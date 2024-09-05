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Анвар Гатиятулин: «Над дисциплиной в «Ак Барсе» еще нужно прилично работать»
Сегодня «Ак Барс» встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в первом матче нового сезона КХЛ 2024/25. Перед игрой главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин дал интервью «ТИ-Спорт». В нем специалист рассказал о стажировке в НХЛ, предложениях возглавить ЦСКА и «Сибирь», а также поведал, каким будет «Ак Барс» после ухода Зинэтулы Билялетдинова.
«В регулярном чемпионате мы обязаны предстать сильным клубом»
Анвар Рафаилович, весьма уверенно при вас смотрелась команда в предсезонных турнирах. Долгое время «Ак Барс» шел вообще без поражений. Это добавило вам уверенности и оптимизма перед матчем с «Салаватом Юлаевым»?
Да, вы знаете, результат на предсезонных турнирах важен так же, как и в регулярном чемпионате. Ведь благодаря победам обретается уверенность в себе. На предсезонке для нас было важно заложить фундамент, определенное настроение в команде. Мы понимаем, что от нас многого ждут болельщики «Ак Барса», поэтому не хотим их подвести. В регулярном чемпионате мы обязаны предстать сильным клубом.
Не так давно вы заявили, что планируете сделать «Ак Барс» самой дисциплинированной командой сезона. Как планируете достичь этой цели?
Все дисциплинарные моменты, эпизоды с удалениями мы объясняем через видеоразборы, специальные собрания, беседы с хоккеистами. Мы с тренерским штабом стараемся донести игрокам, что дисциплина у них должна быть во всех вещах: как в быту, так и, конечно, на льду. Исходя из предсезонки, мы видим, что над дисциплиной в «Ак Барсе» еще нужно прилично работать. Показательный матч в этом плане был с «Северсталью» (3:0), где мы нахватали бесчисленное количество удалений. В сезоне такого быть не должно.
Для нас важно, чтобы каждый игрок чувствовал ответственность, когда он вступает, например, в силовую борьбу. А это идет из тренировок. Если на тренировках ты позволяешь себе халатно относиться к каким-то эпизодам, действуешь невнимательно, то потом то же самое происходит и в матчах.
На тех же видеоразборах мы всегда доносим до ребят, что удаления могут быть оправданными, иногда их не избежать. Но никак не в средней зоне или зоне атаки, когда идет потенциально опасный голевой момент. Такие глупые удаления могут сильно повлиять и на ход матча, и на итоговый результат.
В последнее время будто бы стало появляться в лиге все больше нападающих, которые парой слов могут вывести игрока из себя. Вспомнить того же Никиту Гребенкина из «Металлурга», который умел «залезать под кожу» сопернику и провоцировать его на удаления. Таким ситуациям тоже, наверное, большое внимание уделяете?
Да, безусловно. В любой команде КХЛ есть игрок, который умеет грамотно провоцировать. Поэтому на разборах мы проводим беседы, иногда индивидуально говорим с игроками, чтобы знать, как этой провокации противостоять.
Хоккеисты-провокаторы, на самом деле, очень ценны для тренеров, так как они в определенных ситуациях умеют добывать численное преимущество для команды. Это такое спецальное оружие тренеров против соперника. Любой наставник был бы рад иметь у себя в команде такого рода игрока.
«Пока заходим в сезон с тем составом, который у нас сейчас есть»
Если вспоминать Зинэтулу Билялетдинова, то он, как правило, не любил подобного рода хоккейные тонкости: драки, различные провокации. Вы к этому более лояльно, я так понял, относитесь?
Все зависит от обстоятельств. Допустим, идет откровенно грубая, грязная игра со стороны соперника. Это же нужно как-то пресечь, дать понять оппоненту, что мы не мальчики для битья. В таком случае драка может послужить как профилактика. Она и дух команды поднимет, и покажет единство коллектива, что каждый может постоять друг за друга. И соперник поймет, что не на того нарвался. В подобных случаях – да, драки иногда приходятся очень к месту.
А вообще мы видим, что хоккей сейчас меняется. Становится меньше силовой борьбы, скорость игры увеличилась. Сильнее сейчас тот, кто быстрее может переключаться в нападении, кто похитрее действует. Поэтому особо и не требуется обилие силовой борьбы в матчах, как было раньше.
Сезон потихоньку начинается. Есть ли у вас какое-то неудовлетворение от глубины состава? Нужно усиление в команде?
Мы этот вопрос обсуждали с руководством. Пока заходим в сезон с тем составом, который у нас сейчас есть. Понятно, что усиления хочется всегда. Но мы в таком положении сейчас находимся, что если приглашать какого-то игрока в команду, то мы должны быть уверены на 100%, что он усилит команду, а не будет просто отбывать номер.
У нас талантливая молодежь, мы верим в ребят и надеемся, что они раскроются в регулярном чемпионате с лучших сторон. Попробуем играть в сентябре в тех сочетаниях, которые мы наблюдали в августе. Если что, перетасуем тройки. А потом, уже после наблюдений решим, нужно ли нам все-таки усиливаться.
Несколько интересных решений по составу мы увидели от вас на предсезонке. Например, привычную позицию Дмитрия Кателевского (центр) вы поменяли на позицию левого форварда. Хотите раскрыть его с новой стороны?
Да, захотели попробовать Кателевского на фланге, посмотреть его на другой позиции. Мы знаем лучшие качества Димы, понимаем, что ему привычнее выступать на позиции центрального нападающего, нежели крайнего. Но в то же время мы хотели попробовать в центре Артема Галимова, потому что для него эта позиция тоже не чужая. Он играл несколько сезонов центрфорвардом. Поэтому в нескольких матчах Кателевский был вынужден действовать слева. Но на тренировках мы всегда его заигрывали как центрального нападающего.
«Мы очень внимательно следим за «Барсом», «Ирбисом», «Нефтяником»
Достаточно много талантливых молодых ребят появляется у «Ак Барса» из систем команды. Можно сказать, что резерв молодежи у клуба весьма приличный?
Я более шести лет проработал в детском хоккее, возглавлял молодежные команды в Челябинске, поэтому из своего опыта могу сказать, что не всегда ребятам удается легко переходить из молодежного во взрослый хоккей. Ты можешь быть яркой звездой в МХЛ, но в КХЛ совсем другие требования.
Вертикаль «Ак Барса» каждый год дает плоды, много молодых талантливых парней есть в молодежных клубах. Но от них тоже будет много зависеть, получится ли проявить себя в главной команде.
Мы очень внимательно следим за «Барсом», «Ирбисом», «Нефтяником». Многие ребята проходили с нами полноценную предсезонную подготовку с первого дня. В течение сезона будем привлекать молодых хоккеистов к некоторым матчам за «Ак Барс», а дальше все будет зависеть только от них.
В период потолка зарплат и прочих ограничений мы видим, что ряд команд КХЛ делает большой акцент на молодежь в составе, которая голодна до побед. В данном аспекте победа «Металлурга» в Кубке Гагарина кажется закономерной?
Cлучайно победы точно не происходят. Если «Металлург» выиграл Кубок Гагарина, значит, он это заслужил где-то своей работой, где-то удача им улыбнулась. В общем, все карты на пути к финалу у них сложились. Но говорить, что «Магнитка» стала чемпионом незаслуженно, абсолютно неправильно.
Вам нравится тренд на атакующий хоккей, который образовался за последние пару лет в КХЛ?
Да, почему нет. Мы видим, что многие команды КХЛ строят свой хоккей на высокой скорости, привлекают в команды именно быстрых, интеллектуально подкованных хоккеистов. За этим будущее российского хоккея.
Физически игроки «Ак Барса» готовы к тому активному хоккею, который вы анонсировали этим летом?
Да, мы провели достаточно интенсивную предсезонку в несколько циклов. Были часто и двухразовые в день тренировки у игроков. Спасибо ребятам, никто не жаловался, все хоккеисты выдержали нагрузку, которую дал тренерский штаб. Так что к активному хоккею мы более чем готовы (улыбается).
«Начинать сезон на посту главного тренера «Ак Барса» матчем против «Салавата Юлаева» – вдвойне ответственно»
Первый матч в сезоне, и сразу против «Салавата Юлаева». Скажите честно – волнуетесь?
Не волнуюсь, но нахожусь в очень большом предвкушении. Слышал много, как болельщики «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» готовятся к «Зеленому дерби», какие делают перформансы, баннеры на трибунах. Мы в тренерской уже обсудили эти моменты, с большим удовольствием ждем матча.
Для меня начинать сезон на посту главного тренера «Ак Барса» матчем против «Салавата Юлаева» вдвойне ответственно. Постараюсь не разочаровать казанских болельщиков.
Довольно много весной в СМИ писали о вашем вероятном уходе в ЦСКА вместе с Ильей Петровичем Воробьевым. Действительно рассматривали решение о присоединении к армейцам?
Да, весной мы созванивались с Игорем Есмантовичем (генеральный менеджер ЦСКА), он меня звал в тренерский штаб к Илье Петровичу Воробьеву. Это было еще до официального назначения его на пост главного тренера ЦСКА. Поговорили, обсудили предложение.
Потом меня сам Илья Петрович набрал по телефону. С ним мы тоже поговорили, за годы нашей совместной работы у нас сложились очень теплые дружеские отношения. Я попросил Илью Петровича дать мне немного времени все обдумать.
Через три дня мне позвонил уже Марат Валиуллин с предложением возглавить «Ак Барс». Я хотел работать главным тренером, поэтому позвонил Илье Петровичу и все объяснил. Мы прекрасно друг друга поняли, поэтому никаких обид ни у кого не было.
Странная история с преждевременным назначением в «Сибирь» уже потом произошла, получается?
Да, мне позвонили из «Сибири», предложили тоже возглавить клуб. Мы обсудили с генеральным менеджером определенные вопросы. Потом, когда я находился в Канаде, мне уже поступил звонок от губернатора Новосибирской области. У нас завязался диалог, задали друг другу некоторые вопросы, но никакой конкретики и моего ответа на предложение возглавить «Сибирь» не было. Просто переговоры и ничего более.
Сильно удивились, когда в социальных сетях «Сибири» вас объявили главным тренером?
Да, было очень неожиданно для меня.
«На протяжении всей своей тренерской карьеры я старался черпать знания из разных методик, в том числе заокеанских»
Если говорить об Илье Петровиче Воробьеве, он сильно соскучился по хоккею за год отсутствия?
Да, он очень соскучился по хоккею. Когда мы с ним созванивались, он говорил, как сильно уже хочет приступить к работе. Все-таки год его не было в КХЛ. За этот период успеваешь соскучиться по хоккею. Я хоть и меньше был без работы, но Илью Петровича понимаю прекрасно.
Не так давно вы были на стажировке в нескольких клубах НХЛ. Расскажите о своих впечатлениях.
На протяжении всей своей тренерской карьеры я старался черпать знания из разных методик, в том числе заокеанских. Общался много с разными нашими именитыми тренерами: Валерием Константиновичем Белоусовым, Геннадием Федоровичем Цыгуровым и Валерием Николаевичем Брагиным. В этом году благодаря Сергею Гончару мне удалось побывать на стажировке в «Ванкувере».
Получилось и с тренерским штабом поговорить. С головой окунулся в быт команды, посмотрел, как у них все устроено на льду, в раздевалке. Пообщался лично и с Васей Подколзиным, и с Никитой Задоровым, и с Ильей Михеевым, узнал, как у них дела. Многих ведь я ребят еще по молодежной сборной знал. Спасибо им тоже хочу сказать за беседу. При их насыщенном графике уделили мне время и тоже рассказали много полезного, интересного.
А в «Каролине» как у вас прошла стажировка?
Все тоже замечательно. Спасибо Жене Кузнецову, организовал мне он там теплый прием. Все посмотрел внимательно, как у них обстоит тренировочный процесс, что необычного готовится для игроков на льду. Весьма увлекательно было.
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