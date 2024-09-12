Александр Тыгин: «ЖКХ ругают за дороговизну, но треть квитанции определяет собственник»

Александр Тыгин: «Если мы берем открытую социологию, ЖКХ меняет свое место с первого на второе, на третье, на пятое, опять опускается. Но оно всегда в топ-5»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Содержимое вопросов в сфере ЖКХ за 20 лет поменялось»

Александр Васильевич, вы уже 8 месяцев занимаете пост руководителя Госжилинспекции. На ваш личный профессиональный взгляд, какова «температура» в этой сфере с точки зрения населения, каково напряжение, какие проблемные вопросы сейчас на переднем фланге находятся, что происходит?

Эти восемь месяцев пролетели как один день, но ЖКХ с нами всегда. Лично со мной оно со студенческих лет. Когда мы жили в общежитии, я был председателем студенческого совета. Для меня ЖКХ началось там с ежедневной уборки своего общежития, пятиэтажного здания. И сейчас, сравнивая ситуацию на примере конкретного муниципального образования, работая в Минэкономики и других ведомствах, у меня сформировалось впечатление, что ситуация стабильная.

Эта отрасль всегда генерирует достаточно серьезный объем сложностей, непонимания, вопросов. Он значительный, ЖКХ всегда точно в топ-5 социальных проблем. Если мы берем открытую социологию, ЖКХ меняет свое место с первого на второе, на третье, на пятое, опять опускается. Но оно всегда в топ-5.

Сейчас оно в верхней или нижней части топа?

По-разному, в зависимости от сезона. Ключевое, если мои личные наблюдения за последние 20 лет взять, ЖКХ остается в топ-5, потому что мы ежедневно пользуемся всеми услугами, кардинально изменилось содержание этих вопросов. Если в 2000-е годы это было просто: текущие кровли, холодно, нет воды. Но это было на фоне, опять же, предельно низкой зарплаты, не работающего, условно говоря, транспорта. Помните, стоял КАМАЗ? Мы с вами жители Челнов, город стоял.

Теперь мы совершенно другие вопросы видим. Если я, как инспектор, за неделю смотрю количество обращений, они ежедневно такие: не помыли подъезд, не убрали двор, не покосили траву, появились комары, в подвале подтоп. Их огромный объем, но протекающую кровлю, например, я встретил на этой неделе один раз – это дом на капремонте. Обращались жители улицы Комарова, обращались жители Габишева в Казани. Да, и во время капитального ремонта можно встретить протекающую кровлю. Иногда бывает вопрос протекания кровель, связанный с отводом ливневых вод, трубами, которые в этих кровлях есть.

То есть содержимое, вот то, которое было 20 лет назад, сейчас вы его просто не встретите. Да, мы в актуальном, да, мы в топе, но это вопрос уже качества, совершенно других требований. Мы заплатили за управление нашим домом, мы хотим получить качественную услугу.

То есть, можно сказать, что базовые, самые тяжелые вопросы в основном решены? Люди хотят сейчас качества, комфорта, другой уровень законов?

Конечно. Но это в целом население транслирует по всем отраслям. Базовые сложности действительно сняты. Но даже анонсирование Раисом республики Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] программы на новые сетевые решения, оно уже показывает, что мы из ЖКХ, как бы мы их ни решали, все вопросы не решили.

Я точно совершенно понимаю, что внутри домов ситуация кардинально в лучшую сторону отличается от ситуации с сетями. То есть все, что ниже нуля, мы этой проблемы не видим, а она там катастрофична. Мы очень мощно поработали по капитальному ремонту МКД. Цифры озвучивали – почти 90 миллиардов вложено в дома. Существенные деньги вложены во дворы. Это тоже общедомовое имущество. Вот на сегодня все, что ниже нуля – самый большой спектр внимания. Поэтому можно сказать, да, вопросов много решено. Все решено? Конечно, нет.

«Аномальный снег породил фантастический объем роста претензий к управляющим компаниям, были и по интенсивности уборки, по разбирательствам, по платежам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За первое полугодие 2024 года закрыли 19 тысяч вопросов, за весь 2023 год – 17 тысяч

Сколько запросов поступает сейчас и было 5 лет назад? Что показывает анализ жалоб: каких становится больше, каких меньше?

Темп обращений населения растет. Если мы за прошлый год закрыли 17 тысяч вопросов, то в этом году их уже 19 тысяч. Полугодие мы закрыли 19-тью тысячами вопросов, которые пришли в инспекцию по всему спектру возможных обращений. От письменных до платформы обратной связи «Народный контроль», весь перечень. Рост существенный.

Где инспекция в этих обращениях нашла точку приложения своему административному ресурсу? Да вот, где надзор отреагировал, как положено, штрафом, предупреждением. Мы видим это на примере начислений. В этом году у нас полторы тысячи обращений по начислениям. Из этих полутора тысяч обращений у нас было несколько предостережений и 15 протоколов.

То есть, в 15 случаях из полутора тысяч инспекция нашла нарушение со стороны управляющей компании либо ресурсно-снабжающей организации и привлекла к административной ответственности – наложила штраф и вернула в нормальное состояние расчет. На общую сумму порядка 6 миллионов рублей мы это сделали. Не по этим 15, а в целом по всей предостерегающей своей деятельности. В прошлом году их было в сумме 35 миллионов рублей. Примерно 1% обращений по начислениям находит свое подтверждение.

А с чем вы связываете рост обращений?

Он разный, и он сезонный. В этом году, например, почти двухкратный рост претензий к УК и ТСЖ был зимой. Снег. Понимаете, аномальный снег породил фантастический объем роста претензий к управляющим компаниям, были и по интенсивности уборки, по разбирательствам, по платежам.

Мы ряд административных мер приняли. Здесь очень простая логика. Допустим, не все жители понимали, должна ли управляющая компания убирать снег вне зависимости от отдельного платежа в строке «уборка снега». Мы эту позицию разъясняли. Отдельные управляющие компании тоже почему-то решили, что этой обязанности у них нет, на это нет средств.

Поясним, законодательство к этому относится предельно просто. У вас есть договор на управление, либо ТСЖ. Постановление Правительства РФ N 491 («Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» – прим. Т-и) и Постановление Правительства РФ N 290 («О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», – прим. Т-и) минимальным перечнем работы и услуг определяет уборку двора как обязательную. Соответственно, если в вашем дворе снег не убран, вне зависимости есть отдельная строка или ее нет, это нарушение лицензионных требований, либо жилищного законодательства со стороны ТСЖ. Безусловно, это штраф.

Если возвращаться к тем событиям, это ведь была аномальная ситуация. Такого объема снега не выпадало давно, и вы все равно штрафовали тех, кто не справлялся с уборкой, не убирал, у кого не хватало средств, сил и так далее?

Почему мы вообще перечисляем эти вещи: не хватало сил, средств, техники? С точки зрения договора на управление жилым фондом это выглядит не так. Жилец говорит: «Мы хотим нанять вас». У нас нет крепостного права, это же равные желания вступить в договор.

Управляющая компания, подписывая его, говорит: «Я готов. Я беру на себя письменные обязательства». После этого возникает вопрос – у меня не хватает того, не хватает сего… Но собственник жилья, подписав с вами этот договор, почему должен входить в это положение? Почему я должен думать, есть у тебя трактор или нет? Зарезервировал ты на это средства или нет? Когда до этого 5 лет аномального снега не было, эти деньги где?

«Цель одна — обеспечить сохранность жилого фонда, чтобы жители могли им пользоваться и комфортно проживать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цель одна — обеспечить сохранность жилого фонда»

Александр Васильевич, если вернуться к началу вашей работы на посту руководителя Госжилинспекции, как была сформулирована задача перед вами при назначении?

Такую задачу никто не формулирует, она определена законом: обеспечить права наших граждан, жилищные права, и обеспечить сохранность жилого фонда. Это совершенно принципиально. Когда мы говорим о сохранности жилого фонда, ведь им активно пользуются собственники, и тоже по-разному. Далеко не каждый собственник, а у нас почти 10 миллиардов долгов в республике, выполняет свои обязанности.

Закон не так много от собственника требует. Он говорит: будь активным, проводи собрания, определи судьбу своего дома, определи перечень работ, услуг и сколько это стоит. Вот так должен определяться жилищный тариф. Участвуй в этих собраниях, голосуй и оплачивай законно установленные собранием, либо органом регулирования услуги. Всё. И по большому счёту этого достаточно. Видим мы, что это происходит везде и всюду? Нет.

Следующий субъект управления — ТСЖ и управляющие компании. Они выполняют Постановления Правительства РФ N 491 и N 290, минимальный перечень и всё остальное. И следующий этап — ресурсники, начиная с газоснабжения, воды. Вот эти три уровня — предмет надзора, государственного инспектора. Если все они три срабатывают, наш жилищный фонд в сохранности. И он нормально эксплуатируется. Вот это меня беспокоит. И мы не стоим оголтело на какой-то из этих трёх позиций. Нет ничего заранее правильного.

В каждом случае надо разбираться, но цель одна — обеспечить сохранность жилого фонда, чтобы жители могли им пользоваться и комфортно проживать.

Ваши ключевые решения как руководителя за это время какие были? Например, там, где штраф не брали, может быть, вы более бескомпромиссную позицию заняли?

Это звучит красиво, но, к счастью, законодательство не оставляет возможностей этих рамок слева-справа. К счастью, инспектор это ведь не батька Махно, который может выйти в чистое поле и озвучить: с этой секунды правила игры будут такие. К счастью, нет, это невозможно. Есть жилищный кодекс, административный кодекс, нормативы.

«2024 год мы начали с цифры 5 тысяч домохозяйств, куда сотрудники горгазов не попали для проведения технического обслуживания» Фото: © «Татар-информ»

«Вопрос газоснабжения принципиальный»

Если говорить про сферу ЖКХ, она ведь очень обширная: это газ, электричество, сети, твёрдые коммунальные отходы и еще масса вопросов. Какие из них наиболее болезненные на сегодняшний день?

Одно из личных моих глубоких убеждений: у нас много ресурсов, много резервов. Есть вопросы оптимальности, есть вещи, которые мы еще не до конца донесли. Пользуясь возможностью, что мы имеем крайне широкую аудиторию вашего ресурса, я бы обозначил два направления, из самых беспокоящих нас. Первый вопрос – газоснабжение.

Он совершенно принципиальный – вопрос газоснабжения. 2024 год мы начали с цифры 5 тысяч домохозяйств, куда сотрудники горгазов не попали для проведения технического обслуживания. И, вроде бы, невелика цифра, потому что у нас всего почти полтора миллиона домохозяйств, если мы объединим квартиры и частный сектор. Ну что на их фоне пять тысяч? Но при всей статистической ничтожности, мы не знаем, что в них происходит с газовым оборудованием. И не дай бог мы узнаем об этом, как в Нурлате на улице Заводской, 9, когда первый и третий подъезд у дома остались, а второй подъезд исчез из-за взрыва газа.

Я точно должен знать, что там. Совершенно принципиально. Поэтому инспекция выстраивает алгоритм работы с газовыми службами республики дотошно. Закон требует один раз в 12 месяцев провести проверку оборудования всего многоквартирного дома, а у нас 16 тысяч МКД получает газ и 600 тысяч индивидуальных хозяйств. Они должны быть проверены все, от магистрального выхода газопровода с земли до колонки, газовой плиты, и в эту сферу ответственности включены все: собственники жилья, неважно какого, управляющие компании, если это многоквартирка, и специализированная организация.

А как вы считаете, на уровне широких слоев населения есть понимание этой ответственности, которая связана с газовым оборудованием? Понимание, что нельзя игнорировать горгаз, который хочет прийти посмотреть? Насколько инфантильность в этом вопросе исчезла в обществе?

Не думаю, что до конца. Определенные подвижки есть, судя по тому, что у нас всего 5 тысяч квартир. Но это, как подаем. На вчерашний день у нас больше 200 квартир было отключено от газа в Казани. За один день. Речь идет о чем? Пластиковые окна, как правило. Выходит газовая служба на техобслуживание дома: закрыли окна, закрыли двери – вентиляция не работает, тяги нет. Если тяги нет, то газоснабжение подлежит приостановлению.

Другие вопросы: вмешательство в газовое оборудование, самостоятельные перепланировки. Примерно несколько раз в неделю мы видим в том или ином доме Казани воду в газопроводе. Откуда она появляется? Умельцы считают, что присоединить проточный нагреватель я могу и сам, зачем мне газовиков вызывать? Соответственно, в газовых трубах появляется вода со всеми вытекающими последствиями.

Ежедневно по республике происходит отключение: либо постоячное, либо в целом дома, если нет возможности отключить квартиру. Оно связано с вопросами дымоудаления и вмешательством людей в свою систему, недопуском в квартиры на техническое обслуживание. Вся эта совокупность говорит о том, что 100% понимания пока мы не добились. Мы уже 175 материалов газовых служб получили на собственников, где нас не пускают. Мы рассматриваем сейчас ряд материалов по уклонению от ТО, в том числе по активности работы должностных лиц горгазов. Да, у нас, например, есть достаточно серьезные претензии к Альметьевску, к Елабуге, к горгазам по активности их работы в сфере ТО.

«Если мы подойдем к жилищным услугам, сколько угодно ругают, что ЖКХ – это дорого, но одна треть квитанции в виде жилищных услуг, содержания дома, текущего ремонта определяет сам собственник, так определено законом» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для оплаты услуг ЖКХ нужен региональный стандарт

От темы газа предлагаю перейти к общедомовому имуществу. Вы заявляли на пресс-конференции, что за его содержание татарстанцы переплатили свыше двухсот миллионов рублей. Откуда эта переплата? Этот показатель растет или наоборот уменьшается?

Это арифметика. Мы озвучивали неоднократно позицию, что в тех домах, где не принято решение собственниками об оплате по факту, они платят по нормативу, и что происходит? На входе в дом стоят электрические, водяной, тепловой приборы. И они совершенно чётко показывают, сколько потребил дом.

Допустим, с ноября начался отопительный сезон. Возьмём очень простой расход – электрика. По итогам года 110 миллионов было начислено дополнительно жильцам, и по электроснабжению 95 сальдировано. То есть, кто-то переплатил 95 миллионов, а кто-то недоплатил 110, и это выглядит в каждой квитанции по-разному. В вашей квартире может оказаться, что вы электроэнергию переплатили, тепло не доплатили, воды дали лишнего, сводя всю арифметику вниз. В среднем по одному счету лицевому движение идет в пределах 200 рублей.

Всего лишь переплата, недоплата. Но если вы делаете оплату по факту, у вас не будет никакого движения. А в целом по республике получилось вот так. То есть, до начисления цифра была 376 млн, а к минусу – 217 млн. Это арифметика, приведение в соответствие.

В целом, это на собрании жильцов должно обсуждаться. Но, скорее всего, есть ситуации, что этот вопрос не обговаривают?

Поэтому мы и пытаемся через СМИ достучаться. Есть несколько принципиальных позиций. Если мы откатимся на шаг назад после газа, что бы нас беспокоило больше всего? Пассивность. Если мы подойдем к жилищным услугам, сколько угодно ругают, что ЖКХ – это дорого, но одна треть квитанции в виде жилищных услуг, содержания дома, текущего ремонта определяет сам собственник, так определено законом.

Он обязан по закону провести собрание и на нем утвердить перечень работ, услуг. После этого появляется цена услуг. Управляющая компания ее определяет. Вот это стоит столько. Мы видим, что в основном этого не происходит. В основном все это определяется стоимостью по постановлениям исполкомов, которые принимаются для домов, у которых такие решения не приняты, либо они не реализованы. То есть страховка начинает быть нормой. И это совершенно ненормально.

Более того, мы видим разбег по жилищке. У меня в голове не укладывается, для примера, чтобы не пустой звук был: управление жилым фондом – минимальное в республике 92 копейки, а максимальное – 5 рублей 49 копеек по району. Уборка внутридомовых территорий: минимально – 65 копеек, максимально – 6 рублей 90 копеек. Чувствуете? Десятикратные разбеги. Уборка придомовая: 46 копеек или 6 рублей 75 копеек. Дальше берем, мусоропроводы: 76 копеек и 3 рубля 25 копеек.

А как так происходит?

Это определено, закреплено властью, законодательством, точнее говоря, органы местного самоуправления. У них разный жилой фонд. При всех вопросах, нормальным это точно не является. Это очень сильно беспокоит правительство нашей республики, тарифный комитет и жилищную инспекцию.

То есть нарушения здесь формально нет?

Нет, никаких нарушений нет, но методологически здесь что-то не так. Поэтому мы понимаем, что в эту сферу мы точно должны вместе с нашим тарифным ведомством прийти. Мы ее сейчас изучаем и такие предложения готовим правительству. Методологическое единство мы здесь должны обеспечить.

Какой способ решения вопроса есть?

Методология. Разработка ее не закреплена законом, но в компетенции ряда ведомств республики, прежде всего ЦЭСИ – Центр экономических и социальных исследований, они над этим работали. Есть предложения ЦЭСИ, наработки тарифного комитета. Инспекция здесь присоединилась на финише, наши коллеги почти всю работу проделали, и мы единодушны, что методология должна быть единообразной. Даже если это не требуется законом, но жители республики, уплачивая примерно одинаковую стоимость за тепло, воду, электроэнергию, газ, в жилищных услугах должны иметь стандарт. Пусть он будет региональным стандартом.

«Цветы возле подъезда – их никогда не сажают управляющие компании, их жильцы сажают. Их же надо поливать, ухаживать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если в доме есть лифт, социальная межэтажная связь разрушается»

Мы говорили об активности жильцов. Нет ощущения, что она сильно спала в последнее время. Мы же помним, когда передавали жилищный фонд управляющим компаниям, ТСЖ, какие дискуссии были, собрания с большим количеством людей. А сейчас…

Ринат, вам повезло, вы это помните. Значит, в вашем доме такие собрания были. Это ваш субъективный личный опыт, он прекрасный. Мы видим, что даже законодатель перестал в какой-то части питать иллюзии. Если у нас раньше были только очные формы собраний, где нужно собраться и дискутировать, сегодня мы видим, что доля участия живьем очень небольшая, дали форму очно-заочного. То есть, собрались, определили повестку, приняли решение, раздали бюллетени.

Мы таких протоколов более тысячи в год получаем о смене или выборе управляющих компаний, определении тарифов. Достаточно серьезное число таких протоколов имеет долю ничтожности. Они просто поддельные. По ним мы принимаем решение, обращаемся в суд, передаем в МВД. Но это очень сложная работа.

По вашей оценке, какая часть жильцов вообще не хочет участвовать в управлении домом и относится так: «пусть что хотят, то и делают»?

Конечно, они есть, но у нас же даже все муниципалитеты имеют свое отвественное социальное лицо. И потом, мы очень четко видим разницу между домами высокоэтажными и низкоэтажными старой застройки, где уже настолько уложились социальные связи.

И даже дома с лифтами и без: как только в доме есть лифт, социальная связь межэтажная просто разрушается. Поэтому нет точной статистической картины. В Казани одна активность, в Актаныше совершенно другая. Потом, я очень просто всегда определяю степень участия жильцов в судьбе своего дома. Я живьем объехал за последние 3-4 месяца почти 25 районов, прошел по всем проблемным домам.

Цветы возле подъезда – их никогда не сажают управляющие компании, их жильцы сажают. Их же надо поливать, ухаживать. Простейшие вещи. Иногда могут быть целые композиции, могут игрушки стоять мягкие или еще что-то. Сразу понятен уровень отношения жильца к своему жилому фонду. А есть такие, где мы не увидим вообще ничего.

«ЖКХ — капиталоемкая ниша. Сказать, что хватает денег на капремонт — нельзя» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Техсостояние дома определяют собственники. Что-то горит? Доказывайте!»

За 16 лет в программу капремонта поступило 90 миллиардов рублей инвестиций, 40 миллиардов из них непосредственно от собственников. На взгляд обывателя – это гигантские деньги. Но хватает ли их на капремонт, какие перспективы в этом плане на ближайшие годы?

Денег никогда много не бывает. Мы бы, наверное, с удовольствием ремонтировали дома исключительно комплексно. Более того, я бы даже рассматривал их в совокупности с «Нашим двором»: вышли на капремонт, всё от подъезжающей дороги до кровли должно быть в идеальном состоянии. Поэтому, конечно, нет.

И 7 рублей 70 копеек — это минимальная планка, определенная постановлением правительства. Она может быть выше, но не так много таких решений. Поэтому ЖКХ — капиталоемкая ниша. Сказать, что хватает денег на капремонт — нельзя. Потянет ли хозяйство денег больших? Тоже сомнительно. Вроде невеликие деньги – 7 рублей 70 копеек. У нас средняя цена в квитанции примерно 130 рублей за метр в среднем: коммуналка, жиличка и капитальный ремонт. Три строки укрупненные. Вот в нем 7 рублей – это 6%, чуть даже меньше. Это ваш пенсионный фонд. Откладываем, откладываем, ремонтируем. Небольшие деньги. Но потянет ли больше наш собственник? Тоже навряд ли.

По программам капремонта что в ближайшие годы ожидается? Есть какие-то новые проекты, решения?

Посмотрим, как критерию финансовой устойчивости будет по итогам этого года отвечать наш фонд. Мы бы, безусловно, что предложили в первую очередь: дифференциацию платежа 7 рублей 70 копеек. Ну, согласитесь, для жителей Авиастроительного района двух-трехэтажного дома и башни в центре города или не в центре, но там, где 16 этажей и лифт, платеж одинаковый. Смотрится как минимум странно.

Тем более, что законодательство все-таки дает возможность дифференцировать платеж по муниципалитету и по типу дома. Такой возможностью мы никогда не пользовались. А она есть. Некоторые субъекты пошли таким путем. И дифференциация – это всегда более справедливая история. Как это будет, посмотрим. А в целом, все остальное – это по предложению фонда, у нас есть региональный оператор и специальные счета. В основном программа вершится там, готовится нашими муниципалитетами и уже путем обобщения утверждается с правительством.

Но основные игроки здесь – это управляющие компании, даже чуть ниже – собственник. С 1 сентября изменения в законе говорят, что собственники техническое состояние дома определяют самостоятельно, для решения вопроса в программе, какое место вы занимаете? Горит? Доказывайте. Все начинается снизу.

«Республика инвестировала колоссальные средства с 2008 года в жилой фонд, в решения по теплу, котельные и прочее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Республика можете себе позволить уйти в плоскость инвестиций “ниже нуля”»

Если говорить еще о тех проблемах, которые поглощают очень большой ресурс, то не можем не вспомнить про замену сетей. Рустам Нургалиевич Минниханов анонсировал соответствующую программу. И мы знаем, что износ в республике составляет порядка 70%. Есть впечатление, что долгое время не обращали внимания или не было ресурсов, чтобы обратить внимание и что-то сделать. С точки зрения жилинспекции, какие моменты в первую очередь надо решить, когда мы говорим о замене сетей?

Совершенно точно на этом этапе, мне кажется, республика может себе позволить уйти в плоскость инвестиций «ниже нуля». Здесь надо точно осознавать, что у этих колоссальных инвестиций минимальная социальная эффективность. То есть мы видим, когда строится парк, это прекрасно, но мы не видим денег, которые вкладываются под парк, замену под ним теплотрасс, сетей и всего остального. Правильно?

Нет картинки.

Да, мы не видим, что это происходит. А вот если мы оцифруем с вами в рублях, то смета на замену сетей под парком, и строительство самого парка будут сопоставимы. Теперь смотрите, если вы недальновидны, бедны, у вас нет ресурсов, но вам очень хочется парк, вы его строите, и рано или поздно у вас кто-то проваливается в яму, в прогнившие тепловые сети. Вы с этим столкнетесь неизбежно. Но парк любой власти дает социальный эффект, это очевидные вложения. Все, что ниже нуля, такого эффекта не имеет и проблем оттуда нет.

В качестве примера, у нас колоссальное количество жалоб по пяти муниципальным образованиям: Менделеевск, Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск, Казань, где водоканалы на тех или иных участках не справляются с работой: забиваются сети, колодцы, и это обратным потоком приходит в подвалы домов. Жильцы говорят: «Управляющая компания не справляется со своей работой, у нас полный подвал фекалий». Мы начинаем проверку и, очевидно, убеждаемся, что водоотведение не работает. Кто подлежит административной ответственности? Водоканал? Ничего подобного, лицензионные требования. В подвале вода? Управляющая компания получается штраф. Справедливо? Нет. Законно? Да.

Республика инвестировала колоссальные средства с 2008 года в жилой фонд, в решения по теплу, котельные и прочее. Мы совершенно точно подошли к вопросу, когда можем себе это позволить, есть ресурс, и это созрело. Поэтому мы безусловно двумя руками приветствуем такое решение Раиса нашей республики. С точки зрения инспекции мы бы в первую очередь всегда, конечно, пошли туда, где жильцы это почувствуют сразу. Вопрос номер один — это водоотведение. С каждого дома она должна уходить. Безусловно, колодцы, магистральные сети, которые находятся в кварталах. Их менять будет неимоверно сложно. Представьте, сколько нужно будет вскрыть территорий.

Сейчас Агрыз ведет активную работу по замене теплосетей. Каждый год, последние 3-4 года, меняют 15 — 20 км тепловых сетей. Агрыз на сегодня перерыт, как во время войны траншеями. Он весь перекопан. Но на каждый дом ставят отсекающие задвижки. Новейшие трубы в ПММ-изоляции. В каждой трубе стоит сигнализатор, есть ли протечка или нет. Фантастика! Состояние котельных — верхняя планка технического решения на сегодняшний день. И мы имеем по теплу и горячей воде самые современные, самые надежные решения. Внешне выглядит так, как будто Агрыз в состоянии обороны находится. Это пройдет, сети останутся. Они их сейчас выровняют, начнут благоустройство. Поэтому перспектива, я надеюсь, что ждет максимально, чтобы мы могли заменить квартальные сети.

«Огромное количество заполненных контейнеров в индивидуальном жилом массиве вокруг Казани, где вот эти контейнерные площадки были горами мусора» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Контейнерные площадки в частном секторе были горами мусора»

Давайте поговорим про бытовые отходы. Эта тема всегда является одной из самых беспокоящих наше население, потому что на день, на два задержали вывоз мусора, и это сразу видно. Даже вода, текущая в подвале, может быть, не попадает в фокус внимания жильца, он не знает об этом. И, мне кажется, у многих не всегда есть понимание, как эта схема работает. То есть, какую роль играет управляющая компания, администрация населённого пункта, ТСЖ, какова роль регоператора. Давайте о ней ещё раз популярно расскажем. И где у этой цепочки слабые звенья сегодня?

Больше всего, с экспертной точки зрения лично меня смущает решение жилищного законодательства о не единообразных подходах. Например, ТСЖ и УК – не единообразный подход. Управляющая компания должна получить лицензию и аттестовать своего руководителя. В ТСЖ собрались, не нужны лицензии, не нужны аттестации. Профессионалы и случайные люди.

Если мы говорим о ТБО, ситуация примерно такая же. Если это ТБО внутри многоквартирной застройки, то за это де юре полностью отвечает управляющая компания. За что: сбор жильцов, создание вместе с муниципалитетом контейнерной площадки. Но это, если земля не разграничена, а если разграничена, то только управляющая компания [имеет право это делать].

Региональный оператор, подписывая публичный договор, берет на себя обязательство с этой контейнерной площадки этот ТБО принять. И ответственность регоператора начинается в момент, когда в ваш контейнер начинает движение в мусоросборщик. Это чётко написано в законе. Ни раньше, ни позже. Если мусор выпал при подъёме, регоператор должен убрать. Не по-другому.

Но если ветер переполненную контейнерную площадку разметал, то за это отвечает управляющая компания. И в административном кодексе для управляющих компаний, на мой взгляд, суровые штрафные санкции. Смотрите, минимальный штраф на должностное лицо — 50 тысяч рублей. Более того, третье привлечение — дисквалификация. Это право инспекции обратиться в суд.

Огромное количество заполненных контейнеров в индивидуальном жилом массиве вокруг Казани. Самая большая проблема сложилась на подъездах в крупных городах, где вот эти контейнерные площадки в частном секторе были горами мусора. Началось весной и до сих пор не прекращается. И этот объем достаточно серьезной претензией к ПЖКХ сложился. На сегодня мы уже 11 мер административного реагирования к ним приняли. И, в данном случае, почему не одинаково?

Если для УК 14 раздел Административного кодекса – нарушение условий лицензирования, то в ИЖС идет прямой договор регионального оператора и частного домовладельца. Это нарушение правил предоставления коммунальных услуг. И если для УК штраф десятки тысяч, то в случае с регоператором он – копейки. На наш взгляд эта дифференциация всегда и создает несправедливость. Штраф 50 тысяч на директора (регоператора), за каждый случай – это было бы серьезно. На сегодняшний день он составляет порядка 500 рублей.

На сегодняшний день мы жалоб по МКД видим минимум, потому что там предельное регулирование. Есть ответственность, есть лицензирование, есть штраф. Что мы видим в частном секторе? Административное давление, на мой взгляд, неравномерно с многоквартирным фондом.

Мы сейчас с вами разложили по полочкам, но, все-таки, гражданин, который считает, что у него непорядок с вывозом мусора, куда он должен жаловаться?

Самый удобный ресурс, он для каждого человека свой. Когда мы говорим, что к нам пришло 20 тысяч документов: из них на входящую на почту 10 тысяч, еще 6 тысяч пришло через «Народный контроль». Это кому как удобно, но принципиально что? Мы можем выйти на проверку и принять решение, если мы идентифицировали заявителя, что это гражданин России, у него есть фамилия, имя и отчество. Никаких анонимов не может быть. Мы его идентифицировали – он собственник этого ИЖС или квартиры, это ключевая история. И у него понятная степень нарушения его прав, защищаемых надзорным ведомством.

У нас огромное количество обращений, которые прямо начинаются с фразы «Только на условиях анонимности». Ребят, на условиях анонимности вам и услуга будет оказана на условиях анонимности, неизвестно кому. Поэтому, если вы считаете, что права нарушены, не вскрывайтесь, обозначьтесь, мы проведем проверку.

«Если есть раздельный сбор, то применяется соответствующий тариф, а он огромный» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раздельный сбор мусора – инертный процесс, требующий понятной экономики»

Мы с вами не сказали про еще одно звено мусорной цепочки – это мы сами, жильцы, те, кто создает эти отходы. На ваш взгляд, как меняется сознание людей и меняется ли? Почему мы не можем научиться раздельному сбору мусора?

У меня даже не впечатление, а уверенность, что мы, когда говорим слово «раздельный сбор мусора», мы сразу по умолчанию считаем, что это позитив, это классно. Почему? Мировая практика вся такая? Нет. Территория определяет очень много: возможности, мышление. И почему, допустим, мы сразу по умолчанию на себя примеряем какие-то практики, даже тот же раздел мусора. Ведь там, где он состоялся, он экономически целесообразен. То есть все, что извлекается, востребовано рынком.

Востребованы сегодня в российской экономике переработанные влажный мусорный картон и, допустим, из бутылок пластиковая крошка? Большой вопрос. А на самом деле, он далеко не всегда востребован. Следующее. Если есть раздельный сбор, то применяется соответствующий тариф, а он огромный.

Согласно практике Германии, переработчики мусора сидят во всей цепочке городского хозяйства вплоть до обслуживания зелёных газонов. Почему? Весь отход органический возвращается на городские газоны компостом. Куда возвращается у нас? У нас на сегодня в экологических стандартах полигонов даже нет понимания, что делать с зелеными отходами. И зеленые отходы операторы просто ненавидят. Они не знают, что с ними делать. Они же горят. Захоронили – вспыхнул полигон. Что с ними делать дальше? В тарифе нет переработки. Это колоссальный вопрос.

Забота об экологии – звучит, безусловно, хорошо, но давайте в самый низ опустимся. Приемлемо ли это на сегодня по культуре, по экономике, по всей инфраструктуре глобально для всего Татарстана? Безусловно, нет. Но где-то в отдельных регионах, допустим, надо начинать. Казань пошла же этим путем, она двигается семимильными шагами. Это прекрасно, но это процесс инертный и требующий понятной экономики.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«УК – профессиональные участники рынка, ТСЖ – это другая полярность»

Мы в ходе разговора с вами обсуждали, что есть различные требования к управляющим компаниям и ТСЖ. Как вы считаете, какая форма обслуживания домов более эффективна: ТСЖ или УК? Практика что показывает?

ТСЖ дает колоссальный разброс. У нас почти 1,6 тыс. домов из 18 тыс. управляется ТСЖ. И там может быть предельно эффективная система управления: очень ответственный человек, небольшой дом – 15 квартир, они все друг друга знают, их все устраивает. И может быть даже это управление не самое компетентное и профессиональное, но оно является для этой группы жильцов идеальным. И, в принципе, это прекрасно. Но это может быть и полный ужас. Есть примеры, где внутренний конфликт может довести до такого состояния, что там будут отключаться ресурсы в ближайшее время: газовые, водяные. Монтекки и Капулетти — война.

Поэтому, если мы говорим об управляющих компаниях – это профессиональные участники рынка, имеющие лицензию и аттестацию, у них среднее качество с минимальными отклонениями вверх и вниз. Где-то чуть получше, где-то похуже. Они даже в рейтингах колеблются в десятых долях. ТСЖ — это полярность совершенно другая. Вы можете оказаться в нише полного ужаса и кошмара, и наоборот, в самой верхней части и будете абсолютно всем довольны.

Но у вас нет шансов поменять председателя. Более того, надзор туда не подойдет на пушечный выстрел. Это законодательно невозможно. Только собственники. Вы же сами избрали, приняли решение. Другого варианта нет. Ни прокурор, ни жилищный инспектор. Это недосягаемая совершенно юридическая сущность товарищества. Только изнутри вы можете это оспорить, переизбрать, что-то сделать. Опять же, если у вас есть активность. А если ее нет? Вот они и пользуются, и очень много таких случаев.

Поэтому, если бы, допустим, вы купили квартиру и собирали сейчас общее собрание, я бы вам сказал: «Ринат, дорогой мой земляк, сделайте все, чтобы вы оказались в управлении нормальной профессиональной управляющей компании, которая по любой вашей жалобе будет нами проверена вдоль и поперек. И в малейшей форме отклонения она будет привлечена к административной ответственности».

Если нет, то в ТСЖ вы это будете делать всё самостоятельно. Поэтому, если хотите заниматься сами в ТСЖ, найдите хорошего человека, у вас всё будет хорошо. Хотите, чтобы это регулировалось законом и жилищным надзором – управляющая компания.

Вы хотели бы что-то добавить к нашему разговору?

Пожелание инспекции только такое: как можно реже обращайтесь к нам. Пусть у вас всё будет хорошо!