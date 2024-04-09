Генконсул Эрик Бейшембиев: Центр международной активности перемещается из Москвы в Казань

Эрик Бейшембиев: «По итогам 2020 года двусторонний товарооборот между КР и РТ составил 41,1 млн долларов США, сократившись на 33,4% по сравнению с 2019 годом»

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

«По товарообороту присутствует практически вся линейка, и мы надеемся, что ассортимент будет расширен»

Эрик Айдарканович, мы бы хотели поговорить о торговых отношениях России с Кыргызстаном и участии в них Татарстана. Какова структура торгового оборота? Что получает ваша страна и наша республика?

Вопрос торговых отношений между нашими странами, конечно, актуальный. Недавно состоялся визит нашего Президента Садыра Нургожоевича Жапарова в Россию. В Казани он принимал участие в первом международном турнире «Игры будущего». В рамках этого визита состоялась его встреча с Раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, где как раз поднимался вопрос по торгово-экономическому блоку.

К сожалению, цифры незначительные. По итогам 2020 года двусторонний товарооборот между КР и РТ составил 41,1 млн долларов США, сократившись на 33,4% по сравнению с 2019 годом. Импорт составил 38,8 млн долларов США (снижение на 36%), экспорт – 2,29 млн долларов США (рост в 2,7 раза). По итогам 2021 года двусторонний товарооборот между КР и РТ составил 57,9 млн долларов США, увеличившись на 36,6% по сравнению с 2020 годом. Импорт составил 53 млн долларов США (увеличение на 36%), экспорт – 49,1 млн долларов США (рост в 2,1 раза). Конечно, можно и нужно дальше работать в этом направлении. Цифры я считаю минимальными.

Если говорить непосредственно о товарах, то основной экспорт из Татарстана в Кыргызстан составляют минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки, каучук, резина, изделия из них, пластмассы и изделия из них, древесина, средства наземного транспорта, оборудование, механические устройства, мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, жиры, масло животного и растительного происхождения.

Основной импорт в Республику Татарстан из Кыргызстана составляют электрические машины и оборудование, предметы одежды и принадлежности к одежде, текстиль, изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, фрукты, овощи, молочная продукция, есть даже яйца, инструменты, приспособления, ножевые изделия. То есть присутствует практически вся линейка, и мы надеемся, что ассортимент будет расширен.

В каких направлениях вы видите потенциал роста?

В области промышленности. КАМАЗ непосредственно поставляет нам свою продукцию. В ходе визита нашего Президента речь шла о создании на территории Кыргызстана ремонтного завода КАМАЗа, чтобы мы могли стать неким хабом в регионе, так как продукция предприятия востребована у нас и в соседних государствах – например, в Афганистане.

В нашей стране работает 9 дилеров КАМАЗа, и это направление можно продвигать дальше. Сборочное производство планируется открыть в южном регионе нашей страны, в городе Оше. Ряд соглашений есть и с Елабугой. Я думаю, что это направление только набирает обороты.

Есть задел по сельскому хозяйству. У нас очень развито молочное производство. Поскольку мы являемся страной – членом ЕАЭС, поставляем свою продукцию во многие страны. Казахстан, например, предпочитает брать именно нашу молочную продукцию.

«Мы не можем не воспользоваться площадкой, где в рамках Группы стратегического видения будут представлены порядка 60 стран»

Как с участием вашей страны идет взаимодействие в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»?

Хорошо, что данный форум есть. Наша делегация принимает в нем участие на регулярной основе. Известно, что Указом Президента России Владимира Путина форуму «Исламский мир – Россия» придан статус федерального. Со своей стороны мы можем это только приветствовать, потому что центр международной активности перемещается из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань. И это видно на протяжении уже нескольких лет. Это можно отметить на примере Универсиады 2013 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, «Игр будущего», которые прошли в этом году.

Теперь казанскому форуму «Россия – Исламский мир» придан федеральный всероссийский статус. В октябре текущего года Казань станет столицей проведения саммита БРИКС. И мы не можем не воспользоваться площадкой, где в рамках Группы стратегического видения будут представлены порядка 60 стран. Мы готовы сотрудничать не только со странами ЕАЭС, но и со странами – участницами ОИС.

С нашей стороны в состав членов Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» от Кыргызстана входит Иманалиев Муратбек Сансызбаевич – бывший министр иностранных дел КР, бывший Генеральный секретарь ШОС, президент Института общественной политики.

Каковы культурно-гуманитарные связи между Татарстаном и Кыргызстаном?

Культурно-гуманитарное сотрудничество между Кыргызстаном и Татарстаном довольно активное. Наверняка все знают, что мама выдающегося, всемирно известного писателя Чингиза Торекуловича Айтматова родом отсюда, из Кукмары (город Кукмор в Татарстане, – прим. Т-и). Соответственно, очень много мероприятий по линии Айтматовских чтений.

На последней встрече Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича (Жапарова, – прим. Т-и) с Рустамом Нургалиевичем речь шла о том, чтобы провести Дни культуры. Я думаю, в этом году мы будем праздновать Дни культуры Кыргызской Республики в Татарстане. И на следующий год, по всей вероятности, уже Дни культуры Татарстана пройдут в Кыргызской Республике.

«Создание и открытие нашего консульства в Казани я считаю своевременным. Мы готовы к сотрудничеству. Наша цель, как любого консульства, – оказание консульских услуг нашим гражданам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Генконсульство в Казани будет налаживать и продвигать экономический блок вопросов

Расскажите о деятельности консульства, которое было открыто недавно. Это очень значимое событие и для Татарстана. Еще одно дипломатическое представительство зарубежной страны – для нас это, конечно, большая честь, поскольку Казань вовлечена в серьезные международные процессы. Какие задачи поставлены перед вами как консулом и перед консульством в целом. Какие вопросы будете решать?

Создание и открытие нашего консульства в Казани я считаю своевременным. Мы готовы к сотрудничеству. Наша цель, как любого консульства, – оказание консульских услуг нашим гражданам. Это в первую очередь выдача документов – общегражданских паспортов, ID-документов, различного рода свидетельств (о рождении, браке, возвращении на родину). Если необходимо, мы проводим истребование документов, выдаем необходимые справки.

Причем если нам определены семь субъектов из Поволжья, то к нам могут обращаться не только из нашего консульского округа, но и граждане КР из других регионов.

Какие регионы входят в округ?

В Поволжье 14 субъектов, из них нам определили 7. Это все национальные республики: Марий Эл, Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Татарстан, Удмуртия и Ульяновская область.

Те граждане, которые находятся за пределами округа, допустим в Самаре, Саратове, Пензе, Екатеринбурге, будучи здесь проездом или им это просто удобно, могут обращаться к нам. Мы будем рады их обслужить. Это одна из сторон деятельности по оказанию консульских услуг нашим гражданам.

Поскольку Татарстан – это развитый в экономическом и культурно-гуманитарном плане регион, мы намерены проводить работу по экономической дипломатии. Это то, о чем мы говорили в начале нашей беседы, то есть мы будем налаживать и продвигать экономический блок вопросов – в области промышленности , сельского хозяйства, науки, образования, культуры, по всем направлениям наших двусторонних отношений.

Сколько граждан Кыргызстана проживает в Татарстане?

Национально-культурная автономия кыргызов Республики Татарстан, по данным переписи 2010 года, насчитывает 1156 человек.

Чем они в основном занимаются?

В основном наши граждане работают на стройках, водителями такси либо продавцами на рынках. Если говорить о количестве студентов, то по сравнению с другими странами их немного. В КФУ учится 54 студента, есть несколько студентов в Альметьевске, но их количество незначительно.

«Национально-культурная автономия кыргызов Республики Татарстан, по данным переписи 2010 года, насчитывает 1156 человек» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть какие-то планы по обмену студентами? Соседние с вами государства достаточно активно направляют к нам на учебу своих студентов. Есть ли такие планы у вас?

Вопрос увеличения количества квотных мест для наших студентов в вузах Татарстана поднимался нашим руководством. Эту работу мы будем проводить.

Что касается взаимообмена, то насколько я знаю, есть несколько соглашений, подписанных между КФУ и Славянским кыргызско-российским университетом, Салымбеков университетом и рядом других вузов. Есть достаточный запас, чтобы мы могли развивать это направление и дальше.

«В области туризма я не вижу абсолютно никаких проблем»

Давайте поговорим о транспортном сообщении между Татарстаном и Кыргызстаном. Есть несколько прямых авиарейсов. Достаточно ли этого или необходимы еще?

На сегодня авиарейс выполняется три раза в неделю. Это хорошая частота для зимнего сезона. Но я думаю, ближе к летнему сезону, в разгар каникул, отпусков частота рейсов будет увеличиваться. Это все-таки диктует рынок, авиакомпании будут сами смотреть по пассажиропотоку.

Здесь находится много наших граждан. Казань уже становится хабом для полетов – через столицу Татарстана улетают в Москву и другие города. Для граждан России Кыргызстан тоже становится привлекателен в той части, что дальше они могут продвигаться и в другие регионы Центральной Азии.

Не исключаю, что рейсы будут ежедневные, а отправляться будут не только в Бишкек, но и на Иссык-Куль – там есть отдельный аэропорт. Время полета из Казани занимает всего три часа.

«Не исключаю, что рейсы будут ежедневные, а отправляться будут не только в Бишкек, но и на Иссык-Куль – там есть отдельный аэропорт. Время полета из Казани занимает всего три часа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отмечаете ли вы рост интереса в Татарстане к вашей стране именно в туристическом плане? Тот же самый Иссык-Куль, другие природные памятники. Что бы вы посоветовали туристу – что посмотреть, как въехать в страну, есть ли какие-то проблемы, например с обменом валюты, связью и так далее?

В области туризма я не вижу абсолютно никаких проблем. Налажены прямые рейсы, развита логистика. Что касается наших туристических достопримечательностей, то их у нас много.

Во-первых, это наше известное озеро Иссык-Куль. Его в регионе и на постсоветском пространстве называют жемчужиной Центральной Азии. Количество туристов растет, в том числе из Татарстана.

Люди приезжают не только покупаться. Очень много гостей стало приезжать по линии альпинизма. Кыргызстан – горная страна, 95% ее территории составляют горы. Мы можем много предложить для альпинистов, а также для тех, кто любит конные, пешие путешествия. Очень развит рафтинг (спортивный сплав по горным рекам, – прим. Т-и). Туристы могут найти массу точек соприкосновения, включая даже кулинарный туризм.

Кыргызстан, как и Татарстан, многонациональная республика. Когда происходит смешение культур, идет смешение обычаев, традиций, кухонь. В этом плане есть что посмотреть, есть что попробовать.

Когда туристы к нам приезжают и пробуют местную еду – фрукты, мясо, молочку, они чувствуют разницу. Продукты экологически чистые. У нас горная страна, уникальный климат, промышленность не так развита, как, скажем, в Татарстане, что также влияет на экологию. В этом плане мы привлекательны, да.

В последнее время мы стали развивать и зимний туризм. У нас очень много горнолыжных баз, которые соответствуют мировым стандартам. Приезжают туристы из России, Казахстана, начались поездки из Европы. Инфраструктура соответствует мировым стандартам, а цены ниже, в том числе перелет.

«Татарстан может быть примером для других республик, может быть ориентиром, что можно жить в соседстве, продвигать все человеческие ценности, которые присущи обеим религиям» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан показывает сближение двух основных религий

Вы уже несколько месяцев работаете в Татарстане, каково ваше впечатление от нашей республики? Понимаете ли татарский язык?

У меня такое ощущение, будто я в Советском Союзе, когда все люди относились друг к другу, как к братьям, когда не было какого-то превосходства, преступности нет.

Что касается отличий языка, то я не вижу практически большого отличия кыргызского от татарского, на мой взгляд, только в двух-трех буквах в плане произношения. Это можно, наверно, назвать диалектом. Язык похожий, если человек будет медленно говорить, можно спокойно общаться.

Я в Татарстане несколько месяцев и чувствую себя здесь уютно, комфортно – как дома. Думаю, что в первую очередь нужно поблагодарить руководство республики за такую работу по сближению разных национальностей. Сейчас идет месяц Рамадан, мусульмане держат орозо (уразу, пост, – прим. Т-и). Одновременно идет христианский пост. Я недавно был на ифтаре, куда были приглашены и представители Казанской епархии. Этот пример показывает сближение двух основных религий именно здесь, в Татарстане, что очень похвально.

Татарстан может быть примером для других республик, может быть ориентиром, что можно жить в соседстве, продвигать все человеческие ценности, которые присущи обеим религиям, – добропорядочность, творить добро, быть справедливыми. Здесь, в Татарстане, я это ощутил, это очень бросается в глаза.