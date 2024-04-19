Мама бойца СВО: «В его телефоне я нашла последнее видео, он словно все чувствовал»

«Как только началась СВО, их сразу отправили на передовую»

Сердце гвардии ефрейтора Аделя Мифтахова перестало биться в селе Берестовое ЛНР. Осколок вражеского снаряда пролетел мимо бронежилета и пробил ему легкое. Он погиб мгновенно. В памяти у родных герой остался смелым, целеустремленным и отважным. Мама героя, Елена Тимофеева, сейчас живет вместе с дочкой-первоклашкой. Четыре года назад она стала вдовой – скоропостижно скончался ее муж, ветеран Афганской войны. Теперь они остались вдвоем с дочкой – семья уменьшилась ровно наполовину.

В процессе беседы сложилось впечатление, что Елена невероятно сильная женщина. Они стойко держалась, когда делилась очень тяжелыми воспоминания о сыне. Лишь иногда ее глаза краснели от слез, но она сразу же брала себя в руки.

«Аделю было 22 года. Он служил в миротворческой бригаде в Рощинском Самарской области, был снайпером. Как только началась СВО, их сразу отправили на передовую», – начала рассказывать женщина.

Юноша отучился в техникуме, где изучал телекоммуникационные системы. В 2020 году получил диплом и сразу же подписал контракт с войсковой частью.

«С трех лет его воспитывал отчим, они были очень близки по духу, он называл его папой. Родной же отец в его жизни никак не участвовал. Отчим был артиллеристом, два года воевал в Афганистане, в разведке. Они с Аделем сошлись в интересах – сыну были интересны все эти стрелялки, они вместе занимались спортом, сын готовился к службе в армии с детства», – вспоминает мать героя.

«Месяца не прошло, как батю похоронили, я тебя не пущу»

Адель должен был идти служить по контракту летом 2020 года, но в его семье произошло несчастье: отчим скоропостижно скончался.

«Я ему сказала: “Месяца не прошло, как батю похоронили, я тебя не пущу”. Он съездил в военкомат, и ему дали отсрочку. В то лето он поступил в КАИ на заочное отделение, устроился на работу. И потом уже осенью, ему позвонили из военкомата и сказали, что он должен либо по контракту пойти, либо уже по срочной службе его призовут. Тогда прошло три месяца с момента смерти отчима, и он решил поехать на службу», – вспоминает Елена.

Когда Адель служил в Самаре, ему предложили пойти в спецназ ФСБ. Он бы мог остаться в тылу, но отказался. Он никогда не искал легких путей, с гордостью поделилась мать.

Во время службы в миротворческих войсках Аделя отправили учиться в снайперскую школу в Хабаровск, он был награжден юбилейной медалью «Центр снайпинга». В октябре 2021 года он ее окончил и приехал домой в отпуск.

«Еще до Нового года он мне говорил, что будут учения в Белоруссии. Он мне тогда сказал: “Ты только не пугайся, там связи не будет”», – вспоминает она.

«Спросила: “Где-то рядом бьют?” А он засмеялся и говорит: “По нам”»

О том, что началась СВО, Елена узнала из СМИ. Утром включила телефон и прочитала первую новость. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась. Неизвестность, непонимание, что делать дальше, и самое страшное – долгое и мучительное ожидание весточки от сына.

«Первый раз он мне позвонил только в середине марта. С чужого номера, украинского. Мы быстро поговорили, я слышала в трубке взрывы. Спросила: “Где-то рядом бьют?” А он засмеялся и говорит: “По нам”. Потом я услышала, как кричит командир, он сказал, чтобы Адель бросал трубку. Уже когда он приехал в отпуск, рассказал, что тогда они стояли под Киевом. Там шли очень сильные обстрелы», – рассказывает мать героя.

Тогда Адель получил контузию и ранение – к счастью, не серьезное.

«Третьего апреля утром он позвонил мне уже со своего телефона. Говорит: “Мама, я в России, сейчас отдохнем недельку и обратно будем заходить”. Тогда его осмотрел врач, и выяснилось, что у него на правой – на рабочей руке сломан палец. Он потом вспомнил, когда запрыгивал на броню, закрывали люк и ему крышка на палец упала. А он сразу даже не заметил», – поделилась Елена.

Аделя отправили в госпиталь, а потом, в конце апреля, домой. В отпуске он пробыл до августа.

«В отпуске он периодически ездил в свою войсковую часть в Самару, в июне поехал в санаторий на три недели. И потом он сообщил: “Мама, я поеду обратно”. Он вернулся на СВО ради своего друга – снайперы работают в паре, и ему не хотелось оставлять своего боевого товарища. Изначально, когда составили списки на командировку, Аделя там не было, а его напарник был. Тогда он пошел и написал рапорт. Я уговаривала сына, но он сказал: “Как я не поеду? Мы с ним столько прошли, вдвоем работаем как одно целое”. И мне пришлось его отпустить», – рассказывает мама героя.

«Я говорила: “Не надо ехать, это знак”, но на следующий день он улетел гражданским самолетом»

Мать героя вспоминает, что Адель очень изменился после первой командировки на СВО: взгляд стал совсем другим.

«Он очень много рассказывал мне. Без остановки говорил и говорил. Если не выговориться, голова ведь лопнет, – это же все в памяти, а ее не сотрешь», – поделилась Елена.

Женщина считает, что судьба подкидывала множество знаков, подсказывая ее сыну, что ехать не стоит.

«Уже перед самой отправкой Адель и еще шесть человек не поместились на военный борт. Я говорила: “Ну не надо ехать, это знак”. Но на следующий день он улетели гражданским самолетом до границы. Последнее его сообщение я получила 10 августа, он написал: “Все, мы зашли за ноль”», – вспоминает она.

15 августа Адель написал своей девушке, просил передать маме, что с ним все в порядке, что они сутки были в бою. Через два дня после этого, 17-го числа, он погиб.

«Был стрелковый бой, они отстрелялись и нужно было уходить. С ними был другой командир. Их командир задержался в части по семейным обстоятельствам и уже 17-го числа собирался возвращаться, тогда ему сообщили, что у него погиб боец. Он его очень любил, берег. Постоянно говорил ему: “Куда ты все рвешься, навоюешься еще, что я матери буду говорить?” А тут его не было. Он на похоронах просил у меня прощения, он не мог глаза поднять на меня. Говорил, что не уберег моего сына. Ну а в чем он виноват? Я его не виню», – поделилась мать героя.

«Он погиб мгновенно – с оружием в руках упал и больше не открыл глаза»

Елена рассказала, что Адель погиб во время боя в селе Берестовое Луганской Народной Республики.

«Они отстрелялись, и нужно было уходить, но начался артобстрел. Рядом с Аделем упал снаряд, и осколок пролетел мимо бронежилета, попал в легкое и вылетел через лопатку. Он умер от кровопотери, его не успели даже эвакуировать. Очень обидно, он был весь защищенный. Он погиб мгновенно, как мне рассказывали. С оружием в руках – упал и больше не открыл глаза», – рассказала мать.

По словам мамы, Адель был очень смелым, не мог усидеть на одном месте, постоянно преодолевал себя – он бегали марш-броски по 40 километров, потом рассказывал, что устал, но зато победил себя. Он был упертым: умрет, но сделает, вспоминает Елена.

«В отпуске он рассказывал мне такие страшные вещи, которые происходили на СВО. Я все думала, как он вообще с этим живет. Он видел, как подбрасывали изувеченных пленных. То, что с ними сделали, даже звери так себя не ведут. Мы сидим здесь и у нас все хорошо, а там ужас что творится. Это даже не Афганистан и не Чечня. Это страшно. Мы их жалеем, а они как будто удовольствие получают, когда издеваются над нашими парнями. Когда по телевизору показывают погибших бойцов ВСУ, мне так их жалко, это ведь чьи-то дети. А им не жалко никого», – говорит она.

Аделя похоронили 22 августа. Попрощаться с ним пришло очень много людей, приехали сослуживцы, в том числе снайпер-напарник Аделя и командир отделения.

«Он как будто хотел что-то сказать, но не решился. Это видео он записал за два дня до своей смерти»

«Девушка его ходила как тень. Я не знала, кого утешать – ее или себя. Ей тоже 22 года тогда было, они были ровесниками – собирались жить вместе, пожениться. Они встречались всего полгода, но он прям прикипел к ней. В отпуске он постоянно был с ней – в первый же день сразу побежал. Только ей удалось вытащить из этого ужасного состояния после передовой», – вспоминает Елена.

Посмертно Адель был награжден орденом Мужества. Маме героя вручили награду в декабре 2022 года в республиканском ДОСААФе в торжественной обстановке. В память о герое в школе, где он учился, повесили стенд в музее.

Елена рассказывает, что у Аделя были очень близкие отношения с младшей сестренкой.

«Сейчас я держусь только ради нее. Если бы у меня был муж, я бы на него все свалила и ходила бы как тень, горевала. А я себе даже не могу позволить заболеть, не то что впадать в депрессию. Не зря мне Бог ее дал», – поделилась Елена.

Елена вспоминает, как Адель во время отпуска привез пластину из бронежилета с внушительной вмятиной. Он рассказывал историю о том, как она появилась. Тогда он с боевыми товарищами ехал под обстрелом, вокруг летели осколки и вдруг он почувствовал удар в спину. Подумал: “Ну, кажется, все”. Засунул руку под бронежилет, там было мокро, сразу подумал, что это кровь. Пошевелил ногами и понял, что позвоночник не задет. Подумал: “Может, почки перебило?” Но в итоге оказалось, что мокро под бронежилетом было от пота, а не от крови. Броня его уберегла, и он остался невредим.

На похоронах матери бойца передали его телефон. Там она нашла видео – Адель молча снимал себя и смотрел прямо в камеру.

«Он как будто хотел что-то сказать, но так и не решился. Это видео он записал за два дня до своей смерти. Мне кажется, он чувствовал свою гибель», – поделилась она.

Глубокий, многозначительный взгляд парня больше тысячи слов, а может быть, слов было бы недостаточно, чтобы передать то, что было у него на душе.