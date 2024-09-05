Анвар Гатиятулин: «Над дисциплиной в «Ак Барсе» еще нужно прилично работать»

Анвар Гатиятулин: «Результат на предсезонных турнирах важен так же, как и в регулярном чемпионате. Ведь благодаря победам обретается уверенность в себе»

Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Ак Барс»

«В регулярном чемпионате мы обязаны предстать сильным клубом»

Анвар Рафаилович, весьма уверенно при вас смотрелась команда в предсезонных турнирах. Долгое время «Ак Барс» шел вообще без поражений. Это добавило вам уверенности и оптимизма перед матчем с «Салаватом Юлаевым»?

Да, вы знаете, результат на предсезонных турнирах важен так же, как и в регулярном чемпионате. Ведь благодаря победам обретается уверенность в себе. На предсезонке для нас было важно заложить фундамент, определенное настроение в команде. Мы понимаем, что от нас многого ждут болельщики «Ак Барса», поэтому не хотим их подвести. В регулярном чемпионате мы обязаны предстать сильным клубом.

Не так давно вы заявили, что планируете сделать «Ак Барс» самой дисциплинированной командой сезона. Как планируете достичь этой цели?

Все дисциплинарные моменты, эпизоды с удалениями мы объясняем через видеоразборы, специальные собрания, беседы с хоккеистами. Мы с тренерским штабом стараемся донести игрокам, что дисциплина у них должна быть во всех вещах: как в быту, так и, конечно, на льду. Исходя из предсезонки, мы видим, что над дисциплиной в «Ак Барсе» еще нужно прилично работать. Показательный матч в этом плане был с «Северсталью» (3:0), где мы нахватали бесчисленное количество удалений. В сезоне такого быть не должно.

Для нас важно, чтобы каждый игрок чувствовал ответственность, когда он вступает, например, в силовую борьбу. А это идет из тренировок. Если на тренировках ты позволяешь себе халатно относиться к каким-то эпизодам, действуешь невнимательно, то потом то же самое происходит и в матчах.

На тех же видеоразборах мы всегда доносим до ребят, что удаления могут быть оправданными, иногда их не избежать. Но никак не в средней зоне или зоне атаки, когда идет потенциально опасный голевой момент. Такие глупые удаления могут сильно повлиять и на ход матча, и на итоговый результат.

В последнее время будто бы стало появляться в лиге все больше нападающих, которые парой слов могут вывести игрока из себя. Вспомнить того же Никиту Гребенкина из «Металлурга», который умел «залезать под кожу» сопернику и провоцировать его на удаления. Таким ситуациям тоже, наверное, большое внимание уделяете?

Да, безусловно. В любой команде КХЛ есть игрок, который умеет грамотно провоцировать. Поэтому на разборах мы проводим беседы, иногда индивидуально говорим с игроками, чтобы знать, как этой провокации противостоять.

Хоккеисты-провокаторы, на самом деле, очень ценны для тренеров, так как они в определенных ситуациях умеют добывать численное преимущество для команды. Это такое спецальное оружие тренеров против соперника. Любой наставник был бы рад иметь у себя в команде такого рода игрока.

«Хоккеисты-провокаторы, на самом деле, очень ценны для тренеров, так как они в определенных ситуациях умеют добывать численное преимущество для команды» Фото: ak-bars.ru

«Пока заходим в сезон с тем составом, который у нас сейчас есть»

Если вспоминать Зинэтулу Билялетдинова, то он, как правило, не любил подобного рода хоккейные тонкости: драки, различные провокации. Вы к этому более лояльно, я так понял, относитесь?

Все зависит от обстоятельств. Допустим, идет откровенно грубая, грязная игра со стороны соперника. Это же нужно как-то пресечь, дать понять оппоненту, что мы не мальчики для битья. В таком случае драка может послужить как профилактика. Она и дух команды поднимет, и покажет единство коллектива, что каждый может постоять друг за друга. И соперник поймет, что не на того нарвался. В подобных случаях – да, драки иногда приходятся очень к месту.

А вообще мы видим, что хоккей сейчас меняется. Становится меньше силовой борьбы, скорость игры увеличилась. Сильнее сейчас тот, кто быстрее может переключаться в нападении, кто похитрее действует. Поэтому особо и не требуется обилие силовой борьбы в матчах, как было раньше.

Сезон потихоньку начинается. Есть ли у вас какое-то неудовлетворение от глубины состава? Нужно усиление в команде?

Мы этот вопрос обсуждали с руководством. Пока заходим в сезон с тем составом, который у нас сейчас есть. Понятно, что усиления хочется всегда. Но мы в таком положении сейчас находимся, что если приглашать какого-то игрока в команду, то мы должны быть уверены на 100%, что он усилит команду, а не будет просто отбывать номер.

У нас талантливая молодежь, мы верим в ребят и надеемся, что они раскроются в регулярном чемпионате с лучших сторон. Попробуем играть в сентябре в тех сочетаниях, которые мы наблюдали в августе. Если что, перетасуем тройки. А потом, уже после наблюдений решим, нужно ли нам все-таки усиливаться.

Несколько интересных решений по составу мы увидели от вас на предсезонке. Например, привычную позицию Дмитрия Кателевского (центр) вы поменяли на позицию левого форварда. Хотите раскрыть его с новой стороны?

Да, захотели попробовать Кателевского на фланге, посмотреть его на другой позиции. Мы знаем лучшие качества Димы, понимаем, что ему привычнее выступать на позиции центрального нападающего, нежели крайнего. Но в то же время мы хотели попробовать в центре Артема Галимова, потому что для него эта позиция тоже не чужая. Он играл несколько сезонов центрфорвардом. Поэтому в нескольких матчах Кателевский был вынужден действовать слева. Но на тренировках мы всегда его заигрывали как центрального нападающего.

«Захотели попробовать Дмитрия Кателевского на фланге, посмотреть его на другой позиции. Поэтому в нескольких матчах он был вынужден действовать слева» Фото: ak-bars.ru

«Мы очень внимательно следим за «Барсом», «Ирбисом», «Нефтяником»

Достаточно много талантливых молодых ребят появляется у «Ак Барса» из систем команды. Можно сказать, что резерв молодежи у клуба весьма приличный?

Я более шести лет проработал в детском хоккее, возглавлял молодежные команды в Челябинске, поэтому из своего опыта могу сказать, что не всегда ребятам удается легко переходить из молодежного во взрослый хоккей. Ты можешь быть яркой звездой в МХЛ, но в КХЛ совсем другие требования.

Вертикаль «Ак Барса» каждый год дает плоды, много молодых талантливых парней есть в молодежных клубах. Но от них тоже будет много зависеть, получится ли проявить себя в главной команде.

Мы очень внимательно следим за «Барсом», «Ирбисом», «Нефтяником». Многие ребята проходили с нами полноценную предсезонную подготовку с первого дня. В течение сезона будем привлекать молодых хоккеистов к некоторым матчам за «Ак Барс», а дальше все будет зависеть только от них.

В период потолка зарплат и прочих ограничений мы видим, что ряд команд КХЛ делает большой акцент на молодежь в составе, которая голодна до побед. В данном аспекте победа «Металлурга» в Кубке Гагарина кажется закономерной?

Cлучайно победы точно не происходят. Если «Металлург» выиграл Кубок Гагарина, значит, он это заслужил где-то своей работой, где-то удача им улыбнулась. В общем, все карты на пути к финалу у них сложились. Но говорить, что «Магнитка» стала чемпионом незаслуженно, абсолютно неправильно.

Вам нравится тренд на атакующий хоккей, который образовался за последние пару лет в КХЛ?

Да, почему нет. Мы видим, что многие команды КХЛ строят свой хоккей на высокой скорости, привлекают в команды именно быстрых, интеллектуально подкованных хоккеистов. За этим будущее российского хоккея.

Физически игроки «Ак Барса» готовы к тому активному хоккею, который вы анонсировали этим летом?

Да, мы провели достаточно интенсивную предсезонку в несколько циклов. Были часто и двухразовые в день тренировки у игроков. Спасибо ребятам, никто не жаловался, все хоккеисты выдержали нагрузку, которую дал тренерский штаб. Так что к активному хоккею мы более чем готовы (улыбается).

«Мы провели достаточно интенсивную предсезонку в несколько циклов. Были часто и двухразовые в день тренировки у игроков» Фото: ak-bars.ru

«Начинать сезон на посту главного тренера «Ак Барса» матчем против «Салавата Юлаева» – вдвойне ответственно»

Первый матч в сезоне, и сразу против «Салавата Юлаева». Скажите честно – волнуетесь?

Не волнуюсь, но нахожусь в очень большом предвкушении. Слышал много, как болельщики «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» готовятся к «Зеленому дерби», какие делают перформансы, баннеры на трибунах. Мы в тренерской уже обсудили эти моменты, с большим удовольствием ждем матча.

Для меня начинать сезон на посту главного тренера «Ак Барса» матчем против «Салавата Юлаева» вдвойне ответственно. Постараюсь не разочаровать казанских болельщиков.

Довольно много весной в СМИ писали о вашем вероятном уходе в ЦСКА вместе с Ильей Петровичем Воробьевым. Действительно рассматривали решение о присоединении к армейцам?

Да, весной мы созванивались с Игорем Есмантовичем (генеральный менеджер ЦСКА), он меня звал в тренерский штаб к Илье Петровичу Воробьеву. Это было еще до официального назначения его на пост главного тренера ЦСКА. Поговорили, обсудили предложение.

Потом меня сам Илья Петрович набрал по телефону. С ним мы тоже поговорили, за годы нашей совместной работы у нас сложились очень теплые дружеские отношения. Я попросил Илью Петровича дать мне немного времени все обдумать.

Через три дня мне позвонил уже Марат Валиуллин с предложением возглавить «Ак Барс». Я хотел работать главным тренером, поэтому позвонил Илье Петровичу и все объяснил. Мы прекрасно друг друга поняли, поэтому никаких обид ни у кого не было.

Странная история с преждевременным назначением в «Сибирь» уже потом произошла, получается?

Да, мне позвонили из «Сибири», предложили тоже возглавить клуб. Мы обсудили с генеральным менеджером определенные вопросы. Потом, когда я находился в Канаде, мне уже поступил звонок от губернатора Новосибирской области. У нас завязался диалог, задали друг другу некоторые вопросы, но никакой конкретики и моего ответа на предложение возглавить «Сибирь» не было. Просто переговоры и ничего более.

Сильно удивились, когда в социальных сетях «Сибири» вас объявили главным тренером?

Да, было очень неожиданно для меня.

«Для меня начинать сезон на посту главного тренера «Ак Барса» матчем против «Салавата Юлаева» – вдвойне ответственно. Постараюсь не разочаровать казанских болельщиков» Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Ак Барс»

«На протяжении всей своей тренерской карьеры я старался черпать знания из разных методик, в том числе заокеанских»

Если говорить об Илье Петровиче Воробьеве, он сильно соскучился по хоккею за год отсутствия?

Да, он очень соскучился по хоккею. Когда мы с ним созванивались, он говорил, как сильно уже хочет приступить к работе. Все-таки год его не было в КХЛ. За этот период успеваешь соскучиться по хоккею. Я хоть и меньше был без работы, но Илью Петровича понимаю прекрасно.

Не так давно вы были на стажировке в нескольких клубах НХЛ. Расскажите о своих впечатлениях.

На протяжении всей своей тренерской карьеры я старался черпать знания из разных методик, в том числе заокеанских. Общался много с разными нашими именитыми тренерами: Валерием Константиновичем Белоусовым, Геннадием Федоровичем Цыгуровым и Валерием Николаевичем Брагиным. В этом году благодаря Сергею Гончару мне удалось побывать на стажировке в «Ванкувере».

Получилось и с тренерским штабом поговорить. С головой окунулся в быт команды, посмотрел, как у них все устроено на льду, в раздевалке. Пообщался лично и с Васей Подколзиным, и с Никитой Задоровым, и с Ильей Михеевым, узнал, как у них дела. Многих ведь я ребят еще по молодежной сборной знал. Спасибо им тоже хочу сказать за беседу. При их насыщенном графике уделили мне время и тоже рассказали много полезного, интересного.

А в «Каролине» как у вас прошла стажировка?

Все тоже замечательно. Спасибо Жене Кузнецову, организовал мне он там теплый прием. Все посмотрел внимательно, как у них обстоит тренировочный процесс, что необычного готовится для игроков на льду. Весьма увлекательно было.