа по освещению следственно-криминалистической деятельности военных следственных органов Следственного комитета РФ» в конкурсе Главного военного управления СК России.

Эльза Кузнецова стала победителем республиканского журналистского конкурса на лучшее освещение темы местного самоуправления по итогам 2023 года Фото: gossov.tatarstan.ru

В августе журналист «ТИ» Эльза Кузнецова стала победителем республиканского журналистского конкурса на лучшее освещение темы местного самоуправления по итогам 2023 года в номинации «Лучшая публикация в республиканских печатных и электронных средствах массовой информации».

Фотокорреспонденты Рамиль Гали и Султан Исхаков стали призерами Второго республиканского фотоконкурса «Туган авылым — Родная деревня»: Гали занял второе место в номинации «Люди искусства», Исхаков – третье место в номинации «Природа Татарстана». В ноябре еще один фотограф «Татар-информа» Владимир Васильев стал вторым на фотоконкурсе «Национальные праздники народов России» в рамках конкурса «Многоликая Россия». А Султан Исхаков занял в декабре еще и второе место в номинации «Наследники семейных ценностей» фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа».

«Татар-информ» был признан лучшим региональным СМИ в категории «Онлайн и печать» по итогам IV Общероссийского конкурса-премии «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих об архитектуре, строительстве и недвижимости Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В ноябре «Татар-информ» был признан лучшим региональным СМИ в категории «Онлайн и печать» по итогам IV Общероссийского конкурса-премии «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих об архитектуре, строительстве и недвижимости. Обозревателю «Татар-информа» Оксане Романовой жюри этого конкурса присудило также первое место в номинации «Лучший журналистский запрос». Кроме того, Романова стала финалистом конкурса Эрмитажа и Фонда Потанина «Искусный глагол».

В декабре на Всероссийском конкурсе журналистских работ о потребительской кооперации в номинации «Лучший материал (статья, репортаж, интервью) в печатных СМИ» среди региональных СМИ победила работа корреспондента «ТИ» Надежды Гордеевой.

Кроме того, «Татар-информ» выиграл номинацию «Лучший материал о деятельности работников строительной отрасли и сферы ЖКХ РТ среди печатных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий» Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В уходящем году на разговор к главному редактору информагентства пришли 32 человека Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«12 этаж»: VIP-спикеры в стенах редакции

Холл 12-го этажа здания «Татмедиа», где располагается «Татар-информ», продолжает выполнять роль студии для записи видеоинтервью с VIP-спикерами. В апреле этому проекту исполнилось три года, общее количество его гостей уже подбирается к 140. А в уходящем году на разговор к главному редактору информагентства пришли 32 человека.

Многие из них, имея в виду «очень хороший охват и очень высокие рейтинги «Татар-информа» (слова председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова), высказали в нашем «эфире» программные вещи.

Олег Коробченко заявил, что число жителей Татарстана нужно увеличить хотя бы на миллион Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов сообщил о том, что АН РТ планирует усиливать технологические направления татарстанской науки. «Академия наук Татарстана ранее в своей деятельности имела более гуманитарную направленность, а сегодня мы на себя замыкаем и технологические вопросы. Я не зря сказал, что сегодня математики, физики, биологи, химики будут на слуху. Им будем уделять внимание», – сказал он. Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко заявил, что число жителей Татарстана нужно увеличить хотя бы на миллион. А тот же Сергей Иванов рассказал, за счет чего Татарстан рассчитывает преодолеть амбициозную планку приема 10 миллионов туристов в год к 2030 году.

В год выборов в Госсовет Татарстана в проекте участвовали сразу несколько депутатов республиканского парламента во главе с Фаридом Мухаметшиным. Председатель Госсовета РТ подвел итоги работы 6-го созыва депутатов и поделился ожиданиями от выборов 8 сентября: «Мы ожидаем новые лица в парламенте. <…> Хочется, чтобы пришли активные и нацеленные на результат депутаты, которые могли бы принести пользу жителям республики, органам государственной и местной власти». Как видим по работе парламента этой осенью, прогноз Мухаметшина сбылся.

Александр Тыгин рассказал о ключевых проблемах в отрасли ЖКХ республики Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Районные руководители Татарстана делились планами развития их территорий. Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин, помимо этого, рассказал о своем двухлетнем опыте участия в восстановлении Лисичанска и Рубежного в качестве вице-премьера РТ. Одно из первых интервью экс-главы Зеленодольского района Александра Тыгина на должности начальника Государственной жилищной инспекции РТ — главного государственного жилищного инспектора республики также состоялось в стенах «Татар-информа». В нем он, в частности, рассказал о ключевых проблемах в отрасли ЖКХ республики.

Традицию посещения редакции главами расположенных в Казани консульств иностранных государств в этом году подхватили генеральные консулы Ирана Давуд Мирзахани и Кыргызстана Эрик Бейшембиев.

Всех гостей проекта можно найти по тегу #«12 этаж».

Под тегом #интервью с экспертом в ТИ вышли интервью с интересными собеседниками. С писателем Ренатом Харисом и другими Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

Под тегом #интервью с экспертом в ТИ вышли интервью с другими интересными собеседниками — генеральным директором «Татэнерго» Раузилом Хазиевым, писателем Ренатом Харисом, политологом Сергеем Марковым, директором Музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнуром Рахимовым, главным тренером ХК «Ак Барс» Анваром Гатиятулиным, руководителем Государственного камерного хора РТ Миляушой Таминдаровой, олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы РФ Ириной Родниной и многими другими.

«Интертат»: нейросеть на службе у журналистов и собственноручно снятый сериал

«Интертат» и татарская редакция «Татар-информа» также освещали такие ивенты, как саммит БРИКС и KazanForum, но уже на татарском языке. Причем на саммите корреспонденты работали не только «глазами и ушами», но и сами давали интервью иностранным журналистам, рассказывая о Казани и Татарстане.

«Интертат» много писал об участниках СВО и их родственниках, а также на другие «жизненные» темы. Одной из таковых стало обязательное вскрытие тел людей, умерших своей смертью. После серии публикаций «Интертата» в Госсовете Татарстана была создана рабочая группа по изучению этого вопроса. Резонансными получились и материалы о новом здании театра имени Камала, вручении премии имени Тукая и др. Количество просмотров у некоторых публикаций превысило 200 тысяч.

Татарская редакция «Татар-информа» активно развивала свои социальные сети. По сравнению с прошлым годом число подписчиков «Интертата» на разных ресурсах выросло на 90 процентов — до 755 тысяч, в том числе до 200 с лишним тысяч на Ютьюбе (год назад – 174 тысячи). В редакции начали активно пользоваться возможностями искусственного интеллекта, в том числе для быстрого изучения больших объемов материалов и даже написания стихов на татарском языке. Появился в стенах редакции и первый татарский нейрожурналист – Яхья Фагимов.

Тем временем у главного редактора обеих редакций, известного татарского журналиста Рамиса Латипова в этом году вышла книга «Атмый калган таң» («Неслучившаяся заря») – сборник рассказов, «взятых из жизни».

У главного редактора обеих редакций, известного татарского журналиста Рамиса Латипова в этом году вышла книга «Атмый калган таң» Фото: © «Татар-информ»

В 2021 году журналисты «Интертата» сняли первый татарский сатирический сторис-сериал «Унике» («Двенадцать»). В этом году они решили повторить этот опыт, задумав и реализовав сериал с рабочим названием «Рәхәт кайда?» («Где хорошо?»). Первые серии планируется показать в конце года, остальные — в новогодние праздники. Следите за обновлениями сайта и соцсетей «Интертата»!

«ТИ-Спорт»: в топе старые добрые футбол и хоккей

«Спортсмены» редакции сделали проект «ТИ-Спорт» еще авторитетнее — в первую очередь благодаря высокой цитируемости в федеральных СМИ, которую обеспечивали интервью со звездами спорта. Запущенный в прошлом году видеоподкаст «Вброс по фактам» получает стабильную обратную связь, причем не только от зрителей, но и от спортсменов. Так, его смотрят многие хоккеисты «Ак Барса».

Самыми читаемыми материалами в мае – ноябре стали:

1. «Вот только что он был живой…»: от чего в США скончался тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов.

2. Смолов в ЦСКА, алименты на пути Сафонова в Париж и увядающий Газинский: трансферный гид РПЛ.

3. Завершение саги с Соболевым и пополнение «Рубина» легионерами: трансферный гид РПЛ.

4. «Дима, ты тут не нужен!»: как Губерниев оскорбил россиян за позицию по Олимпиаде и утопил себя в хейте.

5. Собственное шоу Валиевой, привилегии Питера в новом сезоне и отказ Трусовой от возвращения. Обзор «фигурки».

Если сравнивать топ материалов с прошлогодним, то заметно угасание интереса читателей к событиям вокруг фигурного катания. Наверное, это закономерно: сага с дисквалификацией уроженки Казани Камилы Валиевой осталась в прошлом (впрочем, всколыхнувшись в конце года), а непрерывно возникающие инфоповоды о светской жизни экс-фигуристок успели всех утомить. «Трафик тащили» старые добрые футбол и хоккей.

«Миллиард.Татар»: пожалуй, главный русскоязычный ресурс о татарах и для татар

Продолжал развиваться и проект «Миллиард.Татар», созданный при поддержке «Татар-информа» в 2021 году. За это время он успел стать, по сути, главным русскоязычным информационным ресурсом для татар, проживающих в Татарстане и в целом по России.

За год на сайте проекта вышло около 6,6 тыс. материалов, рассказывающих об истории и культуре татарского народа (в 2023 году – 4,7 тыс.). Количество подписчиков телеграм-канала «МТ» подобралось к 9,5 тысячи (годом ранее – 5,6 тыс.). Прирос и канал проекта в Дзене – с 13,5 тыс. подписчиков до 17 тыс.

По-настоящему громко заявил о себе в этом году рейтинг «Татары года» – с народным голосованием в интернете по 22 номинациям и подведением итогов в Казанском Кремле. Главными татарами – 2024 стали главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев и певица Саида Мухаметзянова.

Новым начинанием «МТ» в этом году стал проект «Лекторий», запущенный в конце февраля. За это время в разных локациях Казани различные спикеры прочитали 32 лекции по истории татар и Татарстана. Эти выступления записывались на видео, которые затем размещались во «ВКонтакте», на Ютьюбе и в Дзене.

А для более молодой аудитории «Миллиард.Татар» провел Кубок «Таткрафт», суть которого в виртуальном построении районных центров Татарстана с помощью волонтеров вселенной Майнкрафт.

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«Татар-информ» обратился к своим экспертам и спикерам с вопросом «Почему вы нас читаете и что бы вы нам посоветовали?»

Рифкат Минниханов: «Наши средства массовой информации с «Татар-информом» во главе участвуют во всех наших мероприятиях. Этим все сказано. Не было такого случая, чтобы они остались в стороне» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рифкат Минниханов, президент Академии наук Татарстана:

«Не было случая, чтобы вы остались в стороне»

– Наши средства массовой информации с «Татар-информом» во главе участвуют во всех наших мероприятиях. Этим все сказано. Не было такого случая, чтобы они остались в стороне.

Я не скажу, что это связано с Годом научно-технологического развития – так же было и в прошлом году. Многие мероприятия, которые проходят в Академии наук РТ, связаны с гуманитарной составляющей: с языком, историей, археологией, энциклопедией. Наверное, [широкое освещение в СМИ] связано и с этим.

Айдар Метшин: «Я ежедневно читаю «Татар-информ», для меня это основное издание, которое полноценно освещает жизнь в Татарстане» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Айдар Метшин, депутат Государственной Думы РФ:

«Формы подачи информации сегодня могут быть разные, но очень важно содержание. Вы им профессионально владеете»

– Я ежедневно читаю «Татар-информ», для меня это основное издание, которое полноценно освещает жизнь в Татарстане. Это официальный рупор нашей республики. Причем это не только официальные материалы и официальная информация, но и аналитические статьи – глубокие, содержательные. И это подтверждается количеством подписчиков вашего издания. Это, безусловно, главное издание Татарстана.

Я желаю, чтобы у вас, образно говоря, «не желтели страницы». Формы подачи информации сегодня могут быть разные, но очень важно содержание. Именно то содержание, каким вы профессионально владеете. Я желаю, чтобы количество читателей и подписчиков было связано именно с вашим профессионализмом, который, безусловно, основывается на ваших специалистах, корреспондентах. Всех тех, кого мы, может быть, не видим и не знаем с точки зрения публичности, но это большая армия, большое количество людей, которые делают эту информацию актуальной и важной для нас.

Поэтому хочу пожелать «Татар-информу», всем и каждому здоровья в наступающем Новом году. И чтобы мы всегда были вашими подписчиками.

Расим Баксиков: «На мой взгляд. Вы – профессионалы. То, как вы реагируете на события, вполне похвально. Это всегда оперативная работа» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Расим Баксиков, Герой России, депутат Государственного Совета РТ:

«У вас все и так работает замечательно. Вы – профессионалы»

- По работе «Татар-информа» у меня нет никаких предложений или замечаний. У вас все и так работает замечательно, на мой взгляд. Вы – профессионалы. То, как вы реагируете на события, вполне похвально. Это всегда оперативная работа. Вы зарекомендовали себя с положительной стороны.

Журналисты агентства активно освещают новости, связанные с СВО – это очень нужное дело, республика должна знать своих героев. Кто, кроме вас, о них расскажет? Телеграм-каналы не имеют такого охвата, так что это исключительно ваша заслуга, что люди знают отдельные истории бойцов. Спасибо большое вам за вашу работу! Желаю всему коллективу успехов, здоровья и счастья.

Евгений Варакин: «Самое важное для любого солидного издания – быть в авангарде. Владеть актуальной информацией и первыми делиться ею со своим читателем. Все это есть у «Татар-информ» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Евгений Варакин, глава Верхнеуслонского муниципального района РТ:

«Два года мы работали с вами в тандеме, рассказывая об участии Татарстана в жизни Лисичанска и Рубежного»

– Самое важное для любого солидного издания – быть в авангарде. Владеть актуальной информацией и первыми делиться ею со своим читателем. Все это есть у «Татар-информ», поэтому о наиболее важных событиях и новостях я узнаю со страниц именно вашего издания.

Сближают меня с вами еще и общие цели и задачи, которые были поставлены перед нами руководством Татарстана при восстановлении подшефных Лисичанска и Рубежного. Два года мы работали в тандеме, рассказывая об участии республики в жизни новых российских территорий. И именно с участием вашего информационного агентства мы наладили выпуск газет «Вестник Лисичанска» и «Новое Рубежное», которые были и остаются по сей день единственным официальным источником информации для местных жителей.

В новом 2025 году я желаю вам дальнейших творческих успехов, процветания и благодарных и преданных читателей! Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Евгений Богачев: «С удовольствием читаю обзоры, статьи, у вас хорошие сотрудники. Могу пожелать еще больше популярности, еще больше профессионализма, ну и материального благополучия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Евгений Богачев, президент БК «УНИКС»:

«Одной великой победы всем нам. И побольше детей»

– Я не знаю статистические показатели «Татар-информа», но по интересности материалов – ваше издание интересное, откровенно скажу. Я читаю несколько электронных изданий, и среди них и ваше. С удовольствием читаю обзоры, статьи, у вас хорошие сотрудники. Могу пожелать еще больше популярности, еще больше профессионализма, ну и материального благополучия.

Будет больше популярность, больше будут доходы. Это очень важно в наше время, когда инфляция, надо, чтобы зарплаты росли. Ну и, конечно, не только в деньгах дело. Не хлебом единым богат человек, но и духовностью. Настроение, семейное благополучие в жизни…

Вчера, когда награждали, Рустам Нургалиевич [Минниханов] вручил очень много наград многодетным семьям – по 4-5 детей. И я вам тоже желаю, чтобы в вашем коллективе сотрудники не забывали этим заниматься. Сейчас все в стране направлено на демографические вопросы. Желаю детей побольше. Чтобы радовали вас и внуки, вот как у меня. Семейного благополучия, добра, побед, и не только спортивных. Ну и одной великой победы.

Владимир Алекно: «Вы молодцы, настоящие профессионалы, всегда актуально и честно» Фото: © РамильГали / «Татар-информ»

Владимир Алекно, главный тренер ВК «Зенит» (Санкт-Петербург), заслуженный тренер России:

«ТИ-спорт» – молодцы, настоящие профессионалы. Всегда актуально и честно»

– Я постоянно читаю материалы «ТИ-спорт». Вы молодцы, настоящие профессионалы, всегда актуально и честно. Поэтому от всей души хочу вас поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам счастья, здравия, долголетия с этим здравием. И, конечно же, профессионального процветания и всего самого-самого наилучшего.

Экзам Губайдуллин: «На фоне множества печатных и электронных СМИ, работающих в Татарстане, «Татар-информ» является, пожалуй, одним из наиболее профессиональных, оперативных и объективных источников информации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экзам Губайдуллин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»:

«Регулярно просматриваю новости, аналитические материалы, интервью с экспертами»

– На фоне множества печатных и электронных СМИ, работающих в Татарстане, «Татар-информ» является, пожалуй, одним из наиболее профессиональных, оперативных и объективных источников информации.

Я регулярно просматриваю здесь новости, аналитические материалы, интервью с экспертами. Отдельно хотел бы отметить охват широкого круга тем, которые создают объемную картину жизни не только республики, но и затрагивают важные события, происходящие в стране и мире.

Безусловно, издание за последние годы стало интересным, более глубоким по содержанию, появились интересные авторы. Журналисты активно ищут новые темы, новых персонажей, раскрывают неизвестные страницы истории. Вместе с тем, на мой взгляд, дополнительное внимание читателей привлекло бы более детальное внимание к актуальным, порою острым проблемам развития муниципалитетов республики, анализу опыта их решения в республике.

В наступающем 2025 году желаю журналистскому коллективу «Татар-информа» достойно представлять Республику Татарстан на конкурентном информационном пространстве страны! Профессиональных успехов, удачи и благополучия!

Рашид Калимуллин: «Таких СМИ в Татарстане немного, но меня радует, что они здесь есть. Но некоторые новости можно узнать только от «Татар-информа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рашид Калимуллин, композитор, председатель Союза композиторов России, народный артист РФ и РТ:

«Захожу на ваш сайт, когда возникает желание узнать все главные новости о событиях в родной республике»

– Я захожу на сайт «Татар-информа», когда возникает желание узнать все главные новости о событиях в родной республике. Сейчас ведь время прагматиков, потоки информации льются отовсюду, но очень важно при этом, чтобы действительно нужная информация была подана качественно. Таких СМИ в Татарстане немного, но меня радует, что они здесь есть. Но некоторые новости можно узнать только от «Татар-информа».

Я стараюсь всегда быть в курсе того, что происходит и в мире, и в стране, и в Татарстане, поэтому читаю и федеральные СМИ, и наши издания. И «Татар-информ», естественно, тоже. Иногда, когда работаю, в том числе пишу музыку, и начинаю чувствовать, что устаю, что внимание теряется и концентрация падает, – в такие моменты мне всегда необходимо резко отвлечься. И порой новостные сайты сильно помогают совместить приятное с полезным. И узнать все последние новости, и переключиться.

Александр Айбатов: «Татар-информ» – это всегда оперативная и, что особенно важно в наше время, проверенная информация. За что мы и ценим это агентство» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Александр Айбатов, генеральный директор ФК «Рубин»:

«Всегда оперативная и, что особенно важно в наше время, проверенная информация»

– «Татар-информ» – это всегда оперативная и, что особенно важно в наше время, проверенная информация. За что мы и ценим это агентство.

Дорогие читатели «Татар-информа», от имени футбольного клуба «Рубин» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом! От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю вам радости, благополучия и успехов в новом году! Редакции – творческих успехов, новых интересных проектов и ярких публикаций.

Эльвира Ахметова: «Сайт «Татар-информа» – всегда открытая страница на моем рабочем компьютере, куда я периодически заглядываю за республиканскими новостями дня» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эльвира Ахметова, начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ:

«Надежный и достоверный источник информации»

– Сайт «Татар-информа» – всегда открытая страница на моем рабочем компьютере, куда я периодически заглядываю за республиканскими новостями дня. Читаю контент и на татарском, и на русском, что тоже удобно. В информационном интернет-пространстве, где человеку порой сложно отличить правду от фейка, должен быть правдивый первоисточник. «ТИ» – это, прежде всего, надежный и достоверный источник местной информации, проверенное временем СМИ. Кроме того, у издания легкий интерфейс, удобный поисковик и богатая фотобаза.

Желаю творческому коллективу «Татар-информа» в погоне за новостями и сенсациями не терять основные профессиональные качества – объективность и всесторонность. И еще одно пожелание – больше пишите и рассказывайте об интересных семьях и династиях, многодетных семьях. Вообще о семейных ценностях и традициях, о важности сохранения семьи. Семья, дети, близкие – это самое ценное, что у нас есть.

Гузель Удачина: «Чтение «Татар-информа» — это всегда погружение в мир актуальных событий, анализов и глубоких размышлений» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гузель Удачина, руководитель татарстанского регионального филиала фонда «Защитники Отечества»:

«Татар-информ» ценен своей способностью поднимать вопросы, о которых порой сложнее всего говорить»

– Чтение «Татар-информа» — это всегда погружение в мир актуальных событий, анализов и глубоких размышлений. Каждый материал несет в себе не только информацию, но и уникальный взгляд на происходящее, что особенно важно в нашем быстро меняющемся мире. Интервью с известными личностями, мнения экспертов и репортажи с мест событий создают целостную картину, позволяя читателям формировать собственное мнение о событиях, которые влияют на нашу жизнь.

«Татар-информ» ценен своей способностью поднимать вопросы, о которых порой сложнее всего говорить. Это площадка, где обсуждаются важные социальные проблемы, культурные достижения и перспективы развития нашей республики.

Ринат Фазылов: «Корреспонденты освещают мероприятия в полном объеме, выходят информационные репортажи, которые интересны и полезны читателям и слушателям» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ринат Фазылов, руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в РТ, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»:

«Всегда актуальная и важная информация для читателей»

– Всегда актуальная и важная информация для читателей. Корреспонденты освещают мероприятия в полном объеме, выходят информационные репортажи, которые интересны и полезны читателям и слушателям.

Пожелание – почаще освещать волонтерские акции, направленные на помощь населению Татарстана, для развития у молодежи активной гражданской позиции.