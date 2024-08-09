Марков – об атаке ВСУ на Курскую область: «США могут дать Киеву все. Даже ядерное оружие»

Сергей Марков: «У них идея такая – вести политику против России, будто варят лягушку на медленном огне»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«США могут разрешить Киеву применить всё. Вплоть до тактического ядерного оружия»

Украина уже просит США дать разрешение на атаку Курской области ракетами ATACMS. Получит ли Киев желаемое и как в целом поведет себя Вашингтон в связи с атакой ВСУ на Курскую область?

США могут разрешить Киеву в конечном итоге применять всё. Думаю, вплоть до тактического ядерного оружия. Но ядерное вооружение, конечно, не 100 процентов, но остальное совершенно точно и без каких-либо ограничений. У них идея такая – вести политику против России, будто варят лягушку на медленном огне. Спровоцировать руководство России на применение своего ядерного оружия. Делать все это постепенно. Я даже думаю, что на Западе есть план. А в нем несколько сотен пунктов. То есть вместо жирных красных черт делать множество мелких розовых черточек и потихоньку, раз в неделю их переходить, чтобы Россия жестко не могла отреагировать. Сначала HIMARS поставили, потом ATACMS. Потом сказали, что можно бить по территориям новых регионов России, поскольку считают это Украиной. Сейчас сказали, что можно и по российской территории. По Белгородской области. Потом придумают, куда еще дальше можно.

И все-таки, какую роль отводите США именно в рамках атаки на Курскую область? Будет ли Вашингтон в это вкладываться?

Американцы уже участвуют в этом. Операция была разработана совместно с генералами США, Британии, Польши, Украины. Нет в этом никаких сомнений. США прямо участвуют в этом в ежеминутном формате, поскольку именно они поставляют связь Украине, обеспечивают наведение ракет, спутниковую разведку. США участвуют в этом нападении на Курскую область ежеминутно.

«США могут разрешить Киеву в конечном итоге применять всё. Думаю, вплоть до тактического ядерного оружия» Фото: CC0, commons.wikimedia.org

«Зеленский понимает, что переговоры о перемирии начнутся в ближайшее время и решение об этом уже принято Западом»

Какая цель этой атаки у Киева – тактическая и стратегическая?

Есть несколько целей. Первая – усиление переговорной позиции Украины. Зеленский понимает, что переговоры о перемирии точно начнутся в ближайшее время и решение об этом уже принято Западом. Я думаю, он по заданию американцев действует. Зеленский с Западом думают сломать путинскую формулу, что любое перемирие должно учитывать ситуацию на земле, чтобы не выводить силы ВСУ с территории Донбасса. Он хочет это поменять и захватить часть территорий России. Чтобы потом обменять их на невывод украинских войск с текущих позиций на Донбассе. Думаю, что пропагандисты в войсках так им и говорят. Мол, на каждый метр захваченной Курской области мы хотим обменять 10 км Харьковской области.

Есть еще мнение, что ВСУ оттягивают российские силы с Донбасса на Курское направление…

Это вторая цель, но тут двояко. Киев тоже ведь свои силы оттягивает.

Они же вроде от границы с Белоруссией оттягивают. Об этом недавно говорил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Не важно, откуда они оттягивают эти силы. Они могли бы использовать их и на Покровском направлении, где серьезная проблема для ВСУ, или на Харьковском. Поэтому эта версии тоже имеет место быть, но только отчасти. Ну а третья причина – сделать цену агрессии против Украины высокой для населения России. Речь о террористическом запугивании местных жителей и разрушении инфраструктуры. Конечная цель – сформировать протестное настроение в России. На Украине Западу удалось построить настоящий фашистский режим. Поэтому никаких протестов там быть не может. Они все будут подавлены. А Россия на порядок более свободная страна. В российских ток-шоу украинская точка зрения была представлена всегда. Представить такую ситуацию на современном украинском ТВ просто невозможно. На Западе не идиоты сидят, они прекрасно это знают. И хотят воспользоваться высоким уровнем политической свободы в России. Для раскручивания протестов.

80% американцев считают, что на Украине между Америкой и Россией идет гибридная война, которая может перейти в прямую ядерную войну Фото: CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Изначально в США полагали, что Россия быстро установит контроль над Украиной»

Еще один момент. Сначала вы сказали, что у Запада сто пунктов долгосрочной эскалации на российском треке. Но при этом якобы они уже приняли решение о мирных переговорах с Россией. Как это сочетается?

Прекрасно сочетается. Про долгосрочные планы речь идет о военно-технических характеристиках. Какое оружие передается, как используется. Об этом речь. Этот план давно принят, и они по нему работают, но не все планы легко реализовать. Изначально у них также был и план начать тайное подпольное партизанское движение, так как они полагали, что Россия быстро установит контроль над Украиной. И одновременно создавали украинскую армию. Но вышло так, что СВО затянулась. В этих условиях США в полном восторге перешли к своему второму плану – нанести военное поражение армии России. Подготовили мощную украинскую армию для наступления в 2023 году, но, как известно, на южном направлении ничего не получилось. Все это не реализовалось и провалилось.

А сейчас?

На 2024 год идея такая – выдержать удар Российской армии, перевооружить опять украинскую армию и начать наступление в 2025 году. Вот в чем состоит план. Но есть фактор выборов президентских. По социологическим опросам, 80% американцев считают, что на Украине между Америкой и Россией идет гибридная война, которая может перейти в прямую ядерную войну и привести к уничтожению американского народа. Огромная цифра, и она говорит ясно, что американцы боятся ядерной войны из-за Украины. Именно поэтому Байден и Харрис проигрывают выборы – из-за войны на Украине. Им надо ее приостановить. Сейчас они приняли решение установить мир. Вернее, перемирие. Некий формат «Минска-3». Потом перевооружить армию Украины, восстановить ее и еще усилить фашистский характер тоталитарного режима на Украине. И весной 2025 года начать новую войну. Вот их план.

В экспертной среде популярно мнение, что атака ВСУ на Курскую область развернута с целью улучшения переговорных условий для будущего мирного соглашения Фото: © РИА Новости

И какой план «перемирия» предложит Вашингтон России?

Есть несколько пунктов. Прежде всего, остановить боевые действия по линии боевого соприкосновения. Далее Россия делает символические уступки, передает Запорожскую АЭС и уходит из Харьковской области. Наконец, Россия признает свою вину за войну на Украине, что дает юридическое право конфисковать 300 млрд российских долларов, которые заморожены. Вот такой у них план, и они его придерживаются. Понятно, что Россия на это не пойдет.

И последний вопрос. Дмитрий Медведев недавно сказал, что с учетом атаки на Курск СВО должно приобрести открытый экстерриториальный характер. Мы обязаны дальше идти – Одессу брать, Харьков, Николаев и Киев. Согласны с ним?

Он и раньше это говорил. До нападения на Курскую область. Ничего нового не сказал. Харьков и Одесса – русские города. Они оккупированы по сути. Россия должна подумать, как строить дальше цивилизацию, учитывая, что часть русского народа захвачена врагом и будет постоянно идти война против России. Сейчас воевать или потом воевать. Очевидно, что США не дадут харьковчанам и одесситам жить мирно. Будет заставлять воевать против России сейчас или потом.

То есть Медведев прав?

Да, это абсолютно неизбежно, пока Запад воюет с Россией руками Украины.