Купол из стекла у башни Сююмбике, тур по пряслам: что задумал директор Казанского Кремля?

Ильнур Рахимов: «1994 год считается годом «рождения» музея-заповедника. Но к этому моменту уже очень много работы было проделано»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Улучшайзинг» длиной в 30 лет

Ильнур Сулейманович, давайте для начала напомним вкратце нашим читателям, что происходило с музеем-заповедником с момента его создания. Какие основные вехи в его истории как музея-заповедника можно особо отметить?

– Основная веха, пожалуй, – это само решение о создании музея-заповедника и проведение первого международного конкурса на проект мечети «Кул Шариф». 1994 год считается годом «рождения» музея-заповедника. Но к этому моменту уже очень много работы было проделано.

Следующая большая веха – это 2000-й год, включение Казанского Кремля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем 2005-й год – 1000-летие Казани и появление на территории Казанского Кремля мечети Кул-Шариф, а также завершение всех необходимых на тот момент реставрационных работ в Благовещенском соборе.

Ну а потом, мне кажется, это вся событийная программа, в которую Казанский Кремль был интегрирован, начиная с Универсиады, затем чемпионат мира по футболу… Важный момент – завершение исследований захоронений казанских ханов и благоустройство их мавзолея около башни Сююмбике.

Я хочу подчеркнуть, что на каждом этапе каждый руководитель музея-заповедника привносил свои ноу-хау. Это не совсем правильное слово… Тем не менее за эти годы в музее-заповеднике была выстроена система, которая до сих пор работает и, я думаю, еще очень долгие годы будет работать. Это все начинается с финансовых вопросов, исследовательской части, пополнения фондов до создания, инициирования проведения выставочных проектов, рекламирования, продвижения. На каждом этапе каждый предыдущий руководитель привносил какие-то свои изменения, некий «улучшайзинг». Но главное – за это время был создан фундамент, на котором музей-заповедник крепко держится.

А ваш «улучшайзинг» как руководителя музея-заповедника какой?

– Пока рано судить об этом, да и не мне это делать. Когда я стал директором музея-заповедника, завершались работы по Присутственным местам. Ввести этот объект в работу было задачей номер один. Это большой проект: Присутственные места – значительная часть музея-заповедника и с точки зрения площадей, и с точки зрения самого здания, и с точки зрения задач, которые здесь были поставлены, и с точки зрения появления арендаторов. Музею-заповеднику надо было научиться работать с ними. А это ведь двусторонний процесс: коммерческие структуры платят аренду, но и требуют, диктуют свои условия… Это целый отдельный организм, целая жизнь.

На тот момент самое главное было – выстроить систему эксплуатации здания Присутственных мест. На втором этаже там 1600 квадратных метров выставочных площадей – это значительная площадь. Они укомплектованы по последнему слову техники, так как первый вопрос, который задаст любой музей, прежде чем привезти сюда свою коллекцию, это ТВР — температурно-влажностный режим. В Присутственных местах все работает, здание обеспечено качественным оборудованием при поддержке Раиса РТ. Рустам Нургалиевич [Минниханов] как-то к Присутственным местам лично прикипел, мне кажется. Контроль был очень большой, но и поддержка тоже, понимание, что один раз надо выполнить этот проект, и потом он на долгие годы станет во многом центральным звеном.

Следом сразу добавился проект противоаварийных работ по Спасской башне и ее музеефикации. Это два больших проекта, которые двигались параллельно.

За последние 10 лет на территории Кремля не открывалось музеев, и вот Спасская башня стала новым музейным пространством. Это нам важно было сделать быстро и качественно. При том, что мы понимали, какие ограничения есть у Спасской башни. Это относительно небольшая площадь. Там есть свои ограничения по единовременному посещению объекта, и это все нужно было посчитать, понять, чтобы не затянуть пребывание группы в башне. И в то же время обеспечить сменяемость посетителей, потому что музей в каком-то смысле – это тоже конвейерная работа.

Все ожидали, что в Спасской башне будет открыта обзорная площадка. Не воплотилось. В чем дело?

– Мы с этой идеей заходили в проект. Мы понимали, что это точно увеличит спрос, потому что возможность куда-то забраться, куда не очень много людей могут попасть, всегда создает ажиотажный спрос. Но в первую очередь мы, конечно, отталкивались от техники безопасности. И не только. Любой проект приспособления предусматривает степень влияния на этот объект – можно что-то сделать или нельзя. Коллегиально было принято решение, в том числе с точки зрения проектантов, что для того, чтобы выводить гостей на шатровую часть, к часовому циферблату, придется устанавливать большую сложную металлическую конструкцию в виде лестницы или чего-то подобного. Все наши коллеги высказались, что это невозможно, потому что это нанесет урон объекту – оно того не стоит.

Так что сейчас в шатровую часть Спасской башни добраться можно, но только на подъемнике. И это делается исключительно для того, чтобы обслужить систему часового боя, часовой механизм и систему подсветки малинового звона. Они обслуживаются снаружи, с шатровой части.

«Башня Сююмбике не то что падает, она скорее колеблется. И это колебание может быть в обе стороны» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Кара от царицы Сююмбике

Башня Сююмбике – еще один претендент на то, чтобы стать объектом с обзорной площадкой и с посещением ее изнутри. Как развивается эта идея?

– Мы бы очень осторожно давали прогнозы о посещаемости башни Сююмбике туристами. Большой объем работ там был проделан в конце 1990-х. Забили около 90 свай – движение практически остановилось. Тем не менее сейчас нам надо эту работу продолжить.

Дело в том, что башня Сююмбике не то что падает, она скорее колеблется. И это колебание может быть в обе стороны. В год оно составляет от 1 до 3 мм. Мы ежегодно делаем эти замеры. Бывает, оно чуть-чуть в обратку идет, потом снова начинает в другую сторону колебаться. И это достоверные данные – на башне установлено оборудование, достойное того, чтобы ему доверять. То есть движение не остановлено на 100%, и оно не остановится.

Наклон башни от оси в этом году регистрируется в пределах 2,08 и 2,083 метра. Критичными считаются 2,54 метра.

Наша основная задача сейчас – завершить противоаварийные работы на этом объекте. В этом году при поддержке Рустама Нургалиевича завершили первый этап. Был проработан первый ярус башни. Он самый большой по площади, самый сложный, он больше всего страдал в последние годы. Кирпич начинал крошиться. Из-за косых осадков вода попадала в швы между блоками, замерзала и разрывала эти швы. А зачастую и туристы способствовали ухудшению состояния первого яруса – многие пытаются или вложить в шов башни монетку, или вообще унести кусочек кладки. Не стоит этого делать. И это не просто назидание и просьба от музея-заповедника.

В этом году к нам пришло удивившее нас самих письмо. Гостья Казани написала, что когда она увезла с собой кусочек башни Сююмбике, с ней стали случаться разные мелкие неприятности. В конверте она прислала нам обратно этот фрагмент, просила вернуть его обратно в стену башни.

Теперь, после завершения первого этапа противоаварийных работ, простому глазу заметно, как посвежел первый ярус. Следуя технологии, в нем укрепили кирпичную кладку, докомпоновали ее утраченные части, почистили кирпич по технологии мягкого бластинга, укрепили камень, в том числе водоизолирующими растворами, и скрепили колонны спиральными анкерами. Теперь резче видно, что следующие ярусы требуют внимания. Я думаю, мы уже в следующем году продолжим работы по башне Сююмбике, приведем в порядок весь ее внешний контур и стабилизируем конструктив.

К вопросу посещения башни, думаю, вернемся, когда завершим необходимые противоаварийные работы. Тогда станет понятно, каков потенциальный сценарий ее осмотра. Там ведь внутри очень сложно передвигаться. Если на первом ярусе площадь более-менее позволяет встать, выстроиться, то дальше с каждым ярусом все сложнее. Иногда приходится просто протискиваться. Нужно соблюдать технику безопасности, учитывать состояние деревянных конструкций внутри. В общем, пока очень осторожный прогноз.

«Сейчас группы заходят со стороны Спасской башни и выходят снизу через Тайницкую башню» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Экскурсии по пряслам, подземелье и детские сценарии визита в Кремль

Основные моменты за минувшие 30 лет мы с вами вспомнили. Что ждет музей-заповедник в будущем, как он будет развиваться?

– Одна из первых задач – запустить в ближайшие годы альтернативный туристический маршрут по территории Казанского Кремля.

Сейчас группы заходят со стороны Спасской башни, идут через Спасо-Преображенский собор (к настоящему моменту сохранились только его музеефицированные археологические фрагменты, – прим. Т-и), затем через мечеть «Кул Шариф», Благовещенский собор, башню Сююмбике, смотровую площадку и выходят снизу через Тайницкую башню. Связано это с тем, что автобусы подвозят туристов к площади перед Спасской башней, а потом ждут их у подножия Кремля. Но уже сейчас есть ряд туркомпаний, с которыми мы работаем в обратном порядке. Это позволяет рассредоточить поток посетителей.

Нам также глобально важно создать в Казанском Кремле новые маршруты. Большой потенциал здесь у стен – так называемых прясел, то есть переходов по стенам между башнями нашей крепости. Реализовывать эту идею мы будем поэтапно. И Рустам Нургалиевич поддержал нас. Сейчас мы занимаемся проектно-изыскательскими работами, чтобы получить детальную смету, защитить ее и запросить финансирование именно на прясла.

Как я понимаю, пока готовы, то есть отреставрированы, Спасская, Тайницкая башни. Консисторскую можно считать готовой к осмотру посетителями?

– Можно. В прошлом году в Консисторской башне были реализованы все необходимые противоаварийные работы. За нее мы больше не переживаем. И уже сейчас мы пытаемся встроить в нее событийные мероприятия. У нас есть позитивный опыт с фестивалем медиаискусства «Нур», который использовал Консисторскую башню как одну из локаций. Нам понравилось, посетители тоже оценили. Использовали мы Консисторскую башню в спектакле с Энже Дусаевой.

Прясла же более протяженные по площади конструкции, поэтому в них предстоит выполнить предварительно большой объем работ. Это поэтапная ежегодная плановая работа. На первом этапе нам важно создать маршрут от Спасской башни до Тайницкой, чтобы посетители могли пройти по стене хотя бы эти пол-оборота. А это уже совсем другой объем информации, который можно доносить до наших гостей, другие виды на окрестности Казанского Кремля.

Также пока недооценены маршруты вокруг Кремля снаружи. А ведь там уже прекрасная брусчатка, прекрасные пешеходные дорожки.

Отдельная точка притяжения – Преображенская башня. Более того, могу сказать, что уже сейчас она полностью подготовлена на тот случай, если нам по какой-то причине понадобится открывать третий вход в Казанский Кремль. Например, если количество гостей будет запредельное. И это еще один сценарий – использовать Преображенскую башню как третью точку входа, потому что автобусы паркуются как раз под ней по улице Баумана.

Пока наша основная задача – сконцентрироваться на пряслах с первого по шестое. Это как раз от Спасской башни в сторону Преображенской.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сколько времени на это потребуется?

– Пока у нас прогноз, что два-три года точно. И наша задача – параллельно планировать и разрабатывать новые экскурсионные продукты, новые методические разработки, так как это новая логистика передвижения туристических групп – надо будет подняться, спуститься… Проектно-изыскательские работы по пряслам, согласно контракту, должны завершиться весной.

Еще один очень важный для нас проект – это так называемый детский сценарий посещения Казанского Кремля. Один из частых комментариев, одно из пожеланий в сторону Кремля, что здесь не хватает точек, вариантов времяпрепровождения с детьми. Первая ласточка, которая появилась в Присутственных местах, – мастерская «Абый-сабый». Есть еще очень популярный у младших школьников Музей естественной истории. Вообще-то он достаточно серьезный, но детская аудитория его облюбовала, и нам очень приятно, что многие дети хотят туда возвращаться – готовы каждый месяц приходить рассматривать камни, скелеты динозавров... Но этого недостаточно, нужно идти дальше, нужно создавать больше точек притяжения для детской аудитории. Причем для детей 3, 4, 5 лет.

Затем, я думаю, мы начнем детально приспосабливать башни Кремля. Внутри каждой из них должно быть что-то большое, очень серьезное – либо в виде выставочного проекта, либо в виде маппинг-шоу, которое запускалось бы по сеансам.

Кроме того, есть идея приоткрыть и рассказать историю подземелья.

В прошлом году случайно раскопали одно подземелье в районе Представительского корпуса Пушечного двора. На прясле 6-7 проводили противоаварийные работы и вскрыли небольшой тоннель. Мы понимаем, что это классное пространство, с которым можно поработать. Договорились со строителями, что не засыпаем его. Сейчас это пространство закрыто, а что с ним делать дальше, будем концептуально додумывать.

Например, мы говорили про детский сценарий посещений. У нас прекрасная площадка Пушечного двора как локация. Он пока незаслуженно забыт. По Южному корпусу у нас тоже есть идея создания детского пространства. Там есть кузнечный двор, по нему работы не доведены пока до конца. Нужно пройти согласовательный процесс с точки зрения противопожарных процедур.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Нерадивые ловцы туристов у Спасских врат

Если говорить о нововведениях именно этого года, что можно отметить?

– Первое решение, которое мы приняли, - изменили работу экскурсионного отдела. В прошлом году мы начали обкатывать сеансовую систему посещения Казанского Кремля экскурсионными группами, когда есть возможность записаться на экскурсии по сеансам – на конкретное время. В этом году утвердили ее. Вообще сеансовая система таких посещений будет появляться все чаще, в том числе и в музеях. Это удобно и посетителям, и нам с точки зрения планирования нагрузки.

Приходят люди, совершенно друг с другом незнакомые, собираются в экскурсионную группу в количестве 18-20 человек и идут на часовую-полуторачасовую экскурсию. Раньше экскурсия была с фиксированной стоимостью, а один ли человек пойдет, два или десять, значения не имело. Сейчас мы реализуем принцип билета с фиксированной стоимостью, она гораздо ниже, естественно, чем платить за всю экскурсию, – это 300 рублей против прежних 1500. И это начинание выстрелило – теперь на экскурсии гораздо больший спрос.

Но если кто-то хочет на экскурсию не группой, а парой или индивидуально, то и такая возможность сохраняется. У нас достаточно большое количество экскурсоводов, особенно в сезон.

Экскурсоводы... Меня всегда удивляло, что в штате самого музея-заповедника экскурсоводов-то и нет. Все гиды должны иметь аккредитацию от Казанского Кремля, но при этом они работают по временному договору найма. Почему такая политика?

– Отдел экскурсионной работы на сегодня – это в первую очередь отдел управления экскурсионными услугами. Все наши коллеги, которые в этом отделе работают, конечно, умеют водить экскурсии. Более того, их основная задача – передать знания экскурсоводам, которые к нам приходят. Мы в какой-то момент поняли, что закрывать экскурсионную услугу только штатными экскурсоводами невозможно с учетом того, что спрос на гидов увеличивается. И это не просто несколько процентов в год, он может увеличиваться в разы. Особенно явно это было в 2022 году, когда наблюдался просто взрывной рост и спрос на экскурсионное обслуживание. Это просто невозможно решать штатными единицами.

К тому же в течение года спрос на экскурсионные услуги неравномерный. Соответственно, если закрывать этот вопрос только штатными экскурсоводами, то большую часть года будет недозагрузка. Мы недавно посчитали: для удовлетворения спроса на территории Казанского Кремля необходимо чуть больше 100 экскурсоводов.

Еще один фактор – разные сценарии работы со стороны самих экскурсоводов. Для многих эта работа не является основной, а скорее переходит в разряд несколько дней в неделю или только на выходных. Таких экскурсоводов очень много, и здорово, что они приходят из других профессий. Например, медицинский работник фокус внимания акцентирует на специализированных знаниях о лечебницах, больницах, известных врачах Казани. Или у нас много экскурсоводов, которые по первой профессии преподаватели иностранных языков. Это тоже спасает нас в моменты высокого спроса, а спрос на экскурсии на иностранных языках высокий и он продолжает расти.

Так в совокупности было принято решение, что мы со всеми нашими коллегами работаем на контрактных условиях. При этом у нас есть костяк экскурсоводов, которые водят экскурсии на протяжении 15-20 лет.

В этом году у нас заключены договоры чуть более чем с сотней экскурсоводов. Причем мы знаем, что на следующий год 25-30 из них мы недосчитаемся. Это уже статистика. Нам эти 25-30 коллег где-то нужно взять. Каждый год мы обучаем около 150–200 экскурсоводов, поскольку музей-заповедник – еще и экскурсионный методический центр. То есть наша задача в том числе обучать на экскурсоводов. Мы на этот проект идем сознательно, хотя для нас он финансово невыгодный. Мы понимаем, что многие, поработав у нас год-два, уходят работать частными экскурсоводами. И это нормальный процесс. У нас нет задачи кого-то держать, не отпускать. Мы понимаем, что экскурсоводы – это всегда движущийся процесс, который мы должны пополнять.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Люди, которые в туристический сезон часто стоят, к слову, у той самой недавно отреставрированной Спасской башни и очень активно, я бы сказала, навязчиво зазывают на экскурсии, – это те экскурсоводы, которые ушли в частный бизнес, или это нелегальные экскурсоводы-самозванцы?

– Мы получаем очень много нареканий со стороны туристов по этим нерадивым работникам, так скажем, туристической отрасли. Жалуются люди, которые у них побывали, поскольку многие гости города воспринимают их как сотрудников музея-заповедника.

Это восемь-девять человек, которые работают посменно. И они – одна из самых серьезных проблем музея-заповедника. И вовсе не финансовая, дело не в том, что Казанский Кремль теряет заработок с экскурсий. В первую очередь деятельность этих «экскурсоводов» портит впечатление посетителям от Казанского Кремля, от города. Такой способ продажи экскурсии неприемлем. Вообще подобные способы навязывания и продвижения услуг запрещены.

Мы по-разному пытались договориться с «коллегами». Более того, приглашали их к себе в школу экскурсоводов. Говорили, вы выбрали такой способ работы – окей, но хотя бы обучитесь, чтобы мы были уверены, что вы что-то адекватное рассказываете людям.

Неужели с ними ничего нельзя сделать? Обращение в полицию не решает ситуацию?

– Вы задумывались, почему они работают за территорией музея-заповедника? Потому что на территории делать это без аккредитации нельзя. К нам они не заходят, мы музей-заповедник – у нас есть свои правила. Здесь мы можем на них воздействовать с точки зрения того, что вот эта территория – уже музей. А за стенами Казанского Кремля муниципальная земля. Но с городом по этому вопросу мы тоже постоянно находимся на связи. Бывают и контрольные закупки, и с полицией прорабатываем эти вопросы. Но законодательство, к сожалению, в этом аспекте очень лайтовое для нарушителей.

И еще большая беда в том, что эти самоназванные экскурсоводы вообще увозят людей, даже не заводя в Кремль. Самое обидное, то, что мы не можем простить, – это обман гостей. Допустим, кто-то решил пойти на экскурсию с ними, но ему тут же сообщают, что вход в Кремль платный, экскурсия стоит 5 тысяч, сажают его в машину и катают по городу, рассказывая непонятно что.

Так что хочу подчеркнуть: вход в Казанский Кремль бесплатный, более того, территория открыта для посещений 24 часа в сутки все семь дней в неделю. В Казани единственный Кремль в России, который работает круглосуточно.

«Заманить казанца в Кремль – та еще задача!»

Вы пришли на должность директора Музея-заповедника «Казанский Кремль» после пяти лет работы мэром Деревни Универсиады. То есть после студенчества с его драйвом, спортом, молодежными инициативами стали руководителем самого главного, статусного музея-заповедника республики. Как осваивались в новой должности? Какие первоочередные задачи увидели?

– По образованию я международник, больше даже историк. Я защищал диссертацию по истории родного края, оппонентом (рецензентом) моей работы был Радик Римович Салихов (директор Института истории имени Марджани, – прим. Т-и). Конечно, что-то пришлось постигать дополнительно по работе с музеями-заповедниками, чтобы вникнуть в ситуацию, в новые задачи.

Но, тем не менее, я бы не противопоставлял так эти два учреждения – Деревня Универсиады и Музей-заповедник «Казанский Кремль». Да, музей-заповедник – это большая территория, его посещение отличается от посещения просто музея, и для меня переход на новую должность, признаю, был сложным. Но Казанский Кремль вполне может быть динамичным, молодежным при желании.

Люди, наверное, привыкли, что музеи должны быть серьезные, где-то чуть-чуть скучноватые или уж как минимум максимально солидные. Так что как раз одна из наших задач – привнести сюда больше молодежной, динамичной атмосферы, создать для этого новый сценарий посещения музея-заповедника. Здесь достаточно большая территория, даже по меркам современного города, так что гораздо больше возможностей провести время.

По статистике сейчас Казанский Кремль в первую очередь – туристический объект. Но нам бы очень хотелось, чтобы и количество жителей Казани, посещающих его, постепенно росло. Мы же наблюдаем, как из года в год растет количество гостей, приезжающих из-за пределов Татарстана.

Казанцы меньше посещают Кремль, потому что думают, что все и так знают о своем городе? Или в чем-то другом причина?

– Они в хорошем смысле избалованы. Наверное, в связи с большим количеством событий, мероприятий, которые проходили в Казани за последние как минимум 10 лет. Но положительная динамика есть. Если буквально несколько лет назад мы начинали с 10-12-процентной доли казанцев от общего числа посетителей, то сейчас это уже 20 процентов плюс.

Оказалось, что заинтересовать казанца и привести его в Кремль – это та еще задача. И для нас она одна из приоритетных. В том числе эта задача была поставлена перед музеем-заповедником Раисом Республики Татарстан. И для него, и для Правительства РТ, и для нас тоже важно, чтобы в первую очередь казанцы видели, какие богатства мы имеем сегодня в Кремле и что мы можем рассказать. Причем для казанцев сценарий посещения Казанского Кремля отличается.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Ради чего сами жители Казани готовы прийти?

– Наиболее популярен у казанцев Центр «Эрмитаж-Казань». Благодаря длительным, до 11 месяцев, выставочным проектам множество жителей города успевают посетить эрмитажные выставки, обеспечивая тем самым хорошую долю визитеров музея-заповедника от общего числа. Более того, команда, которая там работает, работает достаточно давно, уже отлично научилась привлекать, продвигать. Посещаемость у Центра год от года по чуть-чуть, но растет. Хотя там уже достаточно большие цифры и этот объект работает как будто уже на пределе, но все равно коллеги умудряются. И достигается это за счет в первую очередь казанцев в нетуристическое время, в низкий сезон. Это, наверное, тот самый недообследованный период, на котором мы должны концентрироваться. Я думаю, что и казанцам низкий сезон в каком-то смысле приятнее, свободнее, меньше гостей, меньше туристов.

Еще много казанцев, которые живут в центре города и просто приходят в Казанский Кремль гулять, с колясками, вечером. Это тоже один из сценариев посещения. Ходить в музей с частотой раз в неделю тоже ведь невозможно.

Мы радуемся, что многие воспринимают Казанский Кремль как общественное пространство, где можно просто вечером походить, посмотреть на закат с прекрасной высокой точки. Это тоже хороший вариант.

Мы, подстраиваясь под подобные сценарии посещения, в этом году поставили себе задачу увеличить количество бесплатных уличных мероприятий, создать концертную, театральную атмосферу. У нас очень позитивный опыт работы с жанром клоунады. Мы привлекали Руслана Риманаса. Его авторский спектакль-клоунада, который называется «Клоун и Ку», пользуется спросом у самых маленьких. Мы видим, как дети, проходя мимо, останавливаются и зависают минут на 40 – час, пока идет это волшебное действо. Руслан работает один, он человек-оркестр.

Или, например, мы понимаем, что выступление Государственного ансамбля песни и танца – это всегда фурор. Особенно для гостей, которые прибывают из-за пределов республики. Как только многочисленный уникальный ансамбль в прекрасных костюмах начинает играть первые мелодии, люди начинают собираться. Сразу выстраивается большой полукруг, и люди с удовольствием наблюдают за представлением. В этом году было несколько выступлений Госансамбля в Казанском Кремле.

Подобного рода уличные события очень быстро привлекают к себе внимание. Причем это очень органичный процесс: запланированные нами мероприятия сразу становятся основой планов для турагентств. Они начинают корректировать программу, чтобы попасть в Кремль именно тогда, когда будет проходить подобное мероприятие, чтобы его увидело максимальное количество людей. Мы видим в этом потенциал – будем развивать. Если все посчитать, в течение этого летнего сезона прошло свыше 170 больших выступлений. Это больше, чем в предыдущие годы точно. Наращиваем темп по таким мероприятиям.

Да, это требует ресурсов, финансовых в том числе. Но это тот случай, когда на территории музея-заповедника уже есть некие маржинальные услуги, и маржу от них мы перенаправляем на бесплатные массовые мероприятия. Но даже здесь есть другие форматы. Тот же фестиваль «Джаз в Кремле» – он платный, но он уже себя зарекомендовал.

Объективная статистика: большая часть, две трети потока – свободно гуляющие гости. То есть как музей-заповедник мы на сегодня работаем приблизительно с третью всех посетителей. Именно такая доля наших гостей заходит в музей или идет на экскурсию.

Это для вас хороший показатель?

– Одна из наших задач – увеличить этот показатель хотя бы до половины от общего числа людей, пришедших в Казанский Кремль. Мы понимаем: стопроцентного охвата никогда не будет. Это и не нужно. Прошлый год мы завершили с цифрой более 4 миллионов посетителей. За восемь месяцев этого года у нас было около 3,5 миллиона гостей. В перспективе цифра до 5 миллионов человек в год – скорее всего, предел для Казанского Кремля.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Легендарная монета-датировщик и стеклянный купол у башни Сююмбике

Сколько экспонатов в фондах музея-заповедника и какие из них самые уникальные?

– Мы обладаем примерно 23 тысячами единиц хранения. Начинали 30 лет назад с 200 предметов. И отмечу, что в первую очередь пополнение происходит благодаря жителям Казани. В последние годы много жертвуют. Каждый год бывает от 50 до 60 жертвователей.

Подчеркну для читателей: мы открыты и готовы принимать интересные экспонаты в наши фонды.

В числе того, чем мы гордимся как музей, отмечу наш экспонат номер один – та самая тысячелетняя монета, по которой установили возраст Казани. Она хранится запечатанной в специальном кейсе. Еще, например, сборник старинных карт (Олеарий), шашка начала ХХ века, которая могла бы принадлежать воспитаннику Юнкерского училища, корпус которого располагался на территории Казанского Кремля. А также альбом одного из юнкеров, который пришел к нам из частной коллекции. Историю Юнкерского училища мы, кстати, в скором будущем планируем представить в Музее Пушечного двора.

Особенно для нас также приобретение прошлого года – 9-й том уникального редкого детского казанского издания Корана 1804 года. «Казан басмасы», напомню, – это первое каноническое издание Корана в мире.

Ваше личное самое удивительное открытие в Казанском Кремле?

– Много вариантов в голову приходит… Но самое удивительное, пожалуй, именно то, что жители Казани не очень активно сюда приходят. Я об этом раньше никогда не задумывался. Так что действительно наша задача сейчас – рассказать казанцам о Кремле, пригласить их в гости.

Успела ли у вас за два с половиной года работы директором музея-заповедника появиться мечта, которую вы бы хотели реализовать в Казанском Кремле?

– Здесь есть несколько незаслуженно подзабытых уголков. Хотелось бы привнести туда активность, жизнь, чтобы Кремль был равномерно интересным и равномерно посещался. Это двор Преображенской башни, это Пушечный двор. Может быть, надо еще поработать с углами в районе Музея государственности. Там, где Мавзолей ханов, пониже интересные площадки, видовые места. Есть над чем подумать, что добавить.

И есть интересная идея: в наших планах остеклить двор между башней Сююмбике и Музеем государственности. Накрыть стеклянным куполом, создав таким образом дополнительное пространство для посещений. Там можно будет подробно рассказывать о башне Сююмбике с видом на нее. Если не получится обеспечить доступ в саму башню, под этим куполом можно будет поговорить обо всех экспонатах, увидеть мультимедиа о башне. Теоретически можно было бы раскрыть и демонстрировать под стеклом законсервированную часть ханской мечети, фундамент которой находится под башней Сююмбике.