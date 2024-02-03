Возврат призовых, выход из МОК и сокращение дисквалификации: Анцелиович – о деле Валиевой

Анна Анцелиович: «Все понимают, что на федерацию нельзя наложить санкций за спортсмена в данном случае, и все сходит на нет»

Фото: cleversports.ru

«Чисто технически будет тяжело получить от Валиевой призовые»

Анна Александровна, существует ли какой-то механизм возврата призовых средств спортсменами, получившими дисквалификацию, как в случае с Камилой Валиевой?

Решение по возврату призовых денег, медалей и наград может быть исполнено в соответствии с механизмом, предусмотренным Нью-Йоркской конвенцией об исполнении решений иностранных арбитражей. Но этим делом кто-то должен заняться, что маловероятно. Основным механизмом исполнения решения служит то, что спортсмен по выходу из дисквалификации сможет приступить к соревнованиям под эгидой международной федерации только если вернет то, что ему предписано вернуть. В том числе призовые деньги, КАСовские расходы, медали и так далее.

Фактически если Валиева не возвращается в большой спорт, то призовые она оставляет себе?

Да, чисто технически будет тяжело получить от нее призовые. Международным организациям придется идти за исполнительным листом в суд общей юрисдикции в России. На практике это маловероятно. Реальных механизмов возврата нет.

А в целом на практике много случаев, чтобы международные организации возвращали призовые от дисквалифицированных спортсменов?

На практике получается так, что никто возвратом призовых через суд не занимается.

То есть реальной угрозы для Валиевой не существует, если она не вернется в спорт. И это скорее оборот речи в прессе и судебных решениях.

Если она решит вернуться в спорт, то без возврата этих денег ее на старты не допустят. Международные федерации пытаются трясти национальные федерации в этом вопросе, мол, у вас есть спортсмен, надо ему возвращать то-то и то-то. Но обычно национальные федерации ссылаются на позицию, что не могут обеспечить исполнение решения по спортсмену, или по-простому «выбить эти деньги». Все понимают, что наложить санкции за спортсмена на федерацию в данном случае нельзя, и все сходит на нет.

«Если Валиева выйдет соревноваться на Спартакиаде в феврале, это будет нарушением условий дисквалификации. Это будет означать, что ей не засчитают срок нынешней дисквалификации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть ли вариант сокращения срока дисквалификации

А что касается призовых, собранных на внутренних соревнованиях? Она ведь выигрывала этапы Гран-при России и так далее.

Это уже зависит от отношений Валиевой с федерацией. Такое решение арбитража есть, формально его нужно исполнить. Для этого надо было бы пойти в суд за исполнительным листом, если спортсмен не хочет возвращать призовые. Хотя тут будет вопрос, так как национальная федерация не была стороной разбирательства.

Сейчас появляются люди, готовые возместить за Валиеву все ее призовые, которые суд постановил вернуть. Может ли кто-то другой оплатить за фигуристку эти суммы?

Не могу в точности утверждать. Но не думаю, что в таком случае будут большие сложности с перечислением денег. Международным спортивным организациям не должно быть большой разницы, кто оплатит причитающееся.

Возможен ли пересмотр срока Валиевой в сторону сокращения?

К сожалению, антидопинговые правила не предусматривают сокращение срока по вновь открывшимся обстоятельствам. Такой концепции, чтобы пересмотреть в сторону уменьшения срока, нет. Но есть понятие существенного содействия. Если спортсменка в период своей дисквалификации поможет антидопинговым организациям раскрыть нарушение антидопинговых правил другими спортсменами или ее персоналом, то это может служить основанием для снижения вынесенной санкции. Это единственный законный способ получить снижение после вынесения решения.

Если Валиева примет участие в турнире фигуристов на предстоящей Спартакиаде, какая реакция может последовать от МОК и WADA?

Имеете в виду Спартакиаду по линии Минспорта?

Да.

Это будет являться нарушением условий ее дисквалификации. Для Валиевой это будет означать, что ей не засчитают срок нынешней дисквалификации. И по окончании существующего срока дисквалификации она должна будет отбыть по общему правилу тот же срок, на который изначально была назначена дисквалификация, то есть еще четыре года. При условии, однако, что она не сможет доказать незначительную вину именно в участии в соревнованиях. Если же она сможет доказать незначительную вину, то тогда эти четыре года могут быть снижены и в целом придется добавить, скажем, один или два года сверх уже назначенных четырех.

«Теоретически Валиева может выступать на сугубо коммерческих турнирах и в ледовых шоу без государственного участия» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В каких турнирах может участвовать Валиева

Имеет ли право Валиева устроиться на какую-либо должность в фигурном катании на время дисквалификации?

Дисквалификация Валиевой предусматривает запрет на занятие любой деятельностью в сфере спорта под эгидой подписавшихся сторон либо государства, ратифицировавшего конвенцию ЮНЕСКО. По линии спортивных федераций и по линии государства она не может занимать никаких постов, не может тренировать, выступать и так далее.

А в коммерческих структурах?

Да, дисквалификация не касается деятельности в коммерческой сфере, где только частные деньги и спонсоры. Либо там, где есть сторона, не подписавшая кодекс WADA. Например, в НХЛ, НБА или каких-то боксерских и бойцовских лигах. Я не то чтобы предлагаю Валиевой уйти в эти структуры, но есть организации, не подписавшие кодекс WADA. У них не действуют решения, принятые по линии WADA. С одной стороны, они спортивные организации, но с другой, не сотрудничают с WADA. Поэтому Валиевой можно там работать, заниматься какой-либо деятельностью, выступать.

В том числе в фигурном катании?

Не уверена, что нечто подобное есть в фигурном катании. Но теоретически она может выступать на сугубо коммерческих турнирах и в ледовых шоу без государственного участия.

«Российская Федерация в 2006 году ратифицировала Международную конвенцию по борьбе с допингом в спорте. И у государства возникли обязательства по борьбе с допингом» Фото: kremlin.ru

Возможен ли выход России из юрисдикции WADA и МОК

Некоторые горячие головы предлагают России выйти из WADA, МОК и CAS. Насколько это возможно?

Это скорее политический вопрос, а не правовой. С юридической точки зрения, конечно, можно выйти оттуда при соблюдении требуемых условий, прекратить свое членство. Но тут уже должна быть политическая воля. Это я не готова комментировать.

Если Россия выходит из юрисдикций WADA и МОК, Валиева получит право участвовать во внутренних соревнованиях?

Надо помнить, что Российская Федерация в 2006 году ратифицировала Международную конвенцию по борьбе с допингом в спорте. И у государства возникли обязательства по борьбе с допингом. Так что придется отзывать и эту ратификацию. Помимо этого, у нас есть обязательства еще по нескольким элементам – конвенции ЮНЕСКО, антидопинговой конвенции Совета Европы и так далее.